Кроссовер по цене Весты SW Cross - нашли 5 отличных вариантов

Лада Веста SW Cross неплохо оснащена, имеет честные 20 см под защитой двигателя, приятна внутри и снаружи. Однако многие хотят что-то моднее и престижнее.

Hyundai Creta

Hyundai позволяет выбирать из двух моделей. Creta по цене новый Весты будет в хорошем состоянии. Кроссовер ix35 требует более тщательного осмотра и подбора.

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Самый очевидный вариант на замену.

Эта модель с момента своего появления на рынке лидирует среди кроссоверов по продажам. По цене новой Весты (ориентируемся пока на дорестайлинговые модели по цене 1,3–1,5 млн рублей) можно найти машины 2016–2019 годов выпуска. Самые свежие будут еще на гарантии.

Creta интересна тем, что предлагает монопривод не только с базовым мотором 1.6, но и со 150-сильным 2.0. Предложений немного — всего 10% от общего объема. Тщательная диагностика двигателя обязательна. Поцарапанного пластика в салоне и багажнике не бойтесь. В такси Creta почти не работает, а на отделке быстро проступают следы эксплуатации.

Хотите попрестижнее? Есть переднеприводные Hyundai ix35 с бензиновым атмосферником 2.0. Рассчитывать можно на 2012–2014 годы выпуска. Для многих машин заявлены пробеги много меньше 100 000 км.

Renault Kaptur

У Renault Kaptur самая яркая внешность. Внутри (у некоторых версий) — схожие с Вестой агрегаты.

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Из моделей Renault первым приходит на замену Duster как наиболее доступный кроссовер. Но эту модель подавляющее большинство выбирает с полным приводом, а потому моноприводных машин на вторичке кот наплакал. И все они в пустой комплектации. Неинтересно!

Каптюров больше — их примерно столько же, сколько Крет. Дешевеют Renault активнее, поэтому предлагают машины аж до 2020 года. Мотор тот же, что и на Ладе, — 113-сильный атмосферник 1.6. Сочетаются с ним механика или вариатор. Платформа у Каптюра другая, но силовой агрегат такой же, как у Весты.

Порекомендовать Kaptur можно тем, кто ценит яркую внешность и интерьер. Кто рассматривает Ладу с аналогичными агрегатами, опасаться стоит каршеринговых автомобилей. Первым признаком будет владелец-юрлицо. Машина может оказаться неубитой», но остаточный ресурс по сравнению с той, что была в обычной эксплуатации, будет гораздо меньше.

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai представлен в двух поколениях.

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Из переднеприводных Ниссанов наиболее многочисленны в обозначенном бюджете Кашкаи. Любопытно, что в 2014 году на нашем рынке сменилось поколение, и в диапазоне от 1,3 до 1,6 млн рублей встречаются оба поколения. Старых чуть больше 10%, и, по логике, это должны быть экземпляры в идеальном состоянии, раз они идут по верхней ценовой планке. Однако это не повод брать их без осмотра.

Машины второго поколения будут 2014–2015 годов выпуска. Моторно-трансмиссионных сочетаний аж четыре. Два мотора и две коробки — механика или вариатор. Последний еще из тех времен, когда его конструкцию не «допилили», так что без въедливой диагностики не берите.

Базовый двигатель, даунсайзинговый 1.2 турбо, тоже сомнительной надежности. В России такие не любят. Так что оптимальным выбором будет 2-литровый безнаддувный мотор на 144 силы с ручной коробкой передач.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan — самый надежный в этой подборке.

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Это будет модель 2012–2015 годов первого поколения, после рестайлинга. Только турбомотор 1.4 мощностью 122 или 150 сил. С первым сочетается механика, со вторым — робот DSG. По качеству материалов, эргономике, динамике, технологическому уровню и престижности эмблемы Tiguan круче остальных машин из нашей подборки.

Зато и шансы попасть на дорогой ремонт основных агрегатов наиболее высокие. Особенно в нынешней ситуации. Поэтому вариант наиболее рисковый. Выиграете — получите массу удовольствия от эксплуатации. Небольшие пробеги среди предложений мелькали, так что шансы на благополучный исход есть.

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 4 за цену новой Весты SW Cross можно купить даже новым.

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Самая свежая альтернатива Ладе из машин с пробегом и одновременно один из китайских бестселлеров — Chery Tiggo 4. Объявлений о продаже немного, зато это сплошь машины не старше 2–2,5 лет. Причем гарантия на кроссовер щедрая: пускай и с ограничениями, но 5 лет или 150 000 км.

У Tiggo 4 нетипичное для «китайцев» многообразие моторов. Есть атмосферный 1.5, турбо того же объема, атмосферник 2.0. Из коробок — механика, вариатор, преселективный робот.

Модель молодая, поэтому «укатанных» экземпляров быть не должно. Но это не отменяет необходимость диагностики. Интересный факт: Tiggo 4 на «ручке» сегодня и новый стоит не дороже новой Весты SW Cross. Чем не аргумент в пользу китайского вседорожника?

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Фото: фирмы-производители и «За рулем»