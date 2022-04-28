Всё по полочкам: вот что должно быть в каждом (дачном) гараже!

Чем дальше от города, тем больше предметов и инструментов оседает в гаражах. Но не все из них действительно полезны.

Материалы по теме Как совместить шиномонтаж с диагностикой: рекомендации экспертов

У любителей-автомобилистов со временем накапливается так много «нужного», что возить весь этот набор в багажнике становится просто невозможно — иначе некуда будет положить и пакет с продуктами.

Выручает гараж. А если он еще и на даче, где вопрос экономии места не так актуален, там можно разместить много всего — и полезного, и случайного.

Но «За рулем» составил список того, что должно быть в гараже у каждого автовладельца: раскладываем по полочкам!

Мойка, чистка

Тут все просто.

Для тщательной мойки и чистки автомобиля практически всем автолюбителям необходимы:

тазики, губки, шампуни;

полироли, средства для обработки кузова, подкраски мелких царапин;

средства для подновления антикоррозийного покрытия;

все для чистки салона (очистители пластика, обивки, средства по уходу за кожей);

пылесос тоже не помешает — хотя на даче можно использовать и обычный домашний.

А еще, если не жаль раскошелиться, прекрасная вещь — полировальная машинка. Стоит недешево, но покупается надолго. Хотите бюджетно? Чтобы отполировать кузов, вполне достаточно бытовой дрели, шуруповерта или болгарки, к которым покупается специальная полировочная насадка.

В конце концов, в полировке значение имеет не столько сам инструмент, сколько насадка для полировки и определенный навык в этом деле.

Мелкий ремонт

Речь, конечно же, не о профессиональном ремонте. Но простые инструменты, приспособления и материалы должны быть под рукой.

Например, комплект шлицевых и крестообразных отверток разного размера, а также отвертки с наконечниками torx. Минимум слесарного инструмента — пассатижи, бокорезы, молотки, зубила, бородки, сверла, метчики разных, но самых ходовых размеров — все это и в быту не помешает. Наверняка пригодится и комплект гаечных ключей, обязательно комбинированных, и комплект торцевых головок.

Материалы по теме Баллонные ключи: нашли самые крепкие из недорогих

Опытные автовладельцы говорят, что лучше покупать не огромные наборы инструментов (все равно что-то быстро потеряется, и пустые места в футляре будут раздражать), а несколько компактных специализированных наборов. Следить за их комплектностью проще. Если вы любитель полежать под машиной, то стоит обзавестись переносными металлическими эстакадками.

По мелочи: не помешает небольшой набор применяемых в автомобиле гаек, болтов, саморезов, шайб, гроверов. Он обычно складывается стихийно, но продаются и специальные комплекты. Всегда под рукой должны быть червячные хомуты на разный диаметр. Да и пластиковые хомуты порой выручают.

Ну и какой гараж без больших тисков на прочном верстаке — вещь в хозяйстве просто необходимая, причем не только для ремонта машины!

Колеса

Отдельная тема — колеса. Многие автомобилисты в сезон меняют их сами, время от времени заезжая на балансировку. Впрочем, необязательно самому заниматься шиномонтажом, иногда просто требуется заглянуть в какие-то места автомобиля, которые доступны только при снятом колесе.

В этом случае пригодится подкатной домкрат — но под него нужна ровная забетонированная площадка. Нет такой? Тогда купите мощный устойчивый домкрат, а также клиновые упоры под колеса и раздвижные упоры под кузов.

Если колеса меняете сами, необходим мощный баллонный ключ, а не тот хлипкий, что идет в комплекте с машиной. Неплохо иметь и электрический гайковерт для работы именно с колесными гайками или болтами — с его помощью удастся легко победить закисший крепеж.

На полочке в гараже всегда должна стоять баночка с медной смазкой для гаек/болтов и ступиц колес. Ну и шинный компрессор, если вы не возите его постоянно в машине, тоже должен занять свое место, как и комплект колес, которые ждут своего сезона.



Электрика

Если вы «продвинутый пользователь», у вас в гараже обязательно обоснуется и зарядное устройство для аккумулятора.

Материалы по теме Экспертиза «За рулем»: проверили на прочность пластиковые хомуты

Тестер или как минимум пробник тоже пригодятся. Речь не о масштабных работах: порой просто нужно проверить, приходит ли ток на контакты лампы или предохранителя, или, скажем, измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Отдельно стоит хранить несколько подходящих лампочек для фар и фонарей, а также предохранители разного номинала. В этом «кейсе» также должны быть провода разного сечения, лучше разноцветные, фишки для стыковки проводов и изолента.

Смена масла и технических жидкостей

У тех автолюбителей, кто не боится запачкать руки маслом, в гараже хранятся тазики, воронки и специальное приспособление для снятия масляного фильтра. Ну а небольшой запас на долив подходящих масла, антифриза, тормозной жидкости должен быть у всех автовладельцев.

***

Готовя этот материал, мы провели ревизию в нескольких гаражах. Будем рады, если наши «раскопки» помогут вам понять, каких полезных вещей не хватает в вашем личном дачном гараже.

Фото: Depositphotos