Воздух в машине грязнее, чем на оживленной трассе. Потому у водителей высок риск получить аллергию. И даже стать астматиком.

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Представляете, сколько грязи и пыли попадает в наши автомобили с проезжей части и оседает на поверхностях воздуховодов, потолке, коврах, сиденьях и элементах салона? Каждый раз, когда мы включаем отопитель или кондиционер, вся эта грязь срывается с насиженных мест и оседает уже в наших легких.

Кроме вредных бактерий из системы кондиционирования, здесь присутствуют органические аллергены, сажа, противогололедные реагенты, мельчайшие кусочки пластика и резины, а также асфальтовая пыль… Мы уже не говорим о выхлопных газах, испарениях антифриза и канцерогенах, которые выделяет обшивка автомобиля.

Для аллергиков или астматиков лучшим выбором станет угольный фильтр салонного воздуха, так как он способен задержать большее количество загрязнений и даже впитывает часть газов.

Влажная уборка и гигиена

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Чтобы минимизировать урон здоровью, рекомендуем хотя бы раз в неделю мыть автомобиль и пылесосить его. Любители мыть авто только снаружи серьезно рискуют своим здоровьем и здоровьем своих близких.

Не забывайте ежегодно дезинфицировать систему кондиционирования и прочищать дренажные отверстия, чтобы климатическая установка не зарастала грибками и бактериями.

Аллергикам советуем дополнительно к этому менять фильтры салонного воздуха дважды в год: в начале осени и весны.

Спасение пассажиров

Очищать воздух, поступающий в салон, додумались американцы еще в 70-х, а на конвейер салонный фильтр попал в начале 90-х. Именно в те годы аллергическая астма получила широчайшее распространение.

Фильтр салонный бумажный «За рулем» для Hyundai Solaris/Kia Rio III (код.59360)

Первые образцы фильтров имели в своей основе фильтровальную бумагу, позднее появились многослойные элементы из синтетического волокна, содержащие формованный активированный уголь. Они научились поглощать молекулы оксидов азота, серы и прочих вредных веществ, защищая пассажиров.

Чистота — залог здоровья

Грязный салонный фильтр (по мнению юмористов) «работает» даже лучше чистого, поскольку вообще не пропускает пыль в салон. Но и дышать становится нечем. А в отжившем свое фильтрующем элементе скапливается пыльца и размножаются бактерии, которые при включении кондиционера или печки устремляется нам в легкие…

Вопрос выбора

Фильтр салонный угольный «За рулем» для Hyundai Solaris и Kia Rio (код.63674)

Можно потратить несколько тысяч рублей на высокотехнологичный фильтр от компании с громким именем. Но для владельцев массовых автомобилей есть более прагматичный подход: выбирайте фильтры под брендом «За рулем», они стоят недорого, производятся в России на передовом оборудовании и соответствуют всем базовым требованиям автопроизводителей.

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Фото: «За рулем» и depositphotos.com