У барабанных тормозов есть множество достоинств. Вспоминаем основные.

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Барабанные тормоза принято считать архаичными: мол, с появлением дисковых вопрос закрылся сам собой.

Дольше других сопротивлялись такие отечественные легковушки, как Волга, включая модель ГАЗ 24–10, да Москвич (модель 21406) — у них «барабаны» были даже спереди. При этом сзади и сегодня на многих машинах стоят барабанные тормозные механизмы.

Почему победили дисковые?

Потому что они лучше тормозят: разница в величине тормозного пути составляет до 20%.

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Они лучше охлаждаются, поскольку находятся не внутри барабана, а «на свежем воздухе».

Дисковые тормоза способны развивать более высокое давление, поскольку барабан при экстремальных условиях может просто лопнуть под давлением изнутри. А с тормозным диском, сжимаемым колодками, это в принципе невозможно.

На работу дисковых тормозов практически не влияют продукты износа колодок. В барабанах же они могут скапливаться внутри. А равномерность прижатия колодок к диску выше, чем к барабану, поскольку площадь контакта меньше.

Дисковый тормозной механизм Lada Granta. В «плавающем» суппорте установлены две одинаковые тормозные колодки.

Казалось бы, все достоинства на стороне дисковых тормозов — так почему же барабанные никак не сойдут с арены? Да потому, что и у них есть свои плюсы!

Барабанный тормозной механизм такой конструкции используется на задней оси всех автомобилей ВАЗ, от 2108 до Гранты включительно. Исключение составляют автомобили с АБС — у них другие тормозные колодки.

Для начала, это — надежная конструкция, отработанная десятилетиями. Ресурс барабанных тормозов гораздо выше, чем дисковых: они реально выхаживают по 100 тыс. км, в то время как дисковые выдерживают в среднем 20 — 40 тыс. км .

Толщину накладки передней (более изнашиваемой) колодки на современных автомобилях можно проверить, открыв смотровое отверстие.

Барабанные тормоза защищены от попадания снаружи грязи и воды. Площадь соприкосновения рабочих поверхностей у них выше, чем у дисковых. Наконец, именно барабанные тормоза конструктивно легко компонуются с механическим стояночным тормозом.

Вот почему оба типа тормозов еще долгое время будут актуальны.

Передние тормозные колодки «За рулем» сочетают разумную цену и хорошее качество, а пригодны для всех автомобилей ВАЗ, от первых «восьмерок» до Lada Granta.

Тормоза обеих конструкций — важнейший высокотехнологичный атрибут автомобиля. Как дисковые, так и барабанные тормозные колодки лучше заменять на новые, не дожидаясь их предельного износа.

На заднюю ось всех переднеприводных автомобилей, разработанных на АВТОВАЗе, от 2108 до Гранты, можно установить недорогие и качественные тормозные колодки «За рулем».

Чтобы снизить издержки автовладельцев в непростой экономической ситуации, выпущена широкая гамма тормозных колодок под брендом «За рулем». При высоком качестве и хороших характеристиках, они стоят недорого.

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