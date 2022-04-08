6 вопросов от покупателей бэушных шин (и развернутые ответы эксперта)

Новый комплект шин многим сейчас не по карману. Выручит вторичный рынок. Если подойти к выбору и покупке осмысленно, можно неплохо сэкономить.

Шины имеют хорошую ликвидность в б/у состоянии. Ведь из всех автомобильных расходников они самые дорогие и служат дольше остальных. Вдобавок у большинства водителей по два комплекта шин, и один часто придерживают при продаже старой машины — чтобы реализовать отдельно. Поэтому и спрос, и предложение есть. Но, как и на любом рынке, есть и свои нюансы.

Когда стоит брать шины б/у?

В первую очередь — когда не хватает денег на новый комплект. Другая причина: старая резина стерлась «в ноль», а новый комплект до продажи машины износится несильно. Стоит ли тратиться по полной программе, если дополнительных денег свежие шины вам не принесут?

Еще один вариант — вам нужно одно колесо взамен поврежденного. Во-первых, будет подходить по высоте протектора к остальным, уже поездившим. Во-вторых, часто продавцы новых шин отказываются разбивать комплекты и продавать меньше четырех штук. Это незаконно, но на практике добиться справедливости бывает непросто.

Как выбирать?

Износ протектора легко оценить на глаз. Предельную высоту подскажут специальные индикаторы.

У престижных моделей летних шин их часто бывает два. Один показывает минимально допустимый остаток. Второй (чуть повыше) сигнализирует о степени износа, после которого резина заметно теряет в свойствах на мокром асфальте относительно нового состояния.

Разумеется, протектор должен быть стерт равномерно. Грыжи и дефекты корда обычно вылезают только только после сборки, подкачки и проверки колеса на балансировочном стенде.

Продавец-частник легко может исчезнуть сразу после сделки. Фирмы, занимающиеся продажей б/у шин, обычно дают гарантию и готовы принять товар с дефектами обратно. Чаще всего они проверяют шины заранее, и некондиция на продажу не выставляется.

На сайтах частных объявлений продают и такое. Стоит в разы дешевле новой шины, но смысл непонятен.

Велика ли экономия?

Всё зависит от усердности поисков и везения. В нынешней ситуации разброс цен стал весьма существенным. В качестве примера можно взять только новые шины. До 24 февраля подавляющее большинство продавцов предлагали их по РРЦ производителя. Отличающаяся цена была исключением. Так, на момент написания статьи шина Pirelli Powergy размерности 245/45 R18 стоила от 12 365 до 16 915 рублей. Разброс 37%! Несмотря на свежесть модели, один из сайтов уже предлагал ее в состоянии «б/у». Цена — 8710 рублей за колесо. Правда, без фотографий и даже указания степени износа.

В среднем, поездившие шины с минимальным износом будут стоить примерно на 20% дешевле новых. Остаточный ресурс большой, но и экономия невелика. Вдобавок многие продавцы новых шин предлагают бесплатный шиномонтаж при покупке комплекта. Эти несколько тысяч рублей уменьшат выгоду от покупки «б/у».

Легко можно найти шины, у которых протектор стерт почти до ограничительных меток. Отдают их в три-четыре раза дешевле новых. Но есть ли смысл в покупке? Таких шин хватит едва ли на сезон. А за шиномонтаж заплатите столько же, сколько и за новый комплект.

Разумная экономия — это найти комплект шин, изношенных на 25–30% за полцены от нового. И это вполне реально.

А характеристики сохранятся?

Это — самый тонкий момент. Каждая модель шин теряет свойства по мере износа по-разному. Тесты жизненного цикла очень длительные и дорогие, а потому проводятся крайне редко. И может оказаться, что очень крутые подержанные шины проиграют по характеристикам недорогим, но новым, купленным за те же деньги.

Где покупать?

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Цивилизованного рынка шин с пробегом не существует. Фирменные салоны производителей резины не занимаются реализацией бэушек. Хотя раньше они проводили акции под условным названием «шинный трейд-ин» (принимали старый комплект в зачет стоимости нового). Но побегавшие колеса на их витринах не появлялись.

Зато всевозможных неофициальных фирм пруд пруди. Интернет-поисковики вам в помощь. Частными предложениями кишат порталы объявлений и разделы «купи-продай» автомобильных форумов. На последних, кстати, удобно искать уже собранные колеса именно для своей модели машины.

Дефицит сегменту подержанных шин не грозит. Но цены уже выросли вслед за новыми.

Дефицита не будет?

Складских запасов новых шин в России хватит на год-два продаж. Их ввезено к нам 61 млн штук. Плюс — наверняка — есть скрытая от официальной статистики доля «серых» поставок, хотя их и прижали в последнее время введением обязательной маркировки.

Раз в обозримом будущем рынок новой резины не останется без товара, то и на вторичке не стоит ждать потрясений. Хотя, возможно, этой весной спрос здесь окажется выше обычного из-за значительного роста цен на новые шины.

В непредвиденной ситуации на дороге и бездорожье всегда выручат браслеты противоскольжения.

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Фото: Unsplash