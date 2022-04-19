Ж/д переезды будут общаться с поездами и автомобилями

Переезды оснастят интеллектуальными комплексами, основная задача которых — свести к минимуму число страшных аварий на переездах. И вот как это будет реализовано.

Печальная статистика

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Железнодорожники били тревогу давно. В 2020 году на железнодорожных переездах произошло 204 ДТП, в которых пострадали 95 человек. В 2021 году, несмотря на увеличение штрафов, происшествий стало еще больше — в 219 ДТП пострадали уже 133 человека.

Привычные светофоры помогают далеко не всегда: ряд водителей не замечают запрещающего сигнала из-за усталости или плохих погодных условий. Кто-то пытается проскочить в последний момент.

Что такое «Умный переезд»?

Это интеллектуальный комплекс, построенный на базе комплекса фотовидеофиксации комбинированного типа. «Умный переезд» в автоматизированном режиме мониторит железнодорожные переезды — вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Эффективную работу в ночное время суток обеспечивают камера видеонаблюдения с инфракрасной подсветкой и радар на основе СВЧ-технологий. Если вычислительный комплекс «засекает» на путях неподвижный объект — немедленно определяет его тип и передает сигнал тревоги машинисту поезда и диспетчеру, что во многих случаях позволяет остановить подвижной состав и предотвратить трагедию.

Создан «Умный переезд» специально для железных дорог волжским заводом «Метеор» холдинга «Росэлектроника» Ростеха.

Олег Евтушенко, исполнительный директор Госкорпорации Ростех

Комментарий эксперта

Действующее оборудование выбрасывать не придется

«Аппаратура может быть интегрирована с автоматикой, применяемой на железных дорогах. Внедрение системы „Умный переезд“ возможно на основных транспортных магистралях железных дорог, а также внутренних объектах инфраструктуры железных дорог и промышленных предприятий. Как на новых переездах, так и на уже действующих. Программно-аппаратный комплекс может устанавливаться как взамен действующих переездов со шлагбаумами, так и без шлагбаумов».

А водителя предупредит?

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В нынешнем варианте исполнения водителей о приближении поезда «Умный переезд» оповещает ярким запретительным знаком, проецируемым на проезжую часть.

В ближайшем будущем разработчики планируют «научить» интеллектуальную систему оповещать водителя об опасности заранее. Возможно, информация о перекрытии движения через переезд будет передаваться в навигационную систему, что позволит водителю вовремя перестроить маршрут.

Кроме того, в некоторые комплектации «Умного переезда» будет включена дополнительная механическая защита, препятствующая выезду автомобиля на пути, — некий аналог существующих поднимающихся барьеров.

Пилотные образцы комплекса могут появиться на объектах инфраструктуры РЖД уже в 2023 году.

Фото: Depositphotos и Ростех