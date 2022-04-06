Проверено «За рулем»: топливный фильтр для ВАЗов

Материалы по темеТопливный фильтр: менять или и так сойдет?
Бензиновый фильтр с резьбовыми присоединительными штуцерами применяли начиная с первых впрысковых автомобилей АВТОВАЗ и до перехода на быстросъемные соединения. Иными словами, такие фильтры используют на очень возрастных автомобилях.
Топливо может загрязняться при хранении и перекачке. А засорение топливного фильтра водитель почувствует по поведению автомобиля, причем сначала на тех режимах, где мгновенный расход топлива максимален, то есть на высокой скорости и при интенсивном разгоне. При такой нагрузке двигатель будет терять тягу, работать с перебоями, хотя на холостом ходу и в «спокойных» режимах все будет выглядеть пристойно.
У старых машин процесс коррозии стенок бензобака развился достаточно сильно. К тому же владельцы пожилых машин чаще заправляют их на простеньких, небрендовых заправках, где топливо подешевле. Соответственно, фильтр загрязняется быстрее, и его целесообразно сменить перед летним сезоном.
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Если принять средний расход топлива за 10 л на сотню километров пробега, то только за гарантийный период, равный у большинства производителей 100 000 км, сквозь топливную систему автомобиля пройдет примерно 10 000 литров топлива.
Фильтр, продаваемый в интернет-магазине «За рулем», обеспечивает высокую степень очистки топлива, при этом он совсем недорог.