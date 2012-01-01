На АЗС нельзя пользоваться телефоном. А в чем проблема-то?

Часто на въездах на АЗС можно видеть знак с перечеркнутой трубкой мобильного телефона. Она собьет показания топливомера? Притянет молнию? Заискрит и вызовет взрыв?

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Если не принимать во внимание случай, когда вы отвлеклись на телефонный разговор и забыли вытащить пистолет из горловины, то вариантов три. Кто-то уверен, что электромагнитные волны смартфона могут «сбивать» топливную аппаратуру, заставляя ее выдавать неверные показания о количестве залитого топлива. Другие утверждают, что мобильное устройство во время грозы может «притянуть молнию», которая способна ударить в колонку. А третьи говорят, что в телефоне может возникнуть искра, воспламеняющая пары топлива.

Все эти версии давно гуляют в интернете, но отчасти соотносится с реальностью одна из них. И верный ответ уже хорошо известен. Дело в том, что на заправках запрещено пользование не только мобильным телефоном, но и вообще любыми электронными или электромеханическими устройствами, не обладающими определенными качествами.

Все правила для АЗС содержатся в ГОСТ Р 58404–2019 — Национальном стандарте Российской Федерации «Станции и комплексы топливозаправочные».

Глава 13 описывает «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, взрывобезопасности, молниезащиты и защиты от статического электричества». И, в частности, там говорится, что во взрывоопасных зонах АЗС должно применяться только электрооборудование во взрывозащищенном исполнении. Взрывоопасные зоны подробно описывает отдельный ГОСТ, но нам достаточно знать, что к ним относятся топливные колонки и территория в непосредственной близости вокруг них.

У большинства моделей смартфонов взрывозащиты нет, за исключением нескольких специализированных моделей, как нет ее и у очень многих других бытовых гаджетов. Именно телефон на запрещающем знаке фигурирует просто потому, что это устройство есть у всех, в то время как пользоваться на АЗС электрочайником или машинкой для стрижки волос придет в голову, мягко говоря, не каждому. Вас могут предупредить и о недопустимости использования фотоаппарата на территории заправки, причем вовсе не в связи с опасностью попадания в объектив каких-то коммерческих или иных секретов, а именно ввиду действия указанного стандарта.

Конечно, опасность возникновения искры в современном смартфоне ничтожна (хотя всем нам известны такие случаи с одним знакомым одного знакомого, не так ли?), и едва ли искрообразование произойдет ровно в тот момент, когда вы поднесли смартфон к месту высокой концентрации паров топлива. Однако правило есть правило, пока его не отменили.

А знаете ли вы, почему лючок бензобака у одних машин слева, а у других — справа?

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