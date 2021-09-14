Определены победители Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.

Mercedes-Benz Actros назван лучшим магистральным грузовиком года по итогам Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.

Церемония награждения победителей состоялась на выставке COMTRANS 2021 — ​крупнейшем в России и Восточной Европе форуме коммерческих автомобилей.

Герман Гильфанов, директор по продажам ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», пообещал главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову дать на тест-драйв новый Actros.

Производство

В июле 2020 года в Набережных Челнах началась серийная сборка седельных тягачей Mercedes-Benz Actros 1845 LS 4х2 в исполнении Евро-6. Этот тягач соответствует всем текущим требованиям по локализации сборки грузовиков-иномарок в России.

Сегодня среди европейских автозаводов, открывших выпуск своих коммерческих автомобилей в РФ, челнинский завод «ДАЙМЛЕР КАМАЗ Рус» — крупнейший производитель тяжелых грузовиков. Автомобили Mercedes-Benz, изготовленные там, дополняют модельный ряд грузовиков КАМАЗ.

Сборочное производство «ДК Рус» организовано отдельно от основной территории Камского автозавода, в технопарке «Мастер», причем сборка тягачей Мercedes-Benz Actros четвертого поколения началась в 2018 году. Тогда это были автомобили, выполняющие нормы Евро-5, спустя два года завод успешно освоил и выпуск грузовиков с перспективными для России нормами Евро-6.

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Когда-то локализация СП «ДАЙМЛЕР КАМАЗ Рус» начиналась с крупноузловой сборки, затем со сборки рам на основе деталей, поставляемых из Европы. Сейчас непосредственно в Челнах и на других российских предприятиях выпускают для Mercedes-Benz Actros системы отопления и кондиционирования кабины, лобовое стекло, зеркала заднего вида, каркас панели приборов, элементы интерьера кабины…

Однако самое главное, что позволяет без преувеличения назвать Mercedes-Benz Actros IV тягачом российского производства, — в Челнах освоен выпуск кабин для грузовиков этого семейства. В конце мая 2019 года в Набережных Челнах открыт новый завод каркасов кабин для Mercedes-Benz Actros и Arocs, а также для производства каркасов кабин КАМАЗ-54901, то есть поколения К5. Новый завод рассчитан на выпуск 57 тысяч каркасов в год и построен в дополнение к существующему производству «классических» камазовских кабин, в котором расположено и производство кабин семейства К4 для КАМАЗ-5490. Здесь кабины полностью свариваются и окрашиваются. На сборочной линии задействованы 96 роботов-сварщиков производства итальянской компании Comau. На новом производстве установлено 9 окрасочных роботов германского концерна Dürr Systems, а также эта компания поставила и смонтировала всю линию окраски и катафорезного грунтования.

Двигатель

На Mercedes-Benz Actros 1845 LS 4х2 Евро-6 установлен рядный шестицилиндровый дизель ОМ 471 рабочим объемом 12,8 литра. Это двигатель новой генерации, в которую кроме ОМ 471 входят две другие рядные «шестерки»: ОМ 470 объемом 10,7 литра, с диапазоном мощности от 326 л. с. до 428 л. с., и флагманская ОМ 473, объемом 15,6 литра, мощностью от 516 до 625 л. с. У ОМ 471 четыре настройки мощности: 420, 450, 480 л.с. и 510 лошадиных сил. Этот 13-литровый дизель, кроме российских седельных тягачей Mercedes-Benz Actros используется на строительных грузовиках Mercedes-Benz Arocs. Настройка мощности одна, средняя — 450 л. с. и 2200 Н.м. Применение одного «общего» двигателя на тягачах и самосвалах позволяет решить все проблемы с обслуживанием и возможным ремонтом моторов нового поколения.

На двигателях ОМ 470/ОМ471/ОМ 473 устанавливается топливная система с электронным управлением Common Rail, но с увеличенным до 2700 бар максимальным давлением распыла, что существенно улучшает сгорание топлива, повышая экономичность и экологичность двигателя. Такая система Common Rail у Daimler называется X-Pulse. Также весомым вкладом в отличные характеристики мотора является повышенная до 21 единицы степень сжатия. Это одна из современных тенденций развития дизелей для тяжелых грузовиков. Кроме того, на ОМ 471 установлены два распредвала в головке — для впускных и выпускных клапанов. Такая схема в перспективе поможет Daimler легче перейти к управлению изменяемыми фазами газораспределения, которые полезны и для экологических характеристик, и для мощностных. Двигатель оснащен эффективным моторным тормозом мощностью 410 кВт.

Особенности конструкции

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На Mercedes-Benz Actros в исполнении Евро-6 применяется технология нейтрализации отработавших газов на основе SCR-катализатора (с селективным каталитическим восстановлением) с впрыском реагента AdBlue. Кроме SCR с водным раствором мочевины система нейтрализации дополнена сажевым фильтром. По сравнению с Евро-5 выбросы твердых частиц (сажи) снизились на 66%, углеводородов — на 72% и оксидов азота — на 80%.

Все продаваемые в России Mercedes-Benz Actros четвертого поколения оснащаются 16-ступенчатыми автоматизированными механическими коробками передач Mercedes PowerShift 3, то есть третьего поколения. Главные отличия PowerShift 3 от PowerShift 2 — увеличенное на 20% быстродействие электроники и всего механизма переключения передач. А если сравнивать с роботом Mercedes-Benz Telligent, то Mercedes PowerShift 3 просто в два раза быстрее. С такой коробкой разрыв потока мощности на ведущие колеса при переключении передач минимален по времени.

Кабина

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На Mercedes-Benz Actros IV внедрена инновационная концепция рабочего места водителя. Здесь есть мультимедийная приборная панель с двумя цветными дисплеями высокого разрешения. Основной дисплей — 12 дюймов, дополнительный мультисенсорный дисплей —10-дюймовый. Actros 1845 LS укомплектован двумя портами USB TYPE-C, возможна интеграция смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto.

Максимально используются системы помощи водителю, повышающие безопасность движения. Кроме обычных ABS и ASR есть система экстренного торможения нового поколения Active Brake Assist 5, система Hill Holder, обеспечивающей помощь при трогании на подъеме, система контроля дистанции Proximity Control Assist и многие другие. А система предусмотрительного управления силовой линией Predictive Powertrain control дополнительно повышает эффективность грузовика на 5%.

Список номинантов Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.

Об этой и другой коммерческой технике более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

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