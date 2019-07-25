Оказывается, от постороннего предмета в выпускной трубе есть даже польза — эксперт объясняет.

Когда-то выхлопная труба у автомобилей была цилиндрической формы и не особенно большого диаметра. А посмотрите, что творится сегодня. Число выпускных патрубков достигает четырех, форма отверстий может быть любой, вплоть до треугольной. Множество вариантов гигантских насадок, из которых картофелина вылетит со свистом: даже ананас, и тот иногда болтаться будет. Словом, корнеплоду здесь делать нечего. Но что, если удастся взять автомобиль с обычной выхлопной трубой подходящего диаметра (скажем, не более 50 мм)? Сюда картофелина отлично впишется.

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В кинофильмах неоднократно показывали трюк, когда автомобиль с картофелиной или бананом, забитым в выхлопную трубу, не заводится. Например, такой эпизод есть в известном в советское время польском фильме «Четыре танкиста и собака». Мы проверили киносценаристов.

В выпускную трубу редакционного Ларгуса попробовали затолкать картофелину. Острая кромка трубы ее откалибровала точно под диаметр трубы, а «шкурка» отвалилась. Обычный запуск двигателя, несколько секунд работы мотора на холостом ходу — и картофелина с хлопком вылетает из трубы, оставляя заметную вмятину на алюминиевой канистре, которую мы предусмотрительно поставили в качестве экрана. Тут же нашлись советчики: «Две затолкай!». Но две картофелины одна за другой — тот же результат. Говорят, что свекла потверже и потому пробка из нее будет получше. Нет, вылетела так же, еще немного подпортив канистру.

Вывод — «умертвить» автомобиль картофелиной невозможно. Единственное вредное следствие такой пакости недоброжелателя — это возможность повредить бампер стоящего сзади автомобиля.

Зато можно заодно отлично продиагностировать свой автомобиль. Если все пойдет по описанному сценарию, то выхлопная система автомобиля герметична и не имеет слабых мест. Если вместо единичного хлопка получите «пулеметную очередь» через разошедшийся стык или прогоревшую гофру, то прямой путь на ремонт системы выпуска.

Итак, миф развенчан: во многие современные машины картофелину не засунешь. А если и получится, то исправная, даже бюджетная, машинка с негодованием выплюнет инородное тело.