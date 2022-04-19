Ж/д переезды будут общаться с поездами и автомобилями

Печальная статистика
Железнодорожники били тревогу давно. В 2020 году на железнодорожных переездах произошло 204 ДТП, в которых пострадали 95 человек. В 2021 году, несмотря на увеличение штрафов, происшествий стало еще больше — в 219 ДТП пострадали уже 133 человека.
Привычные светофоры помогают далеко не всегда: ряд водителей не замечают запрещающего сигнала из-за усталости или плохих погодных условий. Кто-то пытается проскочить в последний момент.
Что такое «Умный переезд»?
Это интеллектуальный комплекс, построенный на базе комплекса фотовидеофиксации комбинированного типа. «Умный переезд» в автоматизированном режиме мониторит железнодорожные переезды — вне зависимости от времени суток и погодных условий.
Эффективную работу в ночное время суток обеспечивают камера видеонаблюдения с инфракрасной подсветкой и радар на основе СВЧ-технологий. Если вычислительный комплекс «засекает» на путях неподвижный объект — немедленно определяет его тип и передает сигнал тревоги машинисту поезда и диспетчеру, что во многих случаях позволяет остановить подвижной состав и предотвратить трагедию.
Создан «Умный переезд» специально для железных дорог волжским заводом «Метеор» холдинга «Росэлектроника» Ростеха.
Комментарий эксперта
Действующее оборудование выбрасывать не придется
«Аппаратура может быть интегрирована с автоматикой, применяемой на железных дорогах. Внедрение системы „Умный переезд“ возможно на основных транспортных магистралях железных дорог, а также внутренних объектах инфраструктуры железных дорог и промышленных предприятий. Как на новых переездах, так и на уже действующих. Программно-аппаратный комплекс может устанавливаться как взамен действующих переездов со шлагбаумами, так и без шлагбаумов».
А водителя предупредит?
В нынешнем варианте исполнения водителей о приближении поезда «Умный переезд» оповещает ярким запретительным знаком, проецируемым на проезжую часть.
В ближайшем будущем разработчики планируют «научить» интеллектуальную систему оповещать водителя об опасности заранее. Возможно, информация о перекрытии движения через переезд будет передаваться в навигационную систему, что позволит водителю вовремя перестроить маршрут.
Кроме того, в некоторые комплектации «Умного переезда» будет включена дополнительная механическая защита, препятствующая выезду автомобиля на пути, — некий аналог существующих поднимающихся барьеров.
Пилотные образцы комплекса могут появиться на объектах инфраструктуры РЖД уже в 2023 году.
Фото: Depositphotos и Ростех