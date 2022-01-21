Новый китайский грузовик: без боковых зеркал, но со стиральной машиной — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Новый китайский грузовик: без боковых зеркал, но со стиральной машиной

Одно из подразделений концерна Geely показало электрический грузовик Xinghan H с суперсовременной кабиной. Еще одна инновация касается возобновления заряда в батареях.

У кабины нового грузовика Xinghan H большой (по меркам фур) наклон передней стенки. Коэффициент лобового сопротивления равен 0,35. Ради улучшения этого параметра свели к минимуму всевозможные выступы.

Новый китайский грузовик: без боковых зеркал, но со стиральной машиной

Материалы по теме
Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!Примитивная парковка-ловушка — попадаются 50% водителейНовая Лада Веста и все-все-все! 12 главных новинок 2022 года

Материалы по теме
Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий!

Отсутствие боковых зеркал уже не удивляет. С видеокамерами вместо них серийно выпускается Mercedes Actros, причем опция доступна и в России.

А вот аэродинамичный полуприцеп заказчики наверняка забракуют. Никаких данных пока нет, но, на глаз, он сильно проигрывает в объеме традиционному. Плюс неровный пол и перепад по внутренней высоте. Как его грузить-то?

Интерьер явно делали с оглядкой на автомобили Volvo (шведский бренд принадлежит Geely). Скандинавский стиль: натуральные ткани, светлое дерево, визуальная легкость дизайна. Два больших ЖК-дисплея на передней панели дополнены еще одним — в центре прямоугольного руля.

Новый китайский грузовик: без боковых зеркал, но со стиральной машиной

Материалы по теме
Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей

Задняя часть кабины — стандартной для бескапотника длины. Однако китайцы обещают наличие не только спальной полки, но и душа, туалета, полноценной кухонной зоны и стиральной машины! Последняя, судя по рендерам, с наружной загрузкой через люк позади водительской двери. Видимо, спальное место при таком обилии удобств окажется комфортным только для ребенка. Не говоря уж о том, что навороты отъедают объем и массу груза, который можно было бы перевезти.

А вот идея с силовой установкой выглядит интересной.

Geely собирается предлагать сразу три варианта: метанольный, гибридный и чисто электрический. Батареи будут не заряжать, а быстро менять на специальных станциях, сеть которых производитель хочет развернуть вдоль трасс.

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

Несмотря на отсутствие конкретики о машине, заказы в Китае уже принимаются. Чем больше размер предоплаты, тем больше скидка от цены машины. Но ждать её придется как минимум до 2024 года.

Фото: Geely

Наше новое видео
Haval Jolion из нашего парка: первая ржавчина и странный полный привод
Niva Travel за 1 млн и Duster за 1,5 млн: что взять?
6 нескучных фактов о самом (пожалуй!) неординарном автобусе СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров177
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: