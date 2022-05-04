6 опций в автомобиле, за которые (точно!) не стоит переплачивать

И чем дешевле автомобиль, тем нерациональнее вкладывать средства в это оборудование.

Сегодня даже бюджетные машины В-класса упакованы так, как 5–7 лет назад оснащались премиальные модели. Растут требования к комфорту, а вместе с ними увеличивается и количество функций — как полезных, так и не очень.

В нынешней ситуации стоит рачительно подходить к любой покупке. При подборе машины, новой или подержанной, не стоит переплачивать за те навороты, которые не принесут ожидаемого удовлетворения.

Светодиодные фары

После галогенок некоторым водителям может показаться, что светодиоды вообще не освещают влажный асфальт. Это зависит от индивидуальных особенностей зрения. Не факт, что светить LED-фары будут сильно дальше галогеновых. Например, для обновленной Весты обещают всего +10% дальности при ближнем свете.

А стоит такая оптика в несколько раз дороже аналогичных фар с галогенками. Кроме того, она не ремонтируется, меняется только целиком.

Противотуманки

На современных машинах они редко достойно светят. Автомобиль в тумане за счет низкого расположения они, конечно, обозначат. Но в повседневных условиях важнее, чтобы они освещали обочины. А эту способность противотуманки практически утратили.

Литые диски

Литые диски уже практически вытеснили штампованные даже на недорогих компактных машинах. Но вот гнаться за огромными диаметрами не стоит. «Шестнадцатые» колеса для кроссовера или легковушки B—класса (например, Весты) — максимум. Если речь идет о гольф-классе, можно увеличить до 17 дюймов. Большие размеры, кроме эстетики, никаких других преимуществ не имеют. Только недостатки: стоят дороже, чаще повреждаются на наших дорогах.

Круиз-контролем в наших условиях мы пользуемся редко. А вот ограничитель скорости, который идет в комплекте в ним, в мегаполисах с обилием камер бесценен.

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Дисковые тормоза

На редакционной Весте стоят задние барабанные тормоза. И никаких претензий за шесть с половиной лет они не заслужили — машина эффективно и надежно тормозит в любых ситуациях. Более того, заводские колодки отработали 125 000 км и еще послужат. Поэтому целенаправленно искать машину с задними дисковыми тормозами смысла нет.

Мультимедийная система

Мультимедиа полезна, только если открывает доступ к онлайн-сервисам. То есть умеет полноценно синхронизироваться со смартфоном по Android Auto, Apple Carplay или другим протоколам (практикуется китайскими марками). Офлайн-навигация бесполезна. А тогда для чего еще нужен большой цветной дисплей? Разве что для трансляции изображения с камеры заднего вида. Только вот она на бюджетных машинах если и встречается, то в топовых комплектациях.

Камера заднего вида — штука необязательная, достаточно парктроника. Но к ней быстро привыкаешь.

Климат-контроль

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В автоматическом режиме толково работают только навороченные системы с большим количеством датчиков. В машинах В-класса датчиков минимум. И еще ни разу на недорогих машинах не встречался климат-контроль, который не приходилось бы постоянно поправлять. На деле получаете систему с ручным управлением, только дороже и с ненужной клавишей Auto.