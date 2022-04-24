Жигули, которых не должно было быть: 5 удивительных фактов о ВАЗ-2106

Машина для Брежнева, победитель на международном ралли, удобный кемпер и еще много интересного о легендарной «шестерке».

1. Самая престижная, а позднее самая дешевая

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Для СССР первые «шестерки» были невероятным шиком: комфортные сиденья с подголовниками, панель приборов под дерево, окантовка колесных арок и блестящая радиаторная решетка.

Через некоторое время большинство элементов дизайна исчезло. Фонарики, которые были вмонтированы на торцах дверей заменили катафотами, исчезло хромирование колесных арок, отделка элементов салона под «дерево», а задние крылья лишились катафотов.

В 80-х годах на автомобили ставили не самые мощные моторы. К примеру, у ВАЗ-21061 был мотор 1,45 л. мощностью 77 л.с. ВАЗ-21063 была укомплектована агрегатом 1,3 литра (69 л.с.). Использование маломощных ДВС объяснялось экспортными требованиями международных рынков, где был спрос именно на такие двигатели.

В начале 90-х ВАЗ-2106 лишилась молдингов. К тому времени модель уже утратила былой престиж, а по цене стала очень дешевой.

ВАЗ-2106

Салон ранней «шестерки» с отделкой «под дерево». Фонарики в торцах дверей со временем исчезли.

2. «Шестерка» или «семерка»?

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Появление ВАЗ-2106 действительно очень странное. За 30 лет было изготовлено 4,4 миллиона машин. Однако мир мог так и не увидеть легендарную шестую модель.

Известная маркировка ВАЗ-2106 была запланирована еще в 1968 году и предназначалась для люксового седана, то есть для ВАЗ-2107. Именно «семерка», до появления которой было еще долгих 15 лет, должна была появиться с именем «шестерка».

В 1970-х «Автоэкспорт» поручил автозаводу заняться экспортными вариантами автомобилей. И кандидаткой для освоения зарубежных рынков оказалась престижная модификация ВАЗ-21031. В экспортных на задних крыльях устанавливались катафоты, а на передних отличающиеся от всех поворотники. Были обновлены задние фонари, радиаторная решетка, передний и задний бамперы.

В результате в министерство был отправлен отчет не о модификации, а о создании новой модели с ВАЗ-2106. Так появилась всеми полюбившаяся «шестерка».

3. Лучший раллийный автомобиль СССР

В 1976 году в ралли «Акрополис» советские спортсмены заняли шестое место. Стасис Брундза и Арвидас Гирдаускас принимали участие в заезде на ВАЗ-2103 с двигателем 1,6 литра и оборудованным двумя карбюраторами Вебер. По сути, это был гибрид третьей и шестой модели.

Раллийная «трешка» с двигателем 1,6 л на ралли «Акрополис».

4. «Полседьмого» ― модель, а не время

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В 1979 году была выпущена необычная модификация «шестерки». Модель в единственном экземпляре и разработана по заданию министерства. Ходили слухи, что машина предназначалась для семьи Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева.

При изготовлении были использованы детали ручной работы: радиаторная решетка и капот. Внешний вид этих деталей был аналогичен дизайну ВАЗ-2107, которая должна была появиться только через 15 лет. На машину были установлены семерочные сиденья с высокими спинками, а вот внешний вид панели приборов не изменился.

Остроумные работники завода прозвали модель «полседьмого». К сожалению больше об этом автомобиле ничего не известно.

«Полседьмого», сделанная в единичном экземпляре.

5. Туристическая «шестерка» для двоих

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В 1981 году появился еще один необычный авто на базе ВАЗ-2106 и получивший условное название Турист. Сборка производилась по указанию заводского руководства. Работы велись «по месту» и без чертежей.

У Туриста в кузове планировалась раскладная палатка. Машина предназначалась для двоих: водителя и одного пассажира. В начале на кузове планировали установить две открывающиеся створки, приводимые в действие электроприводом. Однако в итоге сделали обыкновенную крышку, которую можно снять вручную.

ВАЗ-2106 Турист.

Автомобиль был собран, покрашен и готов к отправке на очередную выставку. Однако по непонятным причинам проект стал неинтересен для руководства завода. Судьба туристической «шестерки» также осталась неизвестной.

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