Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят?

Нынешний Nissan Qashqai выпускают уже 9 лет - чрезвычайно долго по нынешним меркам. На зимних дорогах вдали от мегаполисов мы вытрясли из кроссовера все, чтобы разобраться, в чем секрет его привлекательности.

Легок в управлении

Тестовый Qashqai в комплектации LE+ с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 144 л.с., вариатором в трансмиссии и полным приводом. Набор опций близок к максимальному: от стеклянной крыши до системы удержания в полосе движения.

На ровной дороге автомобиль радует плавностью хода, неплохой динамикой, тишиной в салоне и приятной управляемостью. Сухие цифры говорят, что по ездовым качествам он должен быть на уровне основных конкурентов.

Но субъективно Qashqai воспринимается более легким и подвижным. На это работает очень удобная посадка, которая дает хорошее «чувство автомобиля», настройка связки двигатель — вариатор (кроссовер к тому же прекрасно имитирует переключение передач в ручном режиме). И главное — четкие отклики на поворот руля.

Мало того, отзывчивость рулевого управления можно регулировать — для любителей ощутимой обратной связи в меню настроек предусмотрен режим «спорт». А еще Qashqai с вариатором умеет тормозить двигателем. Интенсивность этого торможения тоже можно регулировать через меню.

На чистой от снега дороге идеально трудятся многочисленные электронные помощники: интеллектуальный круиз-контроль, системы удержания в полосе и уведомления о пересечении разметки. Но стоит появиться слякоти, как электроника капитулирует с сигналом о загрязнении датчиков. А на участках со стертой или присыпанной снегом разметкой умные контроллеры уже при попытке включения выведут на дисплей сообщение, что работа в данных условиях невозможна.

Где кончается асфальт

Изначально Qashqai критиковали за шумную на неровностях подвеску. За годы производства он полностью от стуков на ходе отбоя и сжатия так и не избавился. Но на фоне других кроссоверов Ниссан далеко не самый шумный.

Рабочие звуки ходовой части никак не отражаются на управляемости. На проселках Qashqai цепко держит дорогу и послушно откликается на повороты руля.

Проходимость кроссовера даже с полноприводной трансмиссией умеренная. Тестовый кольцевой маршрут по не очищенному после снегопада грейдеру он одолел. На вязком покрытии пришлось включить весь имеющийся внедорожный арсенал.

Грейдер после снегопада. Из нагрузки — один водитель, а дорожного просвета в 175 мм уже не хватает.

Полный привод, конечно, проталкивал широкие шины по мокрому снегу, но происходило это с заметным усилием и увеличением расхода топлива. Чтобы меньше цеплять защитой двигателя (под ней 175 мм просвета), потребовалось ехать медленно, тщательно выбирая дорогу. И так шестьдесят километров!

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Обошлось без повреждений, перегрева муфты и коробки передач. Радость от успешного завершения маршрута омрачил лишь тот факт, что по этой дороге уже проехали «буханка» местного охотхозяйства, небольшой школьный автобус, Гранта сотрудницы деревенской почты и еще несколько легковых автомобилей.

На том же маршруте с уже утрамбованным снегом Qashqai хорош без вопросов. Позволяет ехать быстро даже в режиме переднего привода, а с подключенным 4x4 порадует активного водителя. В управлении надежен, устойчив, не склонен к заносам.

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