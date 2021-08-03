Зажигалка на жаре: рванет или нет? Эксперимент «За рулем»

Зажигалка может пригодиться любому водителю — не обязательно курящему. Однако многие считают, что оставлять ее в разогретой солнцем машине опасно — может взорваться. Проверили!

Из автомобилей почти исчезли прикуриватели — вместе с пепельницами. Наверное, это правильно: курить — вредно. Да и сидеть в прокуренной машине противно. Но курильщики не унывают: зажигалки-то никто не отменял.

Между прочим, зажигалка в автомобиле нужна не только им.

Зачем водителю зажигалка?

Она может быть полезной во множестве ситуаций.

Поможет разогреть в мороз лезвие ключа, пытающегося открыть заупрямившийся замок. То же относится к навесным гаражным замкам, которые проще всего отогревать зажженной ­газетой.

Мангал или барбекю на загородном пикнике — тоже по ее части.

В критической ситуации (ночь, мороз, сломанная машина) зажигалка сумеет поджечь костер.

При мелком ремонте автомобильной проводки язычок пламени поможет быстро зачистить изоляцию на соединяемых проводах, не повреждая токонесущие жилы.

Может поработать слабеньким фонариком, помогая найти оброненный в темноте ключ.

Наконец, знающие люди утверждают, что наличие зажигалки способствует успешному заведению знакомства — на стоянке, в автосервисе и т. п. Очень может быть.

А как насчет вреда?

Брошенные на виду зажигалки — даже недорогие — то и дело провоцируют внуков Шарикова бить автомобильные стекла. Тут мораль простая — ничего и никогда не оставляйте на виду. Однако это полбеды: есть легенда, согласно которой зажигалки, оставленные в салоне, взрываются на солнцепеке. Сгоревший автомобиль — куда уж хуже?

Слева направо: турбозажигалка, электронная, бензиновая, газовая с пьезорозжигом.

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Для эксперимента мы раздобыли десяток разномастных зажигалок — газовых и бензиновых. Осталось выяснить, при какой температуре они превращаются в бомбочки.

Температура раскаленного салона может доходить до 70 ˚С, а то и выше, - вот с этого рубежа и начнем испытания. Создать нужную температуру нам поможет строительный фен Makita. Размещаем зажигалки на импровизированном стенде и начинаем нагрев, постепенно увеличивая температуру.

Нагреваем импровизированный стенд с помощью строительного фена.

Материалы по теме Что будет, если подсыпать сахар в бензобак? Эксперимент «За рулем» Есть! При 80 ˚С дешевенькая газовая зажигалка начала танцевать фламенко, прыгая по стенду туда-сюда. Ее корпус «прохудился», и сжатый газ вырвался наружу. Однако пожар не возник: хулиганка вскоре затихла.

На рубеже в 120 ˚С в пляс пустилась еще одна газовая дешевка: в ее корпусе проплавилось отверстие. Опять-таки обошлось без огня и взрывов.

Дойдя до 200 ˚С, решили остановиться: таких температур в салоне быть не может. Оставшиеся зажигалки несколько «подурнели» — даже симпатичный Сricket чуть раздулся, однако все сохранили работоспособность. Зажигалка Сricket (на фото справа) выдержала испытание температурой. У первой и второй корпус потерял герметичность и газ вышел. Никакого взрыва не произошло.



Но тут взыграло любопытство — что за испытания без взрывов и пожаров? Подопытных вернули на стенд, а температуру фена подняли аж до 450 ˚С! Да, наконец, нам «повезло»: раздался взрыв, полыхнуло пламя, и одной газовой зажигалкой, разлетевшейся на кусочки, стало меньше. Вот теперь испытания можно считать завершенными. При высокой температуре газ вышел из расплавленного корпуса и мгновенно воспламенился от нагретой до 450 °C спирали фена. Произошел объемный взрыв. Таких температур в салоне автомобиля не бывает.

Одним мифом меньше Еще на институтских лекциях по охране труда нам объясняли, что для возникновения горения необходимы три фактора: горючая среда, окислитель и импульс воспламенения. Можно налить бензина в тазик и поставить на солнышко — никакого пожара не будет, если не поднести горящую спичку. Выводы Бензиновые зажигалки безопасны: никакого давления в них нет, а потому при солнечном нагреве их корпуса даже не «поплывут». В худшем случае появится вонь. Но пожара не будет. Материалы по теме Картофелина в выхлопной трубе — что произойдет? Проверяем автомифы! В газовых зажигалках газ находится под давлением, а потому при нагреве он будет расширяться. Корпуса дешевеньких изделий при этом могут «поплыть», но, даже в крайнем случае, газ всего лишь вырвется наружу — безо всяких взрывов. Для горения нужен импульс воспламенения, как искра в цилиндре ДВ С. Корпуса зажигалок чаще всего представляют собой пару полостей, близких по форме к цилиндру. Они устойчивы к повышению давления — поэтому и в наших испытаниях при 80 ˚С пострадало только самое дешевенькое изделие.

Что касается финального взрыва, то и с ним все ясно. Источник энергии — спираль фена — раскалилась докрасна, а потому вырвавшийся на свободу газ, соприкоснувшийся с ней, вспыхнул. Но в салоне автомобиля, как мы уже отмечали, температуры 450 ˚С нет и не будет.

В общем, если вам нужна зажигалка, то пользуйтесь ею в машине смело. Однако советуем, тем не менее, не покупать откровенную дешевку. И не оставляйте зажигалку на виду — спрячьте в боковом кармане или в перчаточном ящике. Так вы обезопасите салон от мелких жуликов, а себя избавите от мрачных мыслей типа: «А вдруг все-таки рванет?»

А курить — бросайте! НЕ ВСЕ ЗАЖИГАЛКИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ Бензиновые зажигалки, газовые с кремнем и пьезоподжигом в принципе дают одинаковый эффект: язычок пламени легкий, колеблющийся, - он может быть задут порывом ветра. Турбозажигалки отличаются тем, что газ выходит под давлением, и струя горит подобно тому, как это происходит в паяльной лампе. Пламенем турбозажигалки можно пользоваться на сильном ветру, и оно быстро нагреет даже массивный предмет. Но закон сохранения энергии никто не отменял. Расход газа при горении турбозажигалки велик. А еще существуют электронные зажигалки, заряжаемые по кабелю USB. Они не обеспечивают ничего, кроме прикуривания сигареты, ну, или могут поджечь бумагу.

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