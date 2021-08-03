Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем» — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем»

Зажигалка может пригодиться любому водителю — не обязательно курящему. Однако многие считают, что оставлять ее в разогретой солнцем машине опасно — может взорваться. Проверили!

Материалы по теме
Заводимся без аккумулятора — эксперимент «За рулем»

Из автомобилей почти исчезли прикуриватели — вместе с пепельницами. Наверное, это правильно: курить — вредно. Да и сидеть в прокуренной машине противно. Но курильщики не унывают: зажигалки-то никто не отменял.

Между прочим, зажигалка в автомобиле нужна не только им.

Зачем водителю зажигалка?

Она может быть полезной во множестве ситуаций.

  • Поможет разогреть в мороз лезвие ключа, пытающегося открыть заупрямившийся замок. То же относится к навесным гаражным замкам, которые проще всего отогревать зажженной ­газетой.
  • Мангал или барбекю на загородном пикнике — тоже по ее части.
  • В критической ситуации (ночь, мороз, сломанная машина) зажигалка сумеет поджечь костер.
  • При мелком ремонте автомобильной проводки язычок пламени поможет быстро зачистить изоляцию на соединяемых проводах, не повреждая токонесущие жилы.
  • Может поработать слабеньким фонариком, помогая найти оброненный в темноте ключ.

Наконец, знающие люди утверждают, что наличие зажигалки способствует успешному заведению знакомства — на стоянке, в автосервисе и т. п. Очень может быть.

Материалы по теме
Что будет, если в машину ударит молния? — Почти ничего!Бак под завязку заправлять нельзя — 4 мифических причиныТок и шоу: как не сжечь машину

А как насчет вреда?

Брошенные на виду зажигалки — даже недорогие — то и дело провоцируют внуков Шарикова бить автомобильные стекла. Тут мораль простая — ничего и никогда не оставляйте на виду. Однако это полбеды: есть легенда, согласно которой зажигалки, оставленные в салоне, взрываются на солнцепеке. Сгоревший автомобиль — куда уж хуже?

Слева направо: турбозажигалка, электронная, бензиновая, газовая с пьезорозжигом.
Слева направо: турбозажигалка, электронная, бензиновая, газовая с пьезорозжигом.

Эксперимент

Материалы по теме
Подключаем электроинструмент к АКБ: полный провал покупных переходников


Для эксперимента мы раздобыли десяток разномастных зажигалок — газовых и бензиновых. Осталось выяснить, при какой температуре они превращаются в бомбочки.


Температура раскаленного салона может доходить до 70 ˚С, а то и выше, - вот с этого рубежа и начнем испытания. Создать нужную температуру нам поможет строительный фен Makita. Размещаем зажигалки на импровизированном стенде и начинаем нагрев, постепенно увеличивая температуру.


Нагреваем импровизированный стенд с помощью строительного фена.
Нагреваем импровизированный стенд с помощью строительного фена.

Материалы по теме
Что будет, если подсыпать сахар в бензобак? Эксперимент «За рулем»

Есть! При 80 ˚С дешевенькая газовая зажигалка начала танцевать фламенко, прыгая по стенду туда-сюда. Ее корпус «прохудился», и сжатый газ вырвался наружу. Однако пожар не возник: хулиганка вскоре затихла.


На рубеже в 120 ˚С в пляс пустилась еще одна газовая дешевка: в ее корпусе проплавилось отверстие. Опять-таки обошлось без огня и взрывов.


Дойдя до 200 ˚С, решили остановиться: таких температур в салоне быть не может. Оставшиеся зажигалки несколько «подурнели» — даже симпатичный Сricket чуть раздулся, однако все сохранили работоспособность.

Зажигалка Сricket (на фото справа) выдержала испытание температурой. У первой и второй корпус потерял герметичность и газ вышел. Никакого взрыва не произошло.
Зажигалка Сricket (на фото справа) выдержала испытание температурой. У первой и второй корпус потерял герметичность и газ вышел. Никакого взрыва не произошло.


Но тут взыграло любопытство — что за испытания без взрывов и пожаров? Подопытных вернули на стенд, а температуру фена подняли аж до 450 ˚С! Да, наконец, нам «повезло»: раздался взрыв, полыхнуло пламя, и одной газовой зажигалкой, разлетевшейся на кусочки, стало меньше. Вот теперь испытания можно считать завершенными.

