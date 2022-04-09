Лада Веста из парка «За рулем»: тревожный сигнальчик — журнал За рулем

Лада Веста из парка «За рулем»: тревожный сигнальчик

Досаждает миганием без причины лампа аварийного давления масла.

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

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Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2015
В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года
Пробег на момент отчета — 122 500 км

Полтора года назад на Весте внезапно загорелась лампа аварийного давления масла. На холостом ходу, сразу после запуска двигателя. Тогда дело оказалось в контакте: пошевелил фишку, и всё прошло.

Минувшей зимой неисправность вернулась, но проявляется уже иначе. Индикатор загорается при разгоне в диапазоне 2000–3000 об/мин. Совсем коротко, миганием. Даешь газ на холостых хоть в отсечку — всё нормально. Замер показал, что давление в норме. Замена датчика и чистка фишки не помогла. Придется искать причину в проводке. А это долго и муторно.

Лада Веста из парка «За рулем»: тревожный сигнальчик

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Веста получилась очень удачной. У нее нет серьезных конструктивных просчетов или обилия детских болезней. По характеристикам подвески это, пожалуй, лучшая машина в сегменте. В ней сочетаются энергоемкость (даже на низкопрофильных 17‑дюймовых шинах), надежность (редакционная машина пока не потребовала вложений в ходовую) и управляемость (Polo и Rapid рулятся точнее, но они заметно жестче).

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.


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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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