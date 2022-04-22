3 проверенных способа сэкономить (до 100%) на переобувке

Стоимость шиномонтажа отнюдь не символическая. В зависимости от места и размерности за комплекс работ попросят от 2000 до 10 000 рублей. Но столько же можно и сэкономить.

Шиномонтаж бесплатно!

В самом выгодном положении (как ни странно) оказываются те, кому еще предстоит купить новые летние шины. Большинство крупных компаний-продавцов дарят за приобретение комплекта бесплатный шиномонтаж. Обычно всё честно: приличная мастерская, никаких доплат на месте. С учетом того, что многие фирмы сейчас продают резину по рекомендованной цене производителя или импортера, есть смысл поискать ту, которая предоставляет бонусы. И пускай она не близлежащая- затраты на бензин окупятся однозначно.

Но если хотите сэкономить по максимуму — просчитывайте все. Не исключено, что выгодная цена за комплект шин будет привлекательнее бесплатного шиномонтажа. Например, сейчас рекомендованная цена на Pirelli Powergy размерности 245/45 R18 составляет 14 690 рублей. А минимальная, которую удалось найти в Москве, — 11 587 рублей. В первом случае бесплатный шиномонтаж прилагается, во втором — нет. Но экономия 12 412 рублей с комплекта стоит того, чтобы взять резину подешевле и ехать переобуваться за свой счет.

Тщательный мониторинг онлайн-магазинов поможет найти шины по настолько привлекательной цене, что она перебьет выгоду от бесплатного шиномонтажа у другого продавца.

Скидка — 50% (минимум)

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Второй путь — сайты скидочных купонов (Biglion и ему подобные). Декларируется скидка 50–70%. По факту выгадаете меньше: все поголовно прописывают доплаты за низкий профиль, run flat, кроссоверную размерность, замену ниппелей. Но предложение, если внимательно прочитать все условия, без подводных камней. Несколько тысяч рублей в кармане останутся.

Есть справедливая опаска, что задарма и услугу окажут соответственно. Не переживайте. Во-первых, силком в подобные акции предпринимателей никто не тянет. Раз подписались — видят какую-то выгоду.

Во-вторых, напортачить при шиномонтаже достаточно сложно. Работа конвейерная, не будут же мастера специально гадить отдельному клиенту? Вот на химчистку и абразивную полировку, которые продают с еще большими скидками (до 80–90%), подписываться намного опаснее. Многие водители жалуются, что по таким акциям в лучшем случае сделают комплексную мойку с ручной полировкой, но никак не то, что заявлено по купону.

Купоны — неплохой способ сэкономить. Только внимательно читайте условия акций.

Сэкономим 30% (максимум!)

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Парадокс! Чтобы сэкономить меньшую сумму, придется потратить больше времени на поиски выгодного предложения, чем в предыдущих случаях. Речь о подборе шиномонтажа с минимальными ценами на услуги. Но для этого нужно посидеть на телефоне или поездить по окрестностям (что сразу ставит под вопрос факт выгоды). Большинство мастерских небольшие, без сайтов в интернете, поэтому информацию придется добывать такими старорежимными способами.

Между фирмами схожего статуса больших различий по ценам на услуги не будет — выгадаете максимум 15%. Если же брать за отправную точку солидные центры, то в облезлой бытовке переобуться выйдет уже на треть дешевле.

Приценитесь к услугам шиномонтажей за городом. В них почти всегда заметно дешевле, чем в пределах мегаполисов. Хотя, конечно, исключения бывают.

Неочевидная экономия

В сезон официальные дилеры разных марок устраивают акции на шиномонтаж. Но часто бывает, что даже в специализированном шинном центре переобуться выйдет дешевле, чем у автомобильного дилера «по акции».

Более того, не всегда официалы работают расторопно (долгое оформление, обязательная мойка, ожидание мастера) — иногда переобувка занимает несколько часов. Подписываться на такое имеет смысл, только если совмещать смену резины с плановым ТО.

Выездной шиномонтаж дорог по определению, ведь вы платите еще и за выезд к вам бригады. В выгоду можно записать отсутствие необходимости куда-то ехать и стоять в очереди. Хотя сейчас шиномонтажных мастерских везде хватает и многие работают по предварительной записи.

Вариант с двумя полноценными комплектами колес (чтобы менять их самостоятельно) тоже выгоден не для всех. Чтобы сэкономить таким способом, второй набор дисков должен достаться дешево, а период использования шин должен быть продолжительным.

Покупка второго комплекта дисков окупится, если собираетесь ездить на автомобиле дольше пяти лет. Не забывайте, что эти колеса, возможно, придется дополнительно балансировать или править.

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Допустим, шиномонтаж для легковушки на 16-дюймовых колесах стоит 3000–3500 рублей. За год это 6000–7000 рублей. Если отъездить на одном комплекте пять сезонов, выгадаете 24 000 — 28 000 рублей (я посчитал восемь смен резины, потому что девятая и десятая — это работы в начале и конце периода использования, за которые вы в любом случае заплатите). Это как раз цена четырех «шестнадцатых» дисков. Так что для экономии придется брать «б/у», штамповку или китайский ноунейм.

В непредвиденной ситуации на дороге и без нее всегда помогут браслеты противоскольжения.

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Фото: «За рулем» и depositphotos