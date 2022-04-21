5 простых операций, которые помогут сэкономить на ремонте

Начинайте готовить машину к лету, чтобы избежать серьезных поломок.

Для многих из нас подготовка автомобиля к летнему сезону ограничивается заменой резины. Такой подход допустим в хорошие времена, когда починить любую поломку стоит копейки, а запчасти и расходники продают на каждом шагу. В условиях санкций и дефицита запчастей нужно уделять своей машине больше внимания.

Осмотрите тормоза

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Тем более, что замена колес — отличный повод оценить состояние тормозов. Даже если работы выполняет шиномонтажник, осмотреть суппорта вы можете самостоятельно. Часто бывает, что тормозные колодки заклинивают в суппортах — причиной становится ржавчина по их торцам.

Обязательно обращаем внимание на состояние колодок: насколько изношены внешние и внутренние, равномерен ли износ. Бывает, что колодка изнашивается настолько неравномерно, что напоминает клин. Перекошенные или подклинившие колодки быстро прикончат тормозной диск, и его придется менять. Не говоря уже о снижении эффективности и равномерности торможения.

Не тяните с заменой

Доезжать до предельного износа колодок неразумно: не нужно допускать, чтобы поршни вылезали из цилиндров на максимальную величину. Грубо говоря, если колодки изношены более, чем наполовину, — меняйте без раздумий.

Лучше выбирать колодки, произведенные по технологии Save Disc Technology (сохранение тормозного диска) и Noise Free (без шума). Задние колодки меняем, чтобы избежать появления скрипов и вибраций.

Задние колодки служат дольше передних. Но если хотите избавиться, к примеру, от их писка, то и тут с заменой тянуть не стоит. Это не будет разорительно, если ориентироваться на испытанные и недорогие бренды.

Замените масло

Замена моторного масла после зимнего сезона обычно не вызывает споров. Оно активно разбавлялось влагой от конденсата, возникающего вследствие больших перепадов температур, и топливом при его неполном сгорании во время коротких поездок.

Меняем масло не раздумывая. Масляный фильтр тоже потребуется новый.

Кроме того, в теплую погоду нет смысла ездить на излишне «жидких» маслах типа «нулевок» — лучше использовать более вязкие продукты. Само собой, при замене масла обязательно меняем и масляный фильтр.

Защитите мотор

По весне стоит заменить и воздушный фильтр, который за зиму скопил в себе много мельчайших абразивов из реагентов, соли, остатков асфальта и песка. Чтобы всё это «добро» не угодило в мотор, ставьте новый воздушный фильтр без раздумий. К тому же за зиму он постоянно подвергался перепадам температур и сырел, отчего его фильтрующий элемент потерял свои свойства.

Главное, о чем стоит помнить в это непростое время: машину гораздо дешевле заранее обслужить, чем дорого ремонтировать. К тому же запчасти уже становятся дефицитом.

Дайте свежий воздух

Салонный фильтр тоже обязательно заменяем. После зимы на нем обязательно присутствует соляная корка. При этом он забит мельчайшими остатками кусочков асфальта, выгрызаемых шипами, и частицами резины. В нем непременно скапливаются компоненты зимних реагентов, проникающих затем в наши легкие.

Максимально бюджетной будет замена на обычный бумажный фильтр. А тот, кто по-настоящему заботится о своем здоровье, выберет фильтр с угольным наполнителем, который лучше улавливает частицы и даже запахи.

Угольный фильтр салонного воздуха лучше защищает пассажиров и водителя. Предпочтителен для аллергиков. Бумажный салонный фильтр — более бюджетный вариант, его лучше менять пару раз в год.

Кстати, в это непростое время разумным выбором будут недорогие, но очень качественные запчасти и расходники под брендом «За рулем». Подобрать их для своего автомобиля можно по ссылке.

Фото: depositphotos.com и «За рулем»