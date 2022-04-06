Дворники, шины, аккумуляторы, жидкости, масло — все это может служить гораздо дольше, что позволит сэкономить на обслуживании автомобиля.

Стоимость обслуживания становится настоящей головной болью не только в России. Автомобиль должен быть исправен, но содержать его в таком состоянии становится все дороже. А значит пришло время быть аккуратнее с расходниками.

Вот небольшое руководство от японских автомобилистов — как сделать так, чтобы расходники служили как можно дольше, но при этом сохраняли свои свойства, не работая «на последнем издыхании».

Как продлить срок службы дворников

Узнать, что стеклоочистители (дворники) изношены, можно по дугообразным полоскам грязи, которые они оставляют за собой на стекле, и по дребезжащему звуку во время движения туда или обратно.

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Чтобы дворники служили дольше, удаляйте грязь с их рабочих резинок. Из-за нее истирание кромки дворника происходит неравномерно.

Также никогда не включайте дворники «на сухую». Это портит и дворники, и стекло.

Кроме того, во время долгих стоянок лучше откидывать дворники от стекла — это предотвратит деформацию рабочей кромки: зимой на нее не будет давить снег, а летом ее не будет плющить о раскаленное стекло. Но в ветреную погоду от этого лучше воздержаться — при сильном порыве рычаг стеклоочистителя может деформироваться. Поэтому можно подложить что-то под рычаг, чтобы резинки просто не касались стекла, и тогда ветер им будет не страшен.

Бережем шины

Чем быстрее вы едете, тем больше изнашиваются шины. Поэтому стоит придерживаться разрешенной скорости и не превышать ее — это невыгодно, с какой стороны ни посмотри.

Далее, после мойки автомобиля с активными средствами как следует ополаскивайте шины обычной чистой водой, чтобы оставшийся реагент не навредил резине.

Следите за давлением в шинах и накачивайте их так, как рекомендует производитель автомобиля (табличка с указаниями крепится в проеме двери водителя). Это предотвратит неравномерный износ протектора.

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Не нужно слишком быстро разгоняться, особенно с пробуксовкой, и резко тормозить до визга шин (последнего можно избежать, держа дистанцию и не превышая скорость). Даже если не было пробуксовки или юза, шины при резких маневрах, разгонах и торможениях изнашиваются быстрее.

Не храните в автомобиле тяжелые вещи — выгружайте их сразу, как только привезли. Чем тяжелее багаж, тем больше нагрузка на шины, что чревато деформацией и последующим неравномерным износом. Зря возить тяжести из-за того, что их было лень выгрузить сразу, тоже не стоит — лишнее давление в пятне контакта ускоряет износ протектора.

При замене летних шин на зимние помечайте, где какая шина стояла (спереди, сзади, слева, справа) и при последующей замене меняйте их места установки по диагонали. Это предотвратит неравномерный износ комплекта (как правило, у большинства машин перед более нагружен, да и на ведущих колесах износ всегда больше).

Соблюдайте осторожность при хранении шин. Не оставляйте их на солнце или возле источников тепла (так из резины не испарятся нужные для эластичности эфирные масла), ежемесячно перекладывайте или переставляйте их на другой бок во время хранения (это предотвратит деформацию), храните их в прохладном, сухом и темном месте. Из колес в сборе стравите половину воздуха.

Продлеваем срок службы аккумулятора

Главной причиной сокращения срока службы батареи является явление, называемое сульфатацией. В свинцовых аккумуляторах электричество вырабатывается в результате химической реакции электролита и пластинами, погруженными в него. При этом к пластинам прилипают кристаллы, препятствующие контакту электролита и свинца — химическая реакция не происходит и аккумулятор не заряжается.

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Если оставлять разряженный аккумулятор на длительное время, сульфатация будет происходить активнее и емкость батареи будет быстро снижаться.

Избегайте езды только на короткие расстояния, когда аккумулятор не успевает заряжаться. Планируйте свои поездки так, чтобы посещать за раз несколько нужных вам мест — это увеличит разовые пробеги.

Реже ездите ночью, когда используются фары и прочие осветительные приборы. А также нагревательные.

Не пренебрегайте зарядными устройствами. С их помощью вы сэкономите бензин и ваш аккумулятор будет всегда полон энергии. Некоторые зарядные устройства имеют функцию импульсной зарядки — это разлагает часть сульфатов, что очень хорошо.

Бережем мотор и бензин с помощью антифриза

Следите за уровнем антифриза в системе. Это предотвращает перегрев двигателя и поддерживает его температуру строго в рабочем диапазоне. Благодаря этому трение меньше, как и расход топлива, а также угар масла. Доливайте и не переживайте — охлаждающая жидкость постепенно испаряется, это нормально. И чем больше ее нехватка, тем быстрее она начинает испаряться — не затягивайте с доливом. Это тоже экономия.

Для охлаждающей жидкости есть присадки, которые восстанавливают такие ингредиенты, как пеногасители, например. Это может продлить срок службы антифриза.

Бережем моторное масло

Оно выполняет множество функций — смазывает, омывает, отводит тепло. Да, его через год все равно менять, но свойства масла могут заметно ухудшиться всего за несколько месяцев. И чем суровее условия эксплуатации, тем быстрее масло превратится в бесполезную жидкость, не защищающую мотор.

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Избегайте использования автомобиля в тяжелых условиях: необоснованная езда по бездорожью, в пробках (начало движения и тут же торможение). Прогревайте двигатель, чтобы из масла выводился водяной конденсат.

Присадки нежелательны, так как они могут вступить в реакцию с уже имеющимися в масле и даже изменить вязкость масла, которому будет сложнее омывать двигатель и затекать в узкие каналы современных моторов.

Избегайте длительной работы двигателя на холостых оборотах. Когда двигатель работает на низких оборотах, в моторном масле накапливается сажа, которая ускоряет износ деталей.

Экономить — не стыдно. Стыдно транжирить и эксплуатировать технику без понимания.

Фото: Erik Mclean / Unsplash