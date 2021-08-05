Как соединить провода: шпаргалка «За рулем»

По дороге на дачу погасла фара, а за выходные надо что-то предпринять; требуется подключить к бортсети видеорегистратор — не ехать же для этого на сервис… «Электрику поневоле» поможет методичка, которую составили наши эксперты.

Прежде чем браться за ремонт, вспомним, что все соединения проводов в автомобиле можно условно разделить на четыре вида.

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Те, которые всегда герметизируют. Это почти все соединения жгута системы управления двигателем. Там во многих местах присутствуют слаботочные сигналы, для которых любое окисление контактов приведет к искажению показаний и неправильной работе двигателя. Те, которые обычно не герметизируют. Типичный пример — огромное количество колодок под панелью приборов. Логика простая: влага в них проникнуть не может, если только машина не утонет. Те, которые надо бы герметизировать, но ради экономии не герметизируют — особенно на бюджетных машинах. Взять соединения колодок проводов в подкапотном пространстве, не относящиеся к системе управления двигателем. В частности, соединения датчиков АБС герметизируют всегда, а провода к лампам фар — нет. Те, которые никогда не герметизируют. Речь, в основном, о силовой проводке. Это клеммы батареи, силовой и управляющие провода стартера и генератора.

Важно: при ремонте проводки или подсоединении к штатным цепям машины необходимо выполнять соединения на том же уровне, какой применил автопроизводитель.

При подключении нештатной магнитолы, регистратора или при установке сигнализации под панелью приборов можно особенно не заморачиваться с герметизацией соединений.

Работая с силовыми цепями под капотом, уплотнять соединения желательно по возможности. А если придется ремонтировать соединения проводов системы управления двигателем, то важна тщательная гидроизоляция.

Центральный блок сигнализации размещается под панелью приборов. Его контакты абсолютно не защищены от влаги. Поэтому монтаж можно вести без герметизации. О какой влагозащите проводки автомобилей, выпускавшихся до 80‑х годов прошлого века, могла идти речь, когда предохранители просто вставлялись в прорези негерметичных колодок?

Ремонтируем

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Предположим, что погасла фара, причем дефект очевиден: обрыв старых проводов или оплавление колодки. Колодку можно купить в любом магазине автозапчастей, но предстоит соединить провода… Основных способов ремонта — два: скрутка и пайка.

Скрутка — за и против

Скрутка имеет огромное преимущество — более простого и быстрого способа соединения проводов не существует.

Достоинства:

не требуются специальные инструменты;

оригинальные провода сохраняют целостность (изоляция не в счет);

соединение при необходимости легко демонтировать;

оптимальный вариант для слаботочных соединений.

Самый прочный вариант: если жилки завязать прямым узлом.

Недостатки:

в большинстве случаев скрутку делают халтурно;

соединение получается громоздким;

надежность контакта на разрыв невысокая;

в ряде случаев сделать скрутку не дает малая длина соединяемых проводов;

со временем скрутки окисляются;

нежелательно использовать в силовых цепях.

Скрутка высокой прочности под замотку изолентой: закрутить зачищенные участки на 3 оборота друг на друга, а затем оставшиеся концы скрутить вместе. Диаметр будет велик, но прочность очень высока.

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Чтобы сделать скрутку под термоусадочную трубку, надо:

Зачистить соединяемые провода на пару сантиметров. Для этого подойдут любые подручные инструменты — хоть ножницы. Разделить жилы на две равные части на каждом конце. Скрутить половинки проводов и разложить их вдоль проводов, чтобы увеличение толщины скрутки было минимальным. Заизолировать соединение.

Пайка — за и против

Достоинства:

возможность получить «почти вечное» соединение;

минимальное переходное сопро­тивление;

возможность соединять короткие ­провода.

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Недостатки:

окисление на открытом воздухе;

необходимость наличия паяльника, припоя и флюса, а также умения всем этим пользоваться;

отдельные производители (Volkswagen) официально запрещают использование пайки при ремонте.

Кроме скрутки и пайки есть и другие способы соединения проводов. К примеру, Volkswagen предлагает использовать так называемую обжимку. Есть специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Главный недостаток очевиден: всего этого добра под рукой у автовладельца, скорее всего, нет.

Изолируем соединение

Основных способов заизолировать соединения два — изолента и термоусадочная трубка.

Изолента по универсальности, доступности и простоте применения не имеет соперников. Основных типов изоленты — два: ПВХ и ХБ. Поливинилхлоридная лента нарядно смотрится, она устойчива к влаге, выдерживает напряжение в несколько тысяч вольт. Есть и недостатки: ПВХ не является термоустойчивым, а потому его применение под капотом ограничено. На морозе такая лента ломается и теряет клейкие свойства. Что касается хлопчатобумажной ленты, то она не повреждается на морозе, выдерживает нагрев и обладает высокой износоустойчивостью. Недостаток — плохая герметичность.

ИЗОЛЕНТА В связи с тем, что в СССР самым распространенным цветом ПВХ-изоленты был синий, появилось много шутливых высказываний, отражающих ее широкое применение в быту. — Нет ничего более постоянного, чем временно перемотанное синей изолентой. — С помощью прямых рук и синей изоленты можно сделать все что угодно.

Термоусадочные трубки — это красиво и современно, но в багаже автовладельца их, скорее всего, не сыскать. Напомним, что при нагреве такая трубка заметно сжимается, надежно защищая соединение. Термоусадка с клеевым слоем (в названии обычно присутствует символ G (от Glue — «клей») прочнее обычной. После нагревания клей хорошо защищает соединения от влаги. При использовании обычной термоусадки для гидроизоляции можно применять герметик. Термоусадочная трубка уменьшает свой диаметр при нагревании в 2–2,5 раза. Для гарантии плотного обжатия лучше принимать ­коэффициент 2.

При подсоединении к проводу без его разрыва применить термоусадку не удастся — тут поможет только изолента.

Зачистка проводов

Далеко не у всех есть специальные клещи-стрипперы для зачистки соединяемых проводов — на практике обычно пользуются режущим инструментом или зажигалкой. При использовании бокорезов, пассатижей или ножниц есть риск повредить токонесущие жилы — в этом смысле зажигалка безопаснее (если не пытаться устроить пожар, конечно же). Зажигалку есть смысл применять при зачистке ­тонких проводов.

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