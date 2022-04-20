АИ-92 может закипеть на жаре!.. 10 удивительных фактов про бензин

Вы знали, что по качеству АИ-92 не отличается от 98-го и даже 100-го? А еще этот бензин популярен только в нашей стране.

1. У нас дешевле или дороже?

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В Европе 92-й уже практически не используется. Среди отечественных автомобилистов этот бензин также теряет популярность. Однако с наступлением пандемии объемы продаж 92-го обогнали 95-й. С тех пор как отдых за границей стал невозможен, многие автовладельцы отправились в путешествие по отечественным курортам на своих машинах. При этом для экономии бюджета многие начали заправляться более дешевым топливом.

Кроме России найти АИ-92 можно почти во всех странах бывшего СССР. Также его продают в Китае и даже в Америке.

2. Не самый чистый бензин

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В составе АИ-92 содержатся смолы, свинец и другие компоненты. Полностью очистить от них горючее невозможно. Считается, что чем ниже октановое число, тем бензин более грязный. Это не так.

Современный бензин, соответствующий экологической классу 5, по содержанию массовой доли компонентов не должен превышать следующие показатели:

сера до 10 мг/кг;

свинец до 5 мг/дм 3 ;

смолы до 50 мг/дм3.

Эти нормы актуальны как для 92-го бензина, так и для 98-го.

3. Предшественник из СССР

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Во времена СССР аналогом 92-го бензина был АИ-93. На тот момент это был высокооктановый бензин. Им заправляли ВАЗ-2101 и Москвич-412. Этот бензин заливался и в некоторые модификации Запорожцев.

Изначально марка ЗАЗ разрабатывалась как автомобиль с малыми эксплуатационными расходами. Однако в дальнейшем появились Запорожцы, укомплектованные двигателями МеМЗ-968БЭ мощностью в 50 л. с. Агрегат отличался более высокой степенью сжатия (8,4 вместо 7,2) и ему требовалась заправка более дорогим 93-м бензином.

4. Выходит, что АИ-93 лучше?

Отличий 92-го от 93-го бензина нет. Дело в том, что в конце 90-х годов произошло изменение стандартов и вместо АИ-93 начали выпускать АИ-92.

5. Когда бензин был доступнее — сегодня или при СССР?

На момент начала выпуска Жигулей стоимость литра 93-го бензина составляла 10 копеек. Для заправки полного бака нужно было потратить 4 рубля. Заправка «под пробку» ГАЗ-24 обходилась в пять с половиной рублей. Сегодня многие удивятся, но на то время это считалось дорого.

Давайте сравним с зарплатами тех лет и нынешними. При чистой зарплате в 150 рублей советский автолюбитель имел возможность приобрести 1500 литров АИ-93. С учетом нынешней средней зарплаты 55 000 рублей можно залить 1170 литров горючего. Выходит, в то время расходы на бензин были меньше.

6. Слитый бензин еще дешевле

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В прошлые времена купить горючее можно было ниже цен на АЗС. Для этого нужно было найти государственный транспорт, заправляемый таким же типом бензина. Это мог быть грузовик Урал-375 или автобус ЛиАЗ-677. У автобуса объем бака составлял 300 литров, а грузовики были оборудованы еще и дополнительными топливными емкостями. Расход горючего у таких «бензовозов» был просто колоссальный. К примеру, ЛиАЗ сжигал 75 литров на 100 км. На одном баке водитель мог отработать полторы смены. Поскольку строгого контроля за расходом топлива тогда не было, водители активно его продавали вполовину дешевле, чем на заправке.

7. Что если смешать 92-й и 95-й?

Бытует миф, что нельзя смешивать АИ-92 и АИ-95. Поскольку бензины с разным октановым числом, то может произойти их расслоение: один бензин всплывет над другим. На самом деле этого не случится, поскольку требования стандартов относительно плотности топлива одинаковы вне зависимости от октанового числа. Это значит, что при смешивании всплытия бензина не произойдет. Заливать одновременно в бак два разных октановых числа можно, вот только зачем?

8. Можно ли вместо АИ-95 заправляться АИ-92?

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Многие автопроизводители указывают, что в качестве основного бензина следует использовать 95-й или 98-й. В случае крайней необходимости допускается заправка АИ-92. Ничего страшного при этом не произойдет.

А вот двигатели автомобилей прошлой эпохи были рассчитаны на 76-й или 80-й бензин. Если такие машины заправлять АИ-92, то необходимо корректировать угол опережения зажигания. Впрочем, на некоторых наших заправках до сих пор встречается АИ-80.

9. Температура кипения

Для закипания бензину не нужна сверхвысокая температура. Кипение легких фракций может начаться при 33°C. Владельцы скутеров, квадроциклов и машин с карбюраторными двигателями не раз замечали, что при жаре транспортное средство глохнет. Запустить его можно только через некоторое время. Причиной тому закипевший бензин и образовавшиеся в результате этого паровые пробки. Использование вместо 92-го другого бензина ситуацию не исправит. Для любого октанового числа кипение начинается при одной и той же температуре.

10. Какой цвет ― такой октан

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Сегодня на цвет бензина никто не обращает внимание. Да и рассмотреть его не всегда возможно. С канистрами мало кто ездит на заправку, а на многих АЗС транспорт обслуживают заправщики.

Примерно 50 лет назад цвет бензина имел важное значение. По оттенку можно было определить октановое число. АИ-93, выпускаемый до 1979 года, имел синий цвет, а затем его начали окрашивать в оранжевый.

Современный ГОСТ допускает подкрашивание топлива любым цветом, кроме голубого и зеленого. Однако к октановому числу это не имеет никакого отношения. Бензин с разными оттенками сегодня трудно встретить. Хотя для крупных нефтяных компаний это могло бы стать отличным маркетинговым приемом, когда цвет бензина ассоциировался бы с определенным брендом.