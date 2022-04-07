Барабанные тормоза принято считать архаичными: мол, с появлением дисковых вопрос закрылся сам собой.
Дольше других сопротивлялись такие отечественные легковушки, как Волга, включая модель ГАЗ 24–10, да Москвич (модель 21406) — у них «барабаны» были даже спереди. При этом сзади и сегодня на многих машинах стоят барабанные тормозные механизмы.
Почему победили дисковые?
- Потому что они лучше тормозят: разница в величине тормозного пути составляет до 20%.
- Они лучше охлаждаются, поскольку находятся не внутри барабана, а «на свежем воздухе».
- Дисковые тормоза способны развивать более высокое давление, поскольку барабан при экстремальных условиях может просто лопнуть под давлением изнутри. А с тормозным диском, сжимаемым колодками, это в принципе невозможно.
- На работу дисковых тормозов практически не влияют продукты износа колодок. В барабанах же они могут скапливаться внутри. А равномерность прижатия колодок к диску выше, чем к барабану, поскольку площадь контакта меньше.
Казалось бы, все достоинства на стороне дисковых тормозов — так почему же барабанные никак не сойдут с арены? Да потому, что и у них есть свои плюсы!
Для начала, это — надежная конструкция, отработанная десятилетиями. Ресурс барабанных тормозов гораздо выше, чем дисковых: они реально выхаживают по 100 тыс. км, в то время как дисковые выдерживают в среднем 20 — 40 тыс. км.
Барабанные тормоза защищены от попадания снаружи грязи и воды. Площадь соприкосновения рабочих поверхностей у них выше, чем у дисковых. Наконец, именно барабанные тормоза конструктивно легко компонуются с механическим стояночным тормозом.
Вот почему оба типа тормозов еще долгое время будут актуальны.
Тормоза обеих конструкций — важнейший высокотехнологичный атрибут автомобиля. Как дисковые, так и барабанные тормозные колодки лучше заменять на новые, не дожидаясь их предельного износа.
Чтобы снизить издержки автовладельцев в непростой экономической ситуации, выпущена широкая гамма тормозных колодок под брендом «За рулем». При высоком качестве и хороших характеристиках, они стоят недорого.