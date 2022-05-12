Новая реальность! Неожиданные результаты рейда по автосалонам (повторного)

Курс рубля отыграл потерянные позиции и даже укрепился относительно показателей трехмесячной давности. Все это настраивало на оптимистичный лад: значит, цены на машины тоже должны снизиться.

Однако ожиданиям не суждено было сбыться — из-за приостановки ввоза новых автомобилей продавцы не торопятся снижать цены. Реализуете остатки сегодня, а завтра будет попросту нечем торговать…

Еще одно наблюдение — апатия покупателей. Автосалоны практически пусты. Очевидно, что те, у кого были деньги, машины уже купили, а новых клиентов на горