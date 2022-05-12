Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного) — журнал За рулем

Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного)

Как изменились цены? Все ли автомобили можно купить? Наш эксперт обошел дилеров популярных марок. И сравнил сегодняшнюю ситуацию с той, что была месяц назад.

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Курс рубля отыграл потерянные позиции и даже укрепился относительно показателей трехмесячной давности. Все это настраивало на оптимистичный лад: значит, цены на машины тоже должны снизиться.

Однако ожиданиям не суждено было сбыться — из-за приостановки ввоза новых автомобилей продавцы не торопятся снижать цены. Реализуете остатки сегодня, а завтра будет попросту нечем торговать…

Еще одно наблюдение — апатия покупателей. Автосалоны практически пусты. Очевидно, что те, у кого были деньги, машины уже купили, а новых клиентов на горизонте не видно.

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Как и в прошлый раз, в торговом зале представлена вся линейка. Причем теперь на каждой машине висит ценник. Но только я воодушевился, как краем глаза заметил ценник на внедорожнике Land Cruiser 300: 18 миллионов! А рядом стоял такой же, но за 20 млн. Я аж дар речи потерял.

Дрожащим голосом спрашиваю про RAV4. Такие есть в наличии. Среднюю комплектацию Комфорт с полным приводом и мотором 2.0 мне предложили за те же 5,3 млн рублей, что и месяц назад. Дорого! К тому же, в отличие от прошлого раза, спутниковую сигнализацию в подарок уже не посулили. Менеджер предложил версию победнее и с передним приводом — за 4,9 млн. Заодно дал понять, что машин на складе осталось с гулькин нос, ведь питерский завод остановился и непонятно, когда вновь заработает…

Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного)Цена на Land Cruiser 300 неподготовленного визитера может ошарашить: за 18 миллионов еще недавно Майбах можно было купить.
Цена на Land Cruiser 300 неподготовленного визитера может ошарашить: за 18 миллионов еще недавно Майбах можно было купить.

Nissan

Машин в зале меньше не стало, а ценники больше не прячут. Меня интересует Qashqai. Минимальная цена на него сейчас 2,8 млн, но в наличии таких нет.

Передний привод, 2-литровый мотор и разумно-достаточная комплектация SE предлагается за 3 «лимона», а богатая SE Top — за 3,15 млн. То есть цены по сравнению с прошлым разом стали ниже на двести тысяч. А вот на версию с полным приводом прайс все тот же: 3,7 млн!

И еще: в прошлый раз мне с ходу давали скидку в 200 тысяч за трейд-ин, а сейчас артачатся: сначала сдай свою машину на оценку, а там посмотрим.

Mazda

Менеджеры продемонстрировали завидную стабильность: ни один не поздоровался. Но ценники на машины повесили. В зале представлен весь модельный ряд и даже больше — в уголке стоял покинувший наш рынок СХ-30. Правда, оказался проданным.

Меня же интересует СХ-5. Простых версий в наличии не оказалось. Предтоповая модификация с полным приводом и 2-литровым мотором выставлена за 4,9 млн, топовая — за 5,1 млн рублей. Это на двести тысяч дороже, чем было в начале весны. Продавцы не предлагают скидки — в прошлый раз они были более гибкими.

Subaru

На этот раз продавцы неприветливы — а ведь я был единственным посетителем в салоне. Может, отчаялись? С таким прайсом им долго придется сидеть без дела: минимальная цена на Forester составляет все те же неподъемные 5,6 млн. А максимальная даже выросла: с 6,3 до 6,6 млн — совершенно неподъемная сумма!

И да, в этом же зале, через маленький коридор, стоит кроссовер Exeed TXL за 4,3 млн. К нему прилагалось предложение трейд-ин, дающее скидку 250 тысяч. Похоже, субаристов постепенно готовят к переходу на китайские машины…

Suzuki

Демонстрационных образцов даже прибавилось, но представлены преимущественно Витары всех цветов и комплектаций. Ценник на них снизился: раньше была вилка 3–3,8 млн, теперь — 2,5–3 млн. Уже кое-что! А вот на Jimny прайс не изменился — предлагают за те же 4,4 млн.

Уходящий SX4 остался в последнем экземпляре (2,65 млн) — новое поколение в этом году, видимо, уже не привезут… А ведь на май были планы…

Mitsubishi

Здесь мне рады: подошли, поздоровались, предложили чай-кофе. В ходе ненавязчивой беседы менеджер выяснил мои приоритеты и предложил версию 2.0 с передним приводом за 3,3 млн и с полным за 3,5 млн (пообещал скинуть 100 тысяч при детальном интересе). Полностью упакованная машина обойдется в 3,8 млн. На фоне Тойоты и Субару — просто даром! А ведь до кризиса разница в цене между ними составляла тысяч двести, но никак не два миллиона.

Haval

Прогресс: менеджеры научились здороваться. Автомобили есть в наличии, а цены на минувший период чуть снизились. Так, если прежде богатый Jolion 4x2 предлагался за 3,2 млн, то теперь — за 3,08 млн. С полным приводом — на 100 тысяч рублей дороже.

При покупке страховых полисов и сдаче своей машины в трейд-ин дают скидку в 300 тысяч. По сравнению с месячной давностью — двукратная выгода.

Renault

Похоже, что прошедший в феврале резкий взлет цен обрушил покупательский интерес: в зале демонстрируются те же самые машины, что и в прошлый раз, их никто не приобрел. Kaptur 1.6 CVT за 2,36 млн, такая же Arkana — за 2,45 млн. Клиенты не могут принять новую реальность!


Ну а меня по-прежнему интересует Duster. С передним приводом и механикой его можно взять за 1,96 млн. В топ-версии с мотором 2.0 цена выросла на 100 тысяч рублей — до 2,5 млн, с дизелем — до 2,35 млн. Модификаций с турбомотором 1.3 все так же нет в наличии. И, видимо, уже не будет.

Kia

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Покупательский бум остался в прошлом, с клиентами теперь не густо. Зато вниманием не обделяют: меня прямо на входе взяли под опеку и детально проконсультировали.


Переднеприводный Seltos 1.6 АТ в средней комплектации предложили за 2,8 млн. С полным приводом обещали уложиться в 2,95 млн. Это аж на полмиллиона дешевле, чем было в начале весны.


Такой же расклад по Спортейджу. С передним можно взять за те же 2,8 млн. Выгодно, ведь это машина более высокого класса — с просторным салоном и мотором 2.0, но комплектация, правда, будет попроще (без сенсорного экрана). И все равно, по нынешним временам это очень хороший вариант. Особенно, если воспользоваться программой трейд-ин, под которую обещают скидку до 300 тысяч.

Skoda

Тут небольшое движение в сторону покупателей. Дорестайлинговый Kodiaq 2.0 TDI стал доступнее: 5,17 млн вместо 5,5. А вот обновленная версия с тем же силовым агрегатом подешевела не так заметно: 5,86 против прежних 5,89 млн. Скидка по трейд-ин — 500 тысяч.


Сэкономить можно, взяв бензиновую версию за 4,5 млн, но это все равно кусачая цена. Машины в наличии есть, но мало.


Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного)Прайсы на Шкоду слегка уменьшились, но итоговая сумма все равно остается запредельной.
Прайсы на Шкоду слегка уменьшились, но итоговая сумма все равно остается запредельной.

Volkswagen

Такого торга, как в прошлый раз (когда я «уронил» цену Тигуана почти на миллион), не получилось. Отвергнув выставочный Tiguan 1.4 Urban Sport за 4,9 млн, мне подобрали альтернативу за 4,5 млн. И скидка по трейд-ин оказалась не так привлекательна: 400 тысяч. Менеджер разводит руками: машин на складе почти не осталось, и дать хорошую скидку он никак не может.

УАЗ

Несмотря на объявленное в начале мая УАЗом чудовищное повышение цен, дилеры увеличили прайсы чисто символически. Патриот с автоматом продается за 3,2 млн, Пикап — за 3,05 млн рублей. Похоже, автосалоны просто подвинулись по марже: желающих отдавать 3,5 млн за УАЗ вряд ли получится найти.


Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного)Кто там ждал «Русский Prado»? Судя по цене, УАЗ уже его сделал!
Кто там ждал «Русский Prado»? Судя по цене, УАЗ уже его сделал!

Лада

Нивы Тревел в наличии как не было, так и нет. Трехдверная Нива Легенда чуть подешевела, но все равно почти вдвое дороже РРЦ — 1,53 млн. Гранта Кросс предлагается за 1,4 млн, Веста SW Кросс — за 1,65 млн, что тоже чуть ниже прайса начала весны. Ну а самое заметное снижение цены коснулось семиместного Ларгуса Кросс: сейчас он стоит 1,93 млн против не укладывающихся в голове 2,4 млн.

Как выгоднее купить



Наблюдавшийся в конце февраля и начале марта ажиотаж спал. Клиентов стало меньше, цены устаканились. Несмотря на укрепление рубля, отката к прежним прайсам нет. Если у кого-то и есть удешевление, то лишь локальное. Принципиально ситуация не изменилась. И вряд ли изменится — по крайней мере, до того момента, когда автопроизводители вновь не начнут поставки.


И обратите внимание на вторичку — сейчас на рынке много автомобилей с минимальным пробегом и возрастом от силы полгода. Их выставили на продажу те, кто успел урвать машины по прежней цене накануне подорожания. Такие варианты предлагают на 300–500 тысяч дешевле новых автомобилей. Присмотритесь повнимательнее — это хорошая возможность сэкономить.


Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного)

Как изменились цены? Все ли автомобили можно купить? Наш эксперт обошел дилеров популярных марок. И сравнил сегодняшнюю ситуацию с той, что была месяц назад.

Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного) — фото 1332466Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного) — фото 1332467Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного) — фото 1332472Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного)
Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного)

Как изменились цены? Все ли автомобили можно купить? Наш эксперт обошел дилеров популярных марок. И сравнил сегодняшнюю ситуацию с той, что была месяц назад.

Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного) — фото 1332472Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного) — фото 1332467Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного) — фото 1332466Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного)
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