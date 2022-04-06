Проверено «За рулем»: топливный фильтр для ВАЗов — журнал За рулем

Проверено «За рулем»: топливный фильтр для ВАЗов

Перед летним сезоном смените топливный фильтр — мотор скажет вам спасибо.

Материалы по теме
Топливный фильтр: менять или и так сойдет?

Бензиновый фильтр с резьбовыми присоединительными штуцерами применяли начиная с первых впрысковых автомобилей АВТОВАЗ и до перехода на быстросъемные соединения. Иными словами, такие фильтры используют на очень возрастных автомобилях.


Топливо может загрязняться при хранении и перекачке. А засорение топливного фильтра водитель почувствует по поведению автомобиля, причем сначала на тех режимах, где мгновенный расход топлива максимален, то есть на высокой скорости и при интенсивном разгоне. При такой нагрузке двигатель будет терять тягу, работать с перебоями, хотя на холостом ходу и в «спокойных» режимах все будет выглядеть пристойно.

У старых машин процесс коррозии стенок бензобака развился достаточно сильно. К тому же владельцы пожилых машин чаще заправляют их на простеньких, небрендовых заправках, где топливо подешевле. Соответственно, фильтр загрязняется быстрее, и его целесообразно сменить перед летним сезоном.


Проверено «За рулем»: топливный фильтр для ВАЗов

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов


Материалы по теме
Проверено «За рулем»: щетки стеклоочистителя GANZ

Если принять средний расход топлива за 10 л на сотню километров пробега, то только за гарантийный период, равный у большинства производителей 100 000 км, сквозь топливную систему автомобиля пройдет примерно 10 000 литров топлива.


Фильтр, продаваемый в интернет-магазине «За рулем», обеспечивает высокую степень очистки топлива, при этом он совсем недорог.


  • Как заменить фильтр топливного насоса на автомобиле ВАЗ, показано тут.
  • Хотите сэкономить? Широкий выбор запасных частей и расходных материалов под торговой маркой «За рулем» позволит вам это сделать! Полный ассортимент и список продавцов можно посмотреть по ссылке.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Наше новое видео
Новая трасса Москва — Казань: Поедет скоро? А почем?
Новый Geely Atlas Pro: 5 причин взять кроссовер с передним приводом (вместо 4х4)
Новый Haval F7: 6 особенностей самого популярного китайского кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
Количество просмотров508
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: