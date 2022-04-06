Новый белорусский грузовик: да это же гость из будущего!

Вот уже пять лет по Минску массово ходят электробусы Vitovt производства местного завода Белкоммунмаш. Тестировали такой и в Москве, но при наличии аналогов от российских ГАЗа и КАМАЗа закупки не состоялись. А теперь предприятие расширило гамму и представило электрический грузовик Vitovt Electro Prime.
Дизайнерское родство налицо. Внешние панели пассажирской и грузовой машин отличаются, но стилистика общая, а каркас наверняка одинаковый. Представленная версия длиной 10,5 м и высотой 4 м оснащена кузовом на 44 кубометра и везет до 7800 кг. Максимальная скорость — 90 км/ч.
Рама, внешние панели и фургон Прайма — белорусского производства. Электродвигатель мощностью 180 кВт — из России, но предусмотрены аналоги родом из Белоруссии или Китая. Мосты китайские. Как и ячейки тягового аккумулятора. Но собирают их в единую батарею, строят инвертор и создают систему управления силовой установкой белорусы.
Пилотный экземпляр оснастили литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 273 кВт·ч. На бумаге выглядит солидно, однако это тяжелый грузовик, поэтому запас хода не впечатляет: всего 200 км. Для городской эксплуатации должно хватить. Тем более что разработчики готовы варьировать характеристики под требования заказчика. Больше заплатите — больше проедете.
Интересное решение реализовали с зарядкой. На боковину кузова вывели сразу две розетки CCS Combo 2. Если их использовать одновременно, от быстрой станции машина пополнит запас энергии всего за полтора часа.
Если Electro Prime вдруг зависнет у розетки надолго, водитель сможет отдохнуть в комфорте: в кабине предусмотрено раскладное спальное место.
Рабочую зону спроектировали необычно. Водительское сиденье установлено по центру, два пассажирских — по бокам и чуть позади. Окружение ультрасовременное: климат-контроль, ЖК-дисплеи, медиасистема, бесключевой доступ, пневмоподвеска и обогрев кресла.
На технологии белорусы не поскупились. Вместо традиционных боковых зеркал стоят видеокамеры, картинка с которых выводится на большие дисплеи на передних стойках кабины. Вся оптика светодиодная, противотуманки обучены подсвечивать повороты. Венчает всё адаптивный круиз-контроль.
С учетом унификации с электробусами Vitovt Electro Prime можно считать практически предсерийным — были бы заказы.
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Фото: Белкоммунмаш