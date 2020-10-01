Внутри машины в грозу находиться безопасно, а вот стоять снаружи — смертельный номер.

Может ли в автомобиль ударить молния? Да запросто! Ведь на равнинной трассе даже полутораметровый металлический объект может сыграть роль штыря молниеотвода. Если вы во время поездки окажетесь в сильную грозу на шоссе, то лучше снизить скорость, а то и вовсе остановиться в низине. И не волнуйтесь: пассажирам и водителю молния, ударившая в кузов автомобиля, зла не причинит.

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Как же так? Напряжение — колоссальное, автомобиль — металлический, а металл — хороший проводник электричества. Как выжить тем, кто внутри?

Есть такая волшебная вещь, как «клетка Фарадея». Это сетчатая конструкция, которая защищает находящегося внутри человека, направляя электрический разряд по своей поверхности в землю. А автомобиль (если это не кабриолет, конечно) — та же клетка Фарадея. И с кузова разряд через колеса уйдет в землю.

Минуточку! Но ведь на колесах надеты шины, а резина — прекрасный изолятор? Это верно, но ведь гроза обычно сопровождается дождем, и часто сильным. И мокрые шины станут хорошим проводником электричества. Более того, шины не являются препятствием для электрического разряда даже во время так называемой «сухой грозы». Высота профиля шины редко бывает больше 300 мм, а каждая тысяча вольт электрического разряда способна пробивать зазор 1 мм. При ударе молнии напряжение может подскакивать до миллиона вольт — так что даже сухие шины не станут преградой.

Нити обогрева стекла работают, как фрагмент клетки Фарадея, — экранируют высоковольтный заряд, который затем через кузов и колеса уходит в землю.

В отличие от сидящих внутри людей автомобиль при попадании молнии все же пострадает. Повреждается лакокрасочное покрытие кузова, иногда — навесные детали, электроника. Случается, что страдают шины — потому при молниях лучше быстро не ехать.

А выходить из машины в грозу, вставать рядом и уж тем более браться за кузов — не лучшие идеи. Попавшая в автомобиль молния уйдет в землю через тело человека. Вряд ли кто-то выживет при поражении разрядом в сотни тысяч вольт. Поэтому лучше переждите грозу в автомобиле — он и в этой ситуации способен защитить вас на пять звезд.

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