При высокой температуре газ вышел из расплавленного корпуса и мгновенно воспламенился от нагретой до 450 °C спирали фена. Произошел объемный взрыв. Таких температур в салоне автомобиля не бывает.
При высокой температуре газ вышел из расплавленного корпуса и мгновенно воспламенился от нагретой до 450 °C спирали фена. Произошел объемный взрыв. Таких температур в салоне автомобиля не бывает.

Одним мифом меньше

Еще на институтских лекциях по охране труда нам объясняли, что для возникновения горения необходимы три фактора: горючая среда, окислитель и импульс воспламенения. Можно налить бензина в тазик и поставить на солнышко — никакого пожара не будет, если не поднести горящую спичку.

Выводы

Бензиновые зажигалки безопасны: никакого давления в них нет, а потому при солнечном нагреве их корпуса даже не «поплывут». В худшем случае появится вонь. Но пожара не будет.

Материалы по теме
Картофелина в выхлопной трубе — что произойдет? Проверяем автомифы!

В газовых зажигалках газ находится под давлением, а потому при нагреве он будет расширяться. Корпуса дешевеньких изделий при этом могут «поплыть», но, даже в крайнем случае, газ всего лишь вырвется наружу — безо всяких взрывов. Для горения нужен импульс воспламенения, как искра в цилиндре ДВС.

Корпуса зажигалок чаще всего представляют собой пару полостей, близких по форме к цилиндру. Они устойчивы к повышению давления — поэтому и в наших испытаниях при 80 ˚С пострадало только самое дешевенькое изделие.


Что касается финального взрыва, то и с ним все ясно. Источник энергии — спираль фена — раскалилась докрасна, а потому вырвавшийся на свободу газ, соприкоснувшийся с ней, вспыхнул. Но в салоне автомобиля, как мы уже отмечали, температуры 450 ˚С нет и не будет.


В общем, если вам нужна зажигалка, то пользуйтесь ею в машине смело. Однако советуем, тем не менее, не покупать откровенную дешевку. И не оставляйте зажигалку на виду — спрячьте в боковом кармане или в перчаточном ящике. Так вы обезопасите салон от мелких жуликов, а себя избавите от мрачных мыслей типа: «А вдруг все-таки рванет?»


А курить — бросайте!

НЕ ВСЕ ЗАЖИГАЛКИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ

Бензиновые зажигалки, газовые с кремнем и пьезоподжигом в принципе дают одинаковый эффект: язычок пламени легкий, колеблющийся, - он может быть задут порывом ветра.

Турбозажигалки отличаются тем, что газ выходит под давлением, и струя горит подобно тому, как это происходит в паяльной лампе. Пламенем турбозажигалки можно пользоваться на сильном ветру, и оно быстро нагреет даже массивный предмет. Но закон сохранения энергии никто не отменял. Расход газа при горении турбозажигалки велик.

А еще существуют электронные зажигалки, заряжаемые по кабелю USB. Они не обеспечивают ничего, кроме прикуривания сигареты, ну, или могут поджечь бумагу.


  • 20 причин, по которым машина может загореться, — тут.

Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем»

Зажигалка может пригодиться любому водителю — не обязательно курящему. Однако многие считают, что оставлять ее в разогретой солнцем машине опасно — может взорваться. Проверили!

Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем» — фото 1265487Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем» — фото 1265486Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем» — фото 1265485Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем» — фото 1265484Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем»
Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем»

Зажигалка может пригодиться любому водителю — не обязательно курящему. Однако многие считают, что оставлять ее в разогретой солнцем машине опасно — может взорваться. Проверили!

Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем» — фото 1265486Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем» — фото 1265485Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем» — фото 1265484Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем» — фото 1265487Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем»
Наше новое видео
Ретротест Мерседеса, который слабее Жигулей
Тест кроссоверов, за которыми очередь к дилерам
Первый тест самого дешевого кроссовера Volkswagen

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров453Количество комментариев4
Оцените материал
1:—2
Читать комментарии (4)
Загрузка...