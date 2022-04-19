Ж/д переезды будут общаться с поездами и автомобилями — журнал За рулем

Ж/д переезды будут общаться с поездами и автомобилями

Переезды оснастят интеллектуальными комплексами, основная задача которых — свести к минимуму число страшных аварий на переездах. И вот как это будет реализовано.

Печальная статистика

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Железнодорожники били тревогу давно. В 2020 году на железнодорожных переездах произошло 204 ДТП, в которых пострадали 95 человек. В 2021 году, несмотря на увеличение штрафов, происшествий стало еще больше — в 219 ДТП пострадали уже 133 человека.

Привычные светофоры помогают далеко не всегда: ряд водителей не замечают запрещающего сигнала из-за усталости или плохих погодных условий. Кто-то пытается проскочить в последний момент.

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Что такое «Умный переезд»?

Это интеллектуальный комплекс, построенный на базе комплекса фотовидеофиксации комбинированного типа. «Умный переезд» в автоматизированном режиме мониторит железнодорожные переезды — вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Эффективную работу в ночное время суток обеспечивают камера видеонаблюдения с инфракрасной подсветкой и радар на основе СВЧ-технологий. Если вычислительный комплекс «засекает» на путях неподвижный объект — немедленно определяет его тип и передает сигнал тревоги машинисту поезда и диспетчеру, что во многих случаях позволяет остановить подвижной состав и предотвратить трагедию.

Создан «Умный переезд» специально для железных дорог волжским заводом «Метеор» холдинга «Росэлектроника» Ростеха.

Ж/д переезды будут общаться с поездами и автомобилямиОлег Евтушенко, исполнительный директор Госкорпорации Ростех
Олег Евтушенко, исполнительный директор Госкорпорации Ростех

Комментарий эксперта

Действующее оборудование выбрасывать не придется

«Аппаратура может быть интегрирована с автоматикой, применяемой на железных дорогах. Внедрение системы „Умный переезд“ возможно на основных транспортных магистралях железных дорог, а также внутренних объектах инфраструктуры железных дорог и промышленных предприятий. Как на новых переездах, так и на уже действующих. Программно-аппаратный комплекс может устанавливаться как взамен действующих переездов со шлагбаумами, так и без шлагбаумов».

А водителя предупредит?

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В нынешнем варианте исполнения водителей о приближении поезда «Умный переезд» оповещает ярким запретительным знаком, проецируемым на проезжую часть.

В ближайшем будущем разработчики планируют «научить» интеллектуальную систему оповещать водителя об опасности заранее. Возможно, информация о перекрытии движения через переезд будет передаваться в навигационную систему, что позволит водителю вовремя перестроить маршрут.

Кроме того, в некоторые комплектации «Умного переезда» будет включена дополнительная механическая защита, препятствующая выезду автомобиля на пути, — некий аналог существующих поднимающихся барьеров.

Пилотные образцы комплекса могут появиться на объектах инфраструктуры РЖД уже в 2023 году.

Фото: Depositphotos и Ростех

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