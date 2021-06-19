По опыту перевозчиков, «капиталить» мотор Hino 300 не приходится — ​гораздо раньше машина идет на продажу при плановом обновлении парка.

Собственный автопарк

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Компания «Ароса» занимается поставками продуктов питания в сфере HoReCa (кафе, рестораны) и ритейла (розничной торговли). Для развоза продуктов по точкам есть собственный автопарк из четырех десятков грузовых фургонов малого и среднего тоннажа — как правило, на шасси японских фирм Isuzu и Hino. Основная часть парка базируется в Подмосковье, также есть небольшие филиалы в Санкт-Петербурге, Сочи и ряде других городов России.

Автомобилей Hino 300 в парке на сегодняшний день 17 единиц, все на 3,5-тонном шасси выпуска 2014-го и 2017-го годов. Несколько машин после пяти лет эксплуатации были проданы, но большая часть из приобретенных шесть-семь лет назад фургонов до сих пор в строю. Новых фургонов Hino 300 после 2017 года не покупали. Руководство компании приняло решение пополнять парк автомобилями на шасси Isuzu Elf.

Об этой и другой грузовой технике, к слову, более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

Hino 300





Условия работы

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Специфика груза требует строгого соблюдения температурного режима перевозок, поэтому автомобили используются только с изотермическими кузовами (как правило, производства рязанского завода «Центртранстехмаш»). Фургоны-рефрижераторы на шасси Hino 300 вмещают 8 европаллет, утеплены СИП-панелями. Компрессор холодильно-обогревательной установки (ХОУ) приводится от двигателя шасси, также есть стояночный привод от внешней электросети. Внутренний объем фургона можно разделить на две части специальной перегородкой, а мультирежимная ХОУ марки Thermo King позволяет устанавливать в каждом из отделений свой температурный режим. В передней части фургона есть дополнительные боковые двери, через которые можно разгрузить передний отсек, не нарушая температурный режим заднего. Таким образом, машина обслуживает за рейс несколько точек.

Четырехлитровый дизель на малотоннажнике — большая редкость

Об опыте эксплуатации автомобилей Hino 300 рассказывает Юрий Кшенский, механик компании «Ароса»:

— Пробеги нескольких машин уже превышают 350 тыс. км, однако состояние основных агрегатов — ​двигателей, коробок передач и ведущих мостов — ​не предвещает ремонтов. Периодической замены требуют, в основном, детали, подверженные естественному интенсивному износу, преимущественно в ходовой части. Например, колодки дисковых тормозов при эксплуатации Hino 300 в столичных условиях выдерживают до замены 40–50 тысяч километров, причем на ведущем мосту они изнашиваются даже быстрее, чем на переднем. Шкворневые узлы на передней оси служат до переборки примерно 150 тыс. км. Долговечность сцепления сильно зависит от водителя. На большинстве наших Hino 300 до сих пор стоят заводские комплекты, на остальных этот узел заменяли лишь единожды.

Внеплановые поломки

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На одном из автомобилей был поврежден подшипник передней ступицы. Видимо, колесо попало в яму по вине водителя. Пока машина возвращалась на базу своим ходом, перекошенный из-за биения ступицы тормозной диск прорезал глубокую ступеньку в скобе тормозного суппорта. Пришлось заменять и эту, довольно дорогую, деталь, доставка которой к тому же затянулась. В целом, дисковые тормозные механизмы требуют повышенного внимания — ​из-за коррозии могут подклинивать, что вызывает односторонний износ колодок и дисков.

Обслуживание и ремонт автомобилей Hino раньше проводили в дилерском техцентре, но в последние годы машины отвозят в независимый сервисный центр — ​там расценки значительно ниже. Запчасти используются, в основном, оригинальные. Шины на автомобилях Hino 300 всесезонные — это выгоднее, чем держать по два сезонных комплекта, требующих дополнительных расходов на монтаж. На замену родным покрышкам раньше приобретались Hankook и Googrich, а в последнее время отдано предпочтение Viatti российского производства — ​они относительно недороги и также служат до износа по 70–80 тыс. км.

Дисковые тормоза на всех колесах весьма удобны в обслуживании

О технических особенностях Hino 300 читайте на следующей странице.