«Газпром газомоторное топливо» обновляет условия участия в маркетинговых программах

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Маркетинговые программы компании остаются действенным инструментом стимулирования перевода транспорта на метан. За время их реализации на природный газ переведено свыше 50 тысяч машин по всей стране.

Руководством компании приняты решения о поэтапном обновлении маркетинговых программ. На первом этапе с 1 мая 2022 года уточнены условия для «Ecogas — экономия для Вас!+» и «Ecogas КЛУБ+». По картам этих программ водители смогут оплачивать бонусами 30% от стоимости при заправке компримированным природным газом на АГНКС «Газпром газомоторное топливо». Карта с лимитом до 35 тысяч бонусов выдается автовладельцам при переоборудовании транспортного средства на метан. Повышенный лимит — до 48 тысяч бонусов — предоставляется при переоборудовании в рамках государственной программы субсидирования. Израсходовав все бонусы по программе «Ecogas — экономия для Вас!+», владелец автомобиля может приобрести карту лояльности.

Возможность копить и тратить бонусы остается только у участников программы «Ecogas КЛУБ+». За каждые 2 кубометра метана на карту начисляется один экобонус, равный одному рублю. Кроме того, утвержден перечень из 120 АГНКС, на которых с 1 мая будет действовать повышенное начисление бонусов.

«Сейчас мы работаем над комплексом антикризисных мер, которые будут направлены на стимулирование использования природного газа в качестве моторного топлива. Изучаем возможность повышения лимита бонусов за переоборудование автомобиля, увеличение размера и срока предоставления скидок, аренды ГБО по программам и многие другие меры. В нынешних экономических условиях при повышении стоимости затрат на компоненты газобаллонного оборудования и других факторах, влияющих на спрос, мы должны поддержать наших потребителей», — говорит исполняющий обязанности генерального директора Денис Корниенко.

«Газпром» — единственная компания в России, которая создала сеть партнерских пунктов переоборудования, покрывающих практически всю страну. Совместно с партнерами компания обеспечивает автовладельцев качественным клиентским сервисом и безопасным газобаллонным оборудованием.

Подробную информацию о действующих маркетинговых программах и условиях участия в них читайте по ссылке, оперативные новости компании в телеграм-канале Pro_AGNKS и на сайте ООО «Газпром газомоторное топливо» (gazprom.ru)