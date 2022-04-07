Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет — журнал За рулем

Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет

У барабанных тормозов есть множество достоинств. Вспоминаем основные.

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Барабанные тормоза принято считать архаичными: мол, с появлением дисковых вопрос закрылся сам собой.

Дольше других сопротивлялись такие отечественные легковушки, как Волга, включая модель ГАЗ 24–10, да Москвич (модель 21406) — у них «барабаны» были даже спереди. При этом сзади и сегодня на многих машинах стоят барабанные тормозные механизмы.

Почему победили дисковые?

  • Потому что они лучше тормозят: разница в величине тормозного пути составляет до 20%.

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  • Они лучше охлаждаются, поскольку находятся не внутри барабана, а «на свежем воздухе».
  • Дисковые тормоза способны развивать более высокое давление, поскольку барабан при экстремальных условиях может просто лопнуть под давлением изнутри. А с тормозным диском, сжимаемым колодками, это в принципе невозможно.
  • На работу дисковых тормозов практически не влияют продукты износа колодок. В барабанах же они могут скапливаться внутри. А равномерность прижатия колодок к диску выше, чем к барабану, поскольку площадь контакта меньше.

Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нетДисковый тормозной механизм Lada Granta. В «плавающем» суппорте установлены две одинаковые тормозные колодки.
Дисковый тормозной механизм Lada Granta. В «плавающем» суппорте установлены две одинаковые тормозные колодки.

Казалось бы, все достоинства на стороне дисковых тормозов — так почему же барабанные никак не сойдут с арены? Да потому, что и у них есть свои плюсы!

Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нетБарабанный тормозной механизм такой конструкции используется на задней оси всех автомобилей ВАЗ, от 2108 до Гранты включительно. Исключение составляют автомобили с АБС — у них другие тормозные колодки.
Барабанный тормозной механизм такой конструкции используется на задней оси всех автомобилей ВАЗ, от 2108 до Гранты включительно. Исключение составляют автомобили с АБС — у них другие тормозные колодки.

Для начала, это — надежная конструкция, отработанная десятилетиями. Ресурс барабанных тормозов гораздо выше, чем дисковых: они реально выхаживают по 100 тыс. км, в то время как дисковые выдерживают в среднем 20 — 40 тыс. км.

Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нетТолщину накладки передней (более изнашиваемой) колодки на современных автомобилях можно проверить, открыв смотровое отверстие.
Толщину накладки передней (более изнашиваемой) колодки на современных автомобилях можно проверить, открыв смотровое отверстие.

Барабанные тормоза защищены от попадания снаружи грязи и воды. Площадь соприкосновения рабочих поверхностей у них выше, чем у дисковых. Наконец, именно барабанные тормоза конструктивно легко компонуются с механическим стояночным тормозом.

Вот почему оба типа тормозов еще долгое время будут актуальны.

Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нетПередние тормозные колодки «За рулем» сочетают разумную цену и хорошее качество, а пригодны для всех автомобилей ВАЗ, от первых «восьмерок» до Lada Granta.
Передние тормозные колодки «За рулем» сочетают разумную цену и хорошее качество, а пригодны для всех автомобилей ВАЗ, от первых «восьмерок» до Lada Granta.

Тормоза обеих конструкций — важнейший высокотехнологичный атрибут автомобиля. Как дисковые, так и барабанные тормозные колодки лучше заменять на новые, не дожидаясь их предельного износа.

Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нетНа заднюю ось всех переднеприводных автомобилей, разработанных на АВТОВАЗе, от 2108 до Гранты, можно установить недорогие и качественные тормозные колодки «За рулем».
На заднюю ось всех переднеприводных автомобилей, разработанных на АВТОВАЗе, от 2108 до Гранты, можно установить недорогие и качественные тормозные колодки «За рулем».

Чтобы снизить издержки автовладельцев в непростой экономической ситуации, выпущена широкая гамма тормозных колодок под брендом «За рулем». При высоком качестве и хороших характеристиках, они стоят недорого.

Подобрать колодки на ваш автомобиль и найти удобного продавца можно тут.

Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет

У барабанных тормозов есть множество достоинств. Вспоминаем основные.

Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет — фото 1325488Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет — фото 1325484Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет — фото 1325485Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет — фото 1325486Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет — фото 1325487Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет
Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет

У барабанных тормозов есть множество достоинств. Вспоминаем основные.

Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет — фото 1325484Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет — фото 1325485Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет — фото 1325486Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет — фото 1325487Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет — фото 1325488Барабанные тормоза хуже дисковых? На самом деле — нет
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