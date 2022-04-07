Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — журнал За рулем

Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят?

Нынешний Nissan Qashqai выпускают уже 9 лет - чрезвычайно долго по нынешним меркам. На зимних дорогах вдали от мегаполисов мы вытрясли из кроссовера все, чтобы разобраться, в чем секрет его привлекательности.

Легок в управлении

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Тестовый Qashqai в комплектации LE+ с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 144 л.с., вариатором в трансмиссии и полным приводом. Набор опций близок к максимальному: от стеклянной крыши до системы удержания в полосе движения.

На ровной дороге автомобиль радует плавностью хода, неплохой динамикой, тишиной в салоне и приятной управляемостью. Сухие цифры говорят, что по ездовым качествам он должен быть на уровне основных конкурентов.

Но субъективно Qashqai воспринимается более легким и подвижным. На это работает очень удобная посадка, которая дает хорошее «чувство автомобиля», настройка связки двигатель — вариатор (кроссовер к тому же прекрасно имитирует переключение передач в ручном режиме). И главное — четкие отклики на поворот руля.

Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят?

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Мало того, отзывчивость рулевого управления можно регулировать — для любителей ощутимой обратной связи в меню настроек предусмотрен режим «спорт». А еще Qashqai с вариатором умеет тормозить двигателем. Интенсивность этого торможения тоже можно регулировать через меню.

На чистой от снега дороге идеально трудятся многочисленные электронные помощники: интеллектуальный круиз-контроль, системы удержания в полосе и уведомления о пересечении разметки. Но стоит появиться слякоти, как электроника капитулирует с сигналом о загрязнении датчиков. А на участках со стертой или присыпанной снегом разметкой умные контроллеры уже при попытке включения выведут на дисплей сообщение, что работа в данных условиях невозможна.

Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят?

Где кончается асфальт

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Изначально Qashqai критиковали за шумную на неровностях подвеску. За годы производства он полностью от стуков на ходе отбоя и сжатия так и не избавился. Но на фоне других кроссоверов Ниссан далеко не самый шумный.

Рабочие звуки ходовой части никак не отражаются на управляемости. На проселках Qashqai цепко держит дорогу и послушно откликается на повороты руля.

Проходимость кроссовера даже с полноприводной трансмиссией умеренная. Тестовый кольцевой маршрут по не очищенному после снегопада грейдеру он одолел. На вязком покрытии пришлось включить весь имеющийся внедорожный арсенал.

Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят?Грейдер после снегопада. Из нагрузки — один водитель, а дорожного просвета в 175 мм уже не хватает.
Грейдер после снегопада. Из нагрузки — один водитель, а дорожного просвета в 175 мм уже не хватает.

Полный привод, конечно, проталкивал широкие шины по мокрому снегу, но происходило это с заметным усилием и увеличением расхода топлива. Чтобы меньше цеплять защитой двигателя (под ней 175 мм просвета), потребовалось ехать медленно, тщательно выбирая дорогу. И так шестьдесят километров!

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Обошлось без повреждений, перегрева муфты и коробки передач. Радость от успешного завершения маршрута омрачил лишь тот факт, что по этой дороге уже проехали «буханка» местного охотхозяйства, небольшой школьный автобус, Гранта сотрудницы деревенской почты и еще несколько легковых автомобилей.

На том же маршруте с уже утрамбованным снегом Qashqai хорош без вопросов. Позволяет ехать быстро даже в режиме переднего привода, а с подключенным 4x4 порадует активного водителя. В управлении надежен, устойчив, не склонен к заносам.

Продолжение — на следующей странице.

Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят?

Нынешний Nissan Qashqai выпускают уже 9 лет — чрезвычайно долго по нынешним меркам. На зимних дорогах вдали от мегаполисов мы вытрясли из кроссовера все, чтобы разобраться, в чем секрет его привлекательности.

Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — фото 1325235Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — фото 1325230Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — фото 1325231Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — фото 1325228Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — фото 1325236Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — фото 1325292Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — фото 1325218Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — фото 1325221Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — фото 1325225Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — фото 1325222Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — фото 1325227Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят? — фото 1325226Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят?
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой ...

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