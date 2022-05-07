Народный Запорожец СССР: удивительные факты об «ушастом»

Над ЗАЗами моделей 966 и 968 много смеялись, издевались, придумывали им обидные клички. Но у этих машин были и достоинства. Правда, часто они являлись продолжением недостатков.

Двигатель в багажнике!

Материалы по теме Советские микро: как Москвич превратился в Запорожец

Заднемоторная компоновка — первое, что наиболее язвительным гражданам давало повод поупражняться в остроумии. На эту тему придумали немало анекдотов. Но такая компоновка в 1950-1960-е годы была популярной. Ее придерживались не только фирмы Volkswagen и FIAT, но еще и Porsche. Даже американцы несколько лет выпускали Chevrolet Corvair с воздушником, расположенным сзади.

Над «ушастым» Запорожцем шутили, как и над предшествовавшим ему «горбатым». Но меньше, поскольку машина получила более взрослый дизайн. На ранних ЗАЗ-966 спереди была даже решетка радиатора. Как у «настоящих автомобилей»! Только радиатора там не было.

В 1960-х ЗАЗ-966 был вполне современным по конструкции автомобилем.

Дайте воздуха!

Горячий воздух у машины с мотором в 30 л.с. выходил из-под бампера.

Материалы по теме Этот советский вездеход обставлял УАЗ на бездорожье! И вот что с ним стало

В самом по себе воздушном охлаждении мотора нет ничего плохого. Напротив, владельцев Запорожцев не беспокоили регулярные течи системы охлаждения, характерные для советских автомобилей, особенно «дожигулевской» эпохи. И зимой не надо возиться с горячей водой или искать и потом хранить как зеницу ока остродефицитный антифриз.

Все бы хорошо, если бы двигатель не перегревался. Один из создателей Запорожца рассказывал, как еще на стадии доводки ЗАЗ-966 ругались мотористы и кузовщики, обвиняя друг друга в перегревах мотора. Разозленные кузовщики один раз даже демонстративно приварили к задним крыльям половинки разрезанного ведра, чтобы показать, что какие «уши» ни делай, а мотор все равно греется. Но до начала серийного производства решить проблему до конца так и не удалось.

На ЗАЗ-966 «тридцатке» (так называли версию с мотором объемом 0,9 л и мощностью 30 л.с) система охлаждения работала, по сути, вопреки законам физики. К разгоряченному мотору вентилятор засасывал разреженный горячий же, проходящий через раскаленные чугунные ребра гильз цилиндров воздух, пытаясь загнать его в кожух и отправить наружу под номерной знак.

Материалы по теме 10 советских малолитражек, которых вы (точно!) не видели

Чего только не изобретали владельцы в порывах победить эту проблему! Наращивали «уши» различными самодельными приспособлениями. Иногда поразительно причудливыми. Летом, особенно на юге, ездили даже с приподнятым капотом, фиксируя его кто чем мог.

Отчасти болезнь охлаждение «лечилась» грамотной и тонкой регулировкой карбюратора и зажигания. ЗАЗ-966 был к этому очень чувствителен. Но не все владельцы на это были способны.

На машинах с 40-сильными моторами объемом 1,2 л вентилятор стал нагнетать холодный воздух к разогретым частям. Охлаждение заметно улучшилось. Но к регулировкам машина все равно была очень чувствительна. Кстати, и тарахтел нормально отрегулированный двигатель тише. А еще эффективность охлаждения зависела от… чистоты мотора! На вовремя отмытом ребра охлаждения цилиндров работали эффективней.

Тише едешь — прохладней будешь!

Материалы по теме Нива из Ижевска: история внедорожника ИЖ-14

Кроме того, температура масла в двигателе напрямую зависела от скорости. Чтобы остудить мотор, приходилось ее сбрасывать. Впрочем, скорость в приложении к Запорожцам параметр своеобразный.

Совсем тихоходными были машины с 30-сильным мотором. Заявленная максималка составляла лишь 99 км/ч. Но и этот показатель — декларативный. Поэтому место 30-сильного Запорожца на широкой дороге, особенно с появлением Жигулей, — правые ряды. На шоссе безопасно можно было обогнать лишь грузовик, и то не каждый, обязательно контролируя при этом температуру масла.

Запорожцы с моторами в 40 л.с. ездили веселее. Официальная максималка — 120 км/ч. И до 40 км/ч автомобиль даже и разгонялся довольно резво.

Помойка под капотом, сервис на дому

«Уши» на ЗАЗ-966 и 968 (кроме последней версии 968М, у которой «ушей» уже не было) еще собирали выброшенный на ходу из окна автомобиля мусор. У неаккуратных курильщиков туда летели окурки и спички. Так что «запор» приучал к чистоте и аккуратности. Иногда инородные предметы в «уши» засовывали и дворовые подростки-хулиганы.

Двигатель V4 воздушного охлаждения.

Зато у запорожского воздушника было еще одно очень важное в условиях СССР достоинство — ремонтопригодность. Мотор легко снимался с машины (опять же, не было и шлангов жидкостного охлаждения) и весил вместе со сцеплением всего 105 кг.

Умельцы, не имеющие гаражей, относили двигатель ремонтировать домой. И там спокойно перебирали агрегат, благо и цилиндры у V-образного воздушника снимались отдельно.

Тень независимости

Материалы по теме Как в танке! 10 уникальных решений ЗАЗ-965

Запорожец — единственный, помимо мотоколясок, советский автомобиль с полностью независимыми подвесками. Они обеспечивали не только неплохой комфорт, но и способствовали приличной проходимости.

По этому параметру Запорожец с почти плоским днищем и хорошо нагруженными задними ведущими колесами опережал и Москвичи, и Жигули.

Но при износе втулок передних торсионов автомобиль становился «разлапистым» и быстро уничтожал передние шины. А замена втулок требовала навыков и приспособлений.

Кресло-качалка

Места в салоне немного, но ездили и радовались.

Салон Запорожца особым простором не отличался. Но неизбалованные граждане с этим мирились. В отпуск ездили семьями по четыре-пять человек и радовались. Тем более что спереди сидеть удобно — ноги вытянуты, лишь колесные арки немного мешали.

Но переднее сиденье «ушастого» было редкостно хлипким. Каркас из тонкостенных стальных трубок часто не выдерживал даже стройных водителей. Он трескался, и спинка уходила назад.

Грузовые возможности машины тоже были незавидными.

Разбирать и варить сиденье не каждому под силу. Поэтому некоторые, не мудрствуя, ставили между водительским креслом и задним диваном запаску или пустую 20-литровую канистру. И так зафиксировав спинку, продолжали ездить!

Греет, когда не горит

Эффективная, но мудреная и капризная запорожская печка.

Материалы по теме Честные отзывы владельцев автомобилей

Автономная бензиновая печка Запорожцев грела прекрасно. Причем сразу после пуска двигателя, до его прогрева. В этом ЗАЗ выигрывал у Жигулей и особенно у Москвичей, чей отопитель оставлял желать лучшего.

Но работал запорожский агрегат очень нестабильно. Печке вечно не хватало воздуха. Горючая смесь переобогащалась, в результате в камере сгорания агрегата быстро нарастала сажа. Инструкция предписывала регулярно обстукивать прибор деревянным молотком и продувать сжатым воздухом. Кстати, воздух самые изобретательные владельцы «занимали» у водителей ЗИЛ-130 с пневмоприводом тормозов и ресивером.

Кроме того, печка была пожароопасна из-за регулярных переливов бензина. Да и увеличивала его расход. Поэтому те, кто не ездил зимой (а таких было большинство), раз и навсегда забывали об отопителе и заботах, с ним связанных.

В последнем (уже не «ушастом») ЗАЗ-968М запаску перенесли под капот.

Многие до сих пор вспоминают свои Запорожцы с теплотой. У них ведь было и еще одно достоинство — они были первыми в жизни. А потому особенно памятными.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.