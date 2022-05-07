Народный Запорожец СССР: удивительные факты об «ушастом»

Двигатель в багажнике!
Заднемоторная компоновка — первое, что наиболее язвительным гражданам давало повод поупражняться в остроумии. На эту тему придумали немало анекдотов. Но такая компоновка в 1950-1960-е годы была популярной. Ее придерживались не только фирмы Volkswagen и FIAT, но еще и Porsche. Даже американцы несколько лет выпускали Chevrolet Corvair с воздушником, расположенным сзади.
Над «ушастым» Запорожцем шутили, как и над предшествовавшим ему «горбатым». Но меньше, поскольку машина получила более взрослый дизайн. На ранних ЗАЗ-966 спереди была даже решетка радиатора. Как у «настоящих автомобилей»! Только радиатора там не было.
Дайте воздуха!
В самом по себе воздушном охлаждении мотора нет ничего плохого. Напротив, владельцев Запорожцев не беспокоили регулярные течи системы охлаждения, характерные для советских автомобилей, особенно «дожигулевской» эпохи. И зимой не надо возиться с горячей водой или искать и потом хранить как зеницу ока остродефицитный антифриз.
Все бы хорошо, если бы двигатель не перегревался. Один из создателей Запорожца рассказывал, как еще на стадии доводки ЗАЗ-966 ругались мотористы и кузовщики, обвиняя друг друга в перегревах мотора. Разозленные кузовщики один раз даже демонстративно приварили к задним крыльям половинки разрезанного ведра, чтобы показать, что какие «уши» ни делай, а мотор все равно греется. Но до начала серийного производства решить проблему до конца так и не удалось.
На ЗАЗ-966 «тридцатке» (так называли версию с мотором объемом 0,9 л и мощностью 30 л.с) система охлаждения работала, по сути, вопреки законам физики. К разгоряченному мотору вентилятор засасывал разреженный горячий же, проходящий через раскаленные чугунные ребра гильз цилиндров воздух, пытаясь загнать его в кожух и отправить наружу под номерной знак.
Чего только не изобретали владельцы в порывах победить эту проблему! Наращивали «уши» различными самодельными приспособлениями. Иногда поразительно причудливыми. Летом, особенно на юге, ездили даже с приподнятым капотом, фиксируя его кто чем мог.
Отчасти болезнь охлаждение «лечилась» грамотной и тонкой регулировкой карбюратора и зажигания. ЗАЗ-966 был к этому очень чувствителен. Но не все владельцы на это были способны.
На машинах с 40-сильными моторами объемом 1,2 л вентилятор стал нагнетать холодный воздух к разогретым частям. Охлаждение заметно улучшилось. Но к регулировкам машина все равно была очень чувствительна. Кстати, и тарахтел нормально отрегулированный двигатель тише. А еще эффективность охлаждения зависела от… чистоты мотора! На вовремя отмытом ребра охлаждения цилиндров работали эффективней.
Тише едешь — прохладней будешь!
Кроме того, температура масла в двигателе напрямую зависела от скорости. Чтобы остудить мотор, приходилось ее сбрасывать. Впрочем, скорость в приложении к Запорожцам параметр своеобразный.
Совсем тихоходными были машины с 30-сильным мотором. Заявленная максималка составляла лишь 99 км/ч. Но и этот показатель — декларативный. Поэтому место 30-сильного Запорожца на широкой дороге, особенно с появлением Жигулей, — правые ряды. На шоссе безопасно можно было обогнать лишь грузовик, и то не каждый, обязательно контролируя при этом температуру масла.
Запорожцы с моторами в 40 л.с. ездили веселее. Официальная максималка — 120 км/ч. И до 40 км/ч автомобиль даже и разгонялся довольно резво.
Помойка под капотом, сервис на дому
«Уши» на ЗАЗ-966 и 968 (кроме последней версии 968М, у которой «ушей» уже не было) еще собирали выброшенный на ходу из окна автомобиля мусор. У неаккуратных курильщиков туда летели окурки и спички. Так что «запор» приучал к чистоте и аккуратности. Иногда инородные предметы в «уши» засовывали и дворовые подростки-хулиганы.
Зато у запорожского воздушника было еще одно очень важное в условиях СССР достоинство — ремонтопригодность. Мотор легко снимался с машины (опять же, не было и шлангов жидкостного охлаждения) и весил вместе со сцеплением всего 105 кг.
Умельцы, не имеющие гаражей, относили двигатель ремонтировать домой. И там спокойно перебирали агрегат, благо и цилиндры у V-образного воздушника снимались отдельно.
Тень независимости
Запорожец — единственный, помимо мотоколясок, советский автомобиль с полностью независимыми подвесками. Они обеспечивали не только неплохой комфорт, но и способствовали приличной проходимости.
По этому параметру Запорожец с почти плоским днищем и хорошо нагруженными задними ведущими колесами опережал и Москвичи, и Жигули.
Но при износе втулок передних торсионов автомобиль становился «разлапистым» и быстро уничтожал передние шины. А замена втулок требовала навыков и приспособлений.
Кресло-качалка
Салон Запорожца особым простором не отличался. Но неизбалованные граждане с этим мирились. В отпуск ездили семьями по четыре-пять человек и радовались. Тем более что спереди сидеть удобно — ноги вытянуты, лишь колесные арки немного мешали.
Но переднее сиденье «ушастого» было редкостно хлипким. Каркас из тонкостенных стальных трубок часто не выдерживал даже стройных водителей. Он трескался, и спинка уходила назад.
Разбирать и варить сиденье не каждому под силу. Поэтому некоторые, не мудрствуя, ставили между водительским креслом и задним диваном запаску или пустую 20-литровую канистру. И так зафиксировав спинку, продолжали ездить!
Греет, когда не горит
Автономная бензиновая печка Запорожцев грела прекрасно. Причем сразу после пуска двигателя, до его прогрева. В этом ЗАЗ выигрывал у Жигулей и особенно у Москвичей, чей отопитель оставлял желать лучшего.
Но работал запорожский агрегат очень нестабильно. Печке вечно не хватало воздуха. Горючая смесь переобогащалась, в результате в камере сгорания агрегата быстро нарастала сажа. Инструкция предписывала регулярно обстукивать прибор деревянным молотком и продувать сжатым воздухом. Кстати, воздух самые изобретательные владельцы «занимали» у водителей ЗИЛ-130 с пневмоприводом тормозов и ресивером.
Кроме того, печка была пожароопасна из-за регулярных переливов бензина. Да и увеличивала его расход. Поэтому те, кто не ездил зимой (а таких было большинство), раз и навсегда забывали об отопителе и заботах, с ним связанных.
Многие до сих пор вспоминают свои Запорожцы с теплотой. У них ведь было и еще одно достоинство — они были первыми в жизни. А потому особенно памятными.
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