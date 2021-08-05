Как соединить провода: шпаргалка «За рулем»

Прежде чем браться за ремонт, вспомним, что все соединения проводов в автомобиле можно условно разделить на четыре вида.
- Те, которые всегда герметизируют. Это почти все соединения жгута системы управления двигателем. Там во многих местах присутствуют слаботочные сигналы, для которых любое окисление контактов приведет к искажению показаний и неправильной работе двигателя.
- Те, которые обычно не герметизируют. Типичный пример — огромное количество колодок под панелью приборов. Логика простая: влага в них проникнуть не может, если только машина не утонет.
- Те, которые надо бы герметизировать, но ради экономии не герметизируют — особенно на бюджетных машинах. Взять соединения колодок проводов в подкапотном пространстве, не относящиеся к системе управления двигателем. В частности, соединения датчиков АБС герметизируют всегда, а провода к лампам фар — нет.
- Те, которые никогда не герметизируют. Речь, в основном, о силовой проводке. Это клеммы батареи, силовой и управляющие провода стартера и генератора.
Важно: при ремонте проводки или подсоединении к штатным цепям машины необходимо выполнять соединения на том же уровне, какой применил автопроизводитель.
При подключении нештатной магнитолы, регистратора или при установке сигнализации под панелью приборов можно особенно не заморачиваться с герметизацией соединений.
Работая с силовыми цепями под капотом, уплотнять соединения желательно по возможности. А если придется ремонтировать соединения проводов системы управления двигателем, то важна тщательная гидроизоляция.
Ремонтируем
Предположим, что погасла фара, причем дефект очевиден: обрыв старых проводов или оплавление колодки. Колодку можно купить в любом магазине автозапчастей, но предстоит соединить провода… Основных способов ремонта — два: скрутка и пайка.
Скрутка — за и против
Скрутка имеет огромное преимущество — более простого и быстрого способа соединения проводов не существует.
Достоинства:
- не требуются специальные инструменты;
- оригинальные провода сохраняют целостность (изоляция не в счет);
- соединение при необходимости легко демонтировать;
- оптимальный вариант для слаботочных соединений.
Недостатки:
- в большинстве случаев скрутку делают халтурно;
- соединение получается громоздким;
- надежность контакта на разрыв невысокая;
- в ряде случаев сделать скрутку не дает малая длина соединяемых проводов;
- со временем скрутки окисляются;
- нежелательно использовать в силовых цепях.
Чтобы сделать скрутку под термоусадочную трубку, надо:
- Зачистить соединяемые провода на пару сантиметров. Для этого подойдут любые подручные инструменты — хоть ножницы.
- Разделить жилы на две равные части на каждом конце.
- Скрутить половинки проводов и разложить их вдоль проводов, чтобы увеличение толщины скрутки было минимальным.
- Заизолировать соединение.
Пайка — за и против
Достоинства:
- возможность получить «почти вечное» соединение;
- минимальное переходное сопротивление;
- возможность соединять короткие провода.
Недостатки:
- окисление на открытом воздухе;
- необходимость наличия паяльника, припоя и флюса, а также умения всем этим пользоваться;
- отдельные производители (Volkswagen) официально запрещают использование пайки при ремонте.
Кроме скрутки и пайки есть и другие способы соединения проводов. К примеру, Volkswagen предлагает использовать так называемую обжимку. Есть специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Главный недостаток очевиден: всего этого добра под рукой у автовладельца, скорее всего, нет.
Изолируем соединение
Основных способов заизолировать соединения два — изолента и термоусадочная трубка.
- Изолента по универсальности, доступности и простоте применения не имеет соперников. Основных типов изоленты — два: ПВХ и ХБ. Поливинилхлоридная лента нарядно смотрится, она устойчива к влаге, выдерживает напряжение в несколько тысяч вольт. Есть и недостатки: ПВХ не является термоустойчивым, а потому его применение под капотом ограничено. На морозе такая лента ломается и теряет клейкие свойства. Что касается хлопчатобумажной ленты, то она не повреждается на морозе, выдерживает нагрев и обладает высокой износоустойчивостью. Недостаток — плохая герметичность.
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ИЗОЛЕНТА
В связи с тем, что в СССР самым распространенным цветом ПВХ-изоленты был синий, появилось много шутливых высказываний, отражающих ее широкое применение в быту.
— Нет ничего более постоянного, чем временно перемотанное синей изолентой.
— С помощью прямых рук и синей изоленты можно сделать все что угодно.
- Термоусадочные трубки — это красиво и современно, но в багаже автовладельца их, скорее всего, не сыскать. Напомним, что при нагреве такая трубка заметно сжимается, надежно защищая соединение. Термоусадка с клеевым слоем (в названии обычно присутствует символ G (от Glue — «клей») прочнее обычной. После нагревания клей хорошо защищает соединения от влаги. При использовании обычной термоусадки для гидроизоляции можно применять герметик. Термоусадочная трубка уменьшает свой диаметр при нагревании в 2–2,5 раза. Для гарантии плотного обжатия лучше принимать коэффициент 2.
При подсоединении к проводу без его разрыва применить термоусадку не удастся — тут поможет только изолента.
Зачистка проводов
Далеко не у всех есть специальные клещи-стрипперы для зачистки соединяемых проводов — на практике обычно пользуются режущим инструментом или зажигалкой. При использовании бокорезов, пассатижей или ножниц есть риск повредить токонесущие жилы — в этом смысле зажигалка безопаснее (если не пытаться устроить пожар, конечно же). Зажигалку есть смысл применять при зачистке тонких проводов.
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