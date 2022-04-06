Renault Kaptur: коллективный портрет (от самых автомобильных людей России)

Эксперты «За рулем» рассказывают, что думают об одном из самых популярных кроссоверов в стране.

За пять лет продаж модели 130 тысяч машин нашли владельцев. И даже сейчас Kaptur входит в число самых востребованных автомобилей в России. У наших экспертов есть подозрение, в чем причина.

Юрий Тимкин, редактор отдела испытаний

Теперь — в гармонии

— Renault Kaptur я впервые протестировал еще до официальной премьеры. На фоне Дастера он подкупал симпатичным европейским дизайном, приятной отделкой салона и богатым оснащением. Плавность хода была хороша, да и вне асфальта он не пасовал. Что не нравилось, так это эргономические огрехи, невнятная управляемость и четырехступенчатый автомат, изводящий задумчивостью и толчками. Компромиссная была машина.

Рестайлинг двухлетней давности избавил Kaptur от большинства недочетов. Салон стал более продуманным, руль теперь можно регулировать не только по углу наклона, но и по вылету. А главное — теперь у него есть электроусилитель, избавивший баранку от тремора на неровностях.

Место двухлитрового атмосферника занял современный турбомотор, с которым Kaptur поехал бойчее, — при том, что средний расход топлива сократился с 12 до 8 л/100 км. Наконец, нелюбимый мною автомат сменился вариатором, который работает не в пример расторопнее и интеллигентнее. Форма и содержание Каптюра теперь находятся в гармонии.

Александр Виноградов, редактор отдела испытаний

Смело «шпарим»

— При рестайлинге Renault Kaptur получил кое-какие решения от Арканы, и это сразу дало плоды. Управляемость сильно подтянулась на фоне дореформенной машины. Свою роль в этом сыграл и электроусилитель, который дает куда больше правильной обратной связи. Приятно, что неплохое поведение на асфальте не помешало сохранить отличную энергоемкость подвески. По разбитой дороге можно смело «шпарить» не сбавляя хода.

Если говорить о двигателях, то лучше брать версию с турбомотором и вариатором. Базового мотора 1.6 для кроссовера маловато, по-моему. А вот наддувный двигатель мощностью 150 л.с. с прекрасным моментом на низких оборотах — совсем другое дело. Тут и динамика неплохая, и расход топлива небольшой — в среднем, чуть больше 8 л/100 км. Не стоит забывать, что в паре с турбомотором работает другой вариатор — CVT8 с большим диапазоном передаточного отношения и большим гидротрансформатором. Эта коробка лучше не только в эксплуатации, но и по надежности.

Константин Васильев, шеф-редактор сайта «За рулем»

Семейный салон

— Кто бы что ни говорил, но дизайн в XXI веке очень важен. Помните, какой фурор когда-то произвел Renault Duster? Он оказался хорош на бездорожье и весьма комфортен для езды по городу. В своем ценовом сегменте это, пожалуй, до сих пор лучшее предложение. Единственное, что отталкивало от Дастера часть покупателей — утилитарный дизайн. Появление Каптюра решило проблему — технически хороший автомобиль модернизировали и добавили стильную обертку. С такой внешностью Renault Kaptur не просто гармонично влился в поток современных автомобилей, но и стал его ярким дополнением.

Меня в этой машине подкупает огромный по современным меркам дорожный просвет, настройка подвески, позволяющая ездить быстро и с достаточным комфортом по асфальту «средней паршивости». А еще вместительный салон, включая объем багажника, — оптимально для среднестатистической семьи.

Еще один большой плюс: штатный автозапуск (во всех комплектациях!). Это опция, о которой обычно думают, что она не так уж и нужна, но лишь до тех пор, пока не попробуют с ней пожить.

Портила картину не очень шустрая мультимедийка с устаревшим интерфейсом. Но в обновленном Каптюре нюанс учли и поправили. Сегодня Kaptur оснащают медиасистемой EasyLink с 8-дюймовым сенсорным экраном, которая умеет обновляться «по воздуху», — большая редкость даже по нынешним временам.

Илья Пименов, корреспондент отдела автомобильной информации

Всегда в списке

— Когда меня спрашивают, какой новый автомобиль имеет смысл купить (а это происходит нередко), в числе вариантов я обычно называю Renault Kaptur.

Он современный на вид, как снаружи, так и внутри.

Он такой же выносливый, как Duster.

Он неплохо (для кроссовера) едет.

Он комфортен — в нем полно подогревов и современных электронных систем, в том числе позволяющих управлять некоторыми функциями автомобиля со смартфона или планшета. Например, дистанционный запуск двигателя. Те, кто хоть раз воспользовался этой функцией холодной зимой, подтвердят.

Он безопасен. В нем есть системы контроля слепых зон и кругового обзора.

У него множество вариантов исполнения и дополнительного оборудования. Тем, кто «на стиле», предлагается двухцветная окраска кузова.

У Renault большая, хорошо развитая дилерская и сервисная сеть в России. А это в наше время уже прекрасно.