13 моделей, с которых начинался японский автопром

Нынешнее могущество автомобильной промышленности страны Восходящего солнца начиналось с копирования зарубежных конструкций. И чаще совсем немудреных.

Британский след

Автомобильная слава марки Datsun (и родственной Nissan) рождалась в начале 1930-х. Вернее, тогда ни о какой славе, тем более международной, не могло быть и речи. Фирма представила скромный Datsun Type 11, представлявший собой копию простенького британского Austin Seven. Эту массовую модель выпускали и в Германии под именем Dixi. И именно с нее началась история марки BMW.

Двигатель на Datsun представлял собой вариацию на тему английского, но имел рабочий объем 0,5 л (а не 0,75 л, как у модели Austin). Причиной было японское законодательство, разрешающее тогда ездить на машинах с двигателем до 0,5 л без водительских прав.

Однако с 1933-го уже ставили мотор объемом 0,75 л. Такие Датсуны (вплоть до модели Type 17) делали до 1937 года. Тогда в Японии, после начала войны с Китаем, практически перестали выпускать гражданские легковые автомобили.

Datsun Type 11.

Из Англии во Францию

Лишь в начале 1950-х фирма Nissan вернулась к выпуску легковых автомобилей. И опять — британских, марки Austin. Сначала седаны собирали из привозных деталей, постепенно налаживая производство комплектующих у себя.

Британский Austin A50 Cambrige собирали и в Японии.

Уже даже и в оригинальных по конструкции компактных Datsun серии 110/112/113, выпуск которых начали в 1955-м, оставался британский технологический след.

Datsun 310 Bluebird еще многое сохранял от английского Остина.

А более солидный Datsun 310 Bluebird с двигателями 1–1,2 л был и внешне похож на Austin A50 Cambridge.

Prinz Skyline, получивший вскоре марку Nissan.

Первый Nissan Skyline, стартовавший в 1957-м и оснащенный мотором объемом 1,5 л мощностью 60 л.с., носил марку Prince. Эта — поначалу независимая — фирма соединилась с компанией Nissan для укрепления экспортных позиций.

Французская Simca Vedette повлияла и на японских дизайнеров.

Внешне автомобиль немного напоминал французский седан Simca Vedette, который копировали и в Китае. И японский, и французский автомобили были сделаны в американской стилистике — самой модной в то время.

Pajero сразу не получился

Судостроительная компания Mitsubishi построила первую модель с индексом А еще в 1917 году. Она была навеяна итальянским автомобилем FIAT Tipo 3. Японцы задумали машину с роскошной отделкой для высоких чиновников. Но не то она оказалась слишком дорогой, не то чиновники небогатыми — в общем, затея не получила продолжения.

Прорывной оригинальный Mitsubishi PX33 остался лишь прототипом.

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А в 1937-м создали необычный для тех лет очень продвинутый автомобиль Mitsubishi PX33. Кабриолет с легковым комфортабельным кузовом имел полный привод. Аналогичные машины в небольших количествах делали в то время только в США и начинали проектировать в СССР.

Автомобиль, разумеется, создавали для армии. Готовили даже 6,7-литровый дизель с непосредственным впрыском (через пару лет такую конструкцию под именем В-2 довели до ума в СССР для танка Т-34). Но идеологический предок знаменитого теперь Pajero продолжения не имел. До успешного и знаменитого теперь комфортабельного внедорожника Mitsubishi оставалось четыре с половиной десятилетия.

Путь к короне (автомобильной)

Первая Toyota AA 1937 года.

Компания Toyota начала автомобильную деятельность в 1937-м с большого седана — внешне упрощенной копии американского Chrysler Airflow.

Chrysler Airflow, вдохновивший японских стилистов.

Этот сенсационный американский автомобиль копировала и фирма Volvo. Хотя в Штатах необычная машина успешной не стала. Двигатель на модели Toyota AA был оригинальный — 6-цилиндровый 3,4-литровый мощностью 62 л.с. Но время для легковых моделей в Японии было неподходящее.

Первая Toyota Crown.

А уже после войны в 1955-м стартовало первое поколение Toyota Crown. Седан с 1,5-литровым 60-сильным двигателем напоминал модель французского филиала Ford по имени Vendome.

Французский Ford Vendome.

Правда, сходство было лишь внешним, да и то в основном в линиях передка и в распашных дверях, которые в те годы уже выглядели архаикой. Французский Ford Vendome был заметно больше и с двигателем V8.

Интересно, что вариант седана Crown для полиции носил имя Patrol. Toyota Crown стала одной из первых японских машин, которые начали экспортировать.

Клоны «дядюшки Виллиса»

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Американский армейский Willys MB оказал огромное влияние на автопром всего мира. Машину выпускали по лицензии в нескольких странах. Она послужила образцом и для первого внедорожника Land Rover, и для японских вездеходов — в будущем прославленных Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser.

Обе машины стартовали в 1951-м. В основе их конструкции и дизайна лежал именно Willys. Но моторы у японцев были гораздо мощнее — 6-цилиндровые.

Nissan Patrol, 1951 г.

Двигатель на внедорожнике Nissan Patrol при рабочем объеме 3,7 л развивал 75 л.с. На модели Toyota Land Cruiser мотор в 3,4 л выдавал 85 л.с. Для обоих вездеходов использовали уже готовые грузовые двигатели.

Toyota Land Cruiser, 1951 г.

Основными заказчиками первых внедорожников были военные. Гражданская слава к японским вездеходам пришла позднее.

Запорожец по-японски

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Население Японии после войны не было богатым, и японские компании выпускали на рынок дешевые (в том числе и в эксплуатации) крошечные машинки с двухцилиндровыми двигателями воздушного охлаждения объемом 0,36 л. С таких моделей начинали Mazda и Subaru.

Концептуально японские заднемоторные автомобили были близки Фольксвагену Жук и многочисленным подобным европейским микролитражкам, в том числе нашему Запорожцу и мотоколяскам.

Mitsubishi 500, вышедший на рынок в 1960-м, был чуть больше и мощнее земляков-конкурентов. Двухцилиндровый воздушник рабочим объемом 0,5 л развивал 25 л.с. Эта машина особенно интересна тем, что «с лица» уж очень напоминала наш Запорожец ЗАЗ-965.

Mitsubishi 500 — японский Запорожец.

Путевка в мир

Первые японские машины пошли на экспорт в начале 1960-х — в Азию и в Австралию. В Европу автомобили стали завозить в 1964-м. Но ни там, ни тем более в США «японцев» не воспринимали всерьез до конца 1960-х.

А японцы наращивали производство (благо и местный, и азиатский рынки росли), по-азиатски неторопливо, но упорно совершенствовали технологии. К чему это привело, мы видим сегодня в автосалонах и на дорогах.

Сохранить пороги и придать автомобилю индивидуальность помогут алюминиевые пороги-площадки турецкой компании Can Otomotiv.

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Фото: из архива «За рулем»