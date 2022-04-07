Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят?

Легок в управлении
Тестовый Qashqai в комплектации LE+ с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 144 л.с., вариатором в трансмиссии и полным приводом. Набор опций близок к максимальному: от стеклянной крыши до системы удержания в полосе движения.
На ровной дороге автомобиль радует плавностью хода, неплохой динамикой, тишиной в салоне и приятной управляемостью. Сухие цифры говорят, что по ездовым качествам он должен быть на уровне основных конкурентов.
Но субъективно Qashqai воспринимается более легким и подвижным. На это работает очень удобная посадка, которая дает хорошее «чувство автомобиля», настройка связки двигатель — вариатор (кроссовер к тому же прекрасно имитирует переключение передач в ручном режиме). И главное — четкие отклики на поворот руля.
Мало того, отзывчивость рулевого управления можно регулировать — для любителей ощутимой обратной связи в меню настроек предусмотрен режим «спорт». А еще Qashqai с вариатором умеет тормозить двигателем. Интенсивность этого торможения тоже можно регулировать через меню.
На чистой от снега дороге идеально трудятся многочисленные электронные помощники: интеллектуальный круиз-контроль, системы удержания в полосе и уведомления о пересечении разметки. Но стоит появиться слякоти, как электроника капитулирует с сигналом о загрязнении датчиков. А на участках со стертой или присыпанной снегом разметкой умные контроллеры уже при попытке включения выведут на дисплей сообщение, что работа в данных условиях невозможна.
Где кончается асфальт
Изначально Qashqai критиковали за шумную на неровностях подвеску. За годы производства он полностью от стуков на ходе отбоя и сжатия так и не избавился. Но на фоне других кроссоверов Ниссан далеко не самый шумный.
Рабочие звуки ходовой части никак не отражаются на управляемости. На проселках Qashqai цепко держит дорогу и послушно откликается на повороты руля.
Проходимость кроссовера даже с полноприводной трансмиссией умеренная. Тестовый кольцевой маршрут по не очищенному после снегопада грейдеру он одолел. На вязком покрытии пришлось включить весь имеющийся внедорожный арсенал.
Полный привод, конечно, проталкивал широкие шины по мокрому снегу, но происходило это с заметным усилием и увеличением расхода топлива. Чтобы меньше цеплять защитой двигателя (под ней 175 мм просвета), потребовалось ехать медленно, тщательно выбирая дорогу. И так шестьдесят километров!
Обошлось без повреждений, перегрева муфты и коробки передач. Радость от успешного завершения маршрута омрачил лишь тот факт, что по этой дороге уже проехали «буханка» местного охотхозяйства, небольшой школьный автобус, Гранта сотрудницы деревенской почты и еще несколько легковых автомобилей.
На том же маршруте с уже утрамбованным снегом Qashqai хорош без вопросов. Позволяет ехать быстро даже в режиме переднего привода, а с подключенным 4x4 порадует активного водителя. В управлении надежен, устойчив, не склонен к заносам.
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