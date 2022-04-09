Лада Веста из парка «За рулем»: тревожный сигнальчик

Досаждает миганием без причины лампа аварийного давления масла.

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

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Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета — 122 500 км

Полтора года назад на Весте внезапно загорелась лампа аварийного давления масла. На холостом ходу, сразу после запуска двигателя. Тогда дело оказалось в контакте: пошевелил фишку, и всё прошло.

Минувшей зимой неисправность вернулась, но проявляется уже иначе. Индикатор загорается при разгоне в диапазоне 2000–3000 об/мин. Совсем коротко, миганием. Даешь газ на холостых хоть в отсечку — всё нормально. Замер показал, что давление в норме. Замена датчика и чистка фишки не помогла. Придется искать причину в проводке. А это долго и муторно.

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Веста получилась очень удачной. У нее нет серьезных конструктивных просчетов или обилия детских болезней. По характеристикам подвески это, пожалуй, лучшая машина в сегменте. В ней сочетаются энергоемкость (даже на низкопрофильных 17‑дюймовых шинах), надежность (редакционная машина пока не потребовала вложений в ходовую) и управляемость (Polo и Rapid рулятся точнее, но они заметно жестче).