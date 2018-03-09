Системы круиз-контроля пока что не стали стандартным оборудованием. Поэтому многие устанавливают их самостоятельно, благо что на рынке есть готовые наборы, состоящие из электронного блока, проводки и органов управления. Насколько удобны в работе устройства, предназначенные для популярных моделей наподобие Соляриса, Дастера и Гранты, и как их подключить в гаражных условиях?

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Круиз-контроль (англ. cruise control, нем. Tempomat) — это система автоматического поддержания скорости автомобиля без помощи водителя вне зависимости от внешних факторов — подъемов и спусков дороги, направления ветра, нагрузки на автомобиль. В докомпьютерные времена оснастить машину подобным устройством было проблематично, хотя отдельные умельцы умудрялись фиксировать в определенном положении дроссельную заслонку, создавая иллюзию поддержания постоянной скорости на ровной дороге. Когда к власти пришла электроника, задача упростилась: нужно лишь подружить круиз-контроль с системой управления силовым агрегатом.

Производители выпускают готовые наборы для самостоятельной установки, состоящие из электронного блока, проводки и органов управления. Чтобы упростить подключение к конкретным разъемам бортовой сети, такие наборы обычно унифицируют для группы автомобилей, они не являются универсальными. В частности, для таких популярных моделей с электронной педалью газа, как Hyundai Solaris, Renault Duster и Лада Гранта, подойдут устройства Drivenge и Jet-cruise KH. Мы решили оценить их плюсы и минусы — трудоемкость установки, удобство использования, четкость работы.

Оба гаджета российские, их заявленные возможности схожи. Оба подойдут для автомобилей как с механической, так и с автоматической коробкой. Правда, на механике после каждого переключения передачи заданное значение скорости будет сброшено и потребуется новое включение. А еще в них предусмотрены схожие опции: у Jet-cruise KH это джеттер, у Drivenge — педаль-бустер.

Установка обеих систем потребует изрядной возни под панелью приборов.

Джеттер и педаль-бустер

После установки подобного устройства автомобиль, как правило, начинает иначе ре­агировать на педаль газа, без характерного запаздывания. Такой мгновенный отклик создает иллюзию улучшения динамики. Понятно, что никакого реального улучшения нет и быть не может, поскольку прошивку «мозгов» мотора гаджет не меняет. Он лишь немного изменяет рабочую характеристику педали газа: при том же положении акселератора в двигатель подается больше топлива, потому и создается впечатление, что автомобиль поехал легче и динамичнее. При этом максималка и интенсивность разгона при нажатой «в пол» педали ни на йоту не вырастут. Того же эффекта можно добиться без всяких джеттеров — достаточно сильнее нажать на педаль. Отметим, что никакого вреда мотору подобные системы не причиняют — впрочем, и пользы не приносят.

При установке системы Drivenge будьте готовы пристроить вот такой набор проводов, разъемов и блоков.

Установили — посмотрели

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При отсутствии должных навыков общения с электрооборудованием современных автомобилей лучше не браться за самостоятельную установку подобных устройств. В первую очередь это относится к системе Drivenge: мы провозились больше двух часов. Jet-cruise KH удалось установить вдвое быстрее.

Drivenge. Возни довольно много. Drivenge — разветвленная система со множеством соединителей, которые нужно подключать в недрах под передней панелью. Придется сверлить кожух рулевой колонки для установки подрулевого рычага. Выглядит такое управление несколько неуклюже: нажимать-то на него нельзя — это всего лишь место для кнопочек! И конструкция хилая: крепление к пластику иным и не может быть. А провода в разъемах завальцованы слабо — ненадежно.

Jet-cruise KH. Устанавливать значительно проще. Разместить пультик с автономным питанием на двух распространенных батарейках можно в любом в удобном месте — хоть под левую руку, хоть под правую. Дрель понадобится разве что при установке индикаторного светодиода. Можно вообще ничего не сверлить, если вывести индикатор через подходящую щель, что мы и сделали в первых экспериментах. Ненадолго — сойдет, но, вообще-то, так поступать немножко несолидно.

Drivenge, Россия. Блок круиз-контроля с педаль-бустером.

Примерная цена 8600 руб. Устройство позволяет включать круиз-контроль как на текущую, так и на последнюю заданную скорость. Изменение установок — с помощью педали газа или кнопками с шагом 1 км/ч. Автоматическое отключение — при нажатии педали тормоза или сцепления. Рабочий диапазон — от 20 до 160 км/ч. Функция «педаль-бустер» имеет три режима работы: «эконом», «динамика», «спорт». Есть возможность поддержания повышенной частоты вращения коленвала на холостом ходу — например, для прогрева мотора. В режиме «спорт» педаль кажется чересчур резкой, а вот «эконом» вполне понравился как зимний режим на заснеженных и скользких дорогах. Jet-cruise KH, Россия. Круиз-контроль.

Примерная цена 11 200 руб. Есть звуковое оповещение о достижении или превышении установленного владельцем порога скорости. Шаг установки — 1 км/ч. Рабочий диапа­зон — от 40 до 150 км/ч. Изменение установок — с помощью педали газа или кнопками. Автоматическое отключение — при нажатии педали тормоза или сцепления. Джеттер с автономным питанием реализует один из трех режимов: «динамик», ­«эконом» или «спорт».

Особенности эксплуатации

Тех, кто поездил на автомобилях, оборудованных штатными «круизами», подобные изделия, скорее всего, не привлекут — пользоваться не очень удобно, выглядят нереспектабельно. Но если для кого-то такие игрушки в новинку, они вполне могут прийтись ко двору.

А не опасно ли ездить с этими устройствами, если они вдруг выйдут из строя? Мы ведь вмешались в штатное электрооборудование, разорвав некоторые цепи управления машиной… Проверили — при отключении питания от обеих систем возможность управления автомобилем сохраняется. Поэтому старый принцип «не навреди» производители обоих устройств не нарушили.

Drivenge. Постоянно хочется нажать на новый подрулевой «рычаг», который к тому же «дышит» вместе с кожухом подрулевой колонки.

Jet-cruise KH. У пульта нет подсветки — на темной загородной трассе придется манипулировать на ощупь. Индикация работает только в момент срабатывания.

После установки системы Drivenge у вас появится подрулевой «рычаг», который на самом деле никакой не рычаг, а просто неподвижный элемент с тремя кнопками.

Управляется система Jet-cruise KH с беспроводного пультика, который можно приклеить куда угодно.



Ставить или не ставить?

Однозначного ответа нет. Для любителей гаджетов положительные эмоции от «круизов» и джеттеров, наверное, перевесят негатив от высокой цены и неказистой внешности. К явным минусам можно отнести вмешательство в управляющую электронику автомобиля, которую ни гарантия, ни сервис, ни закон не приветствуют.

Нам больше понравился Jet-cruise KH: он дороже, но его проще устанавливать. Да и расположение пульта в салоне можно подобрать по вкусу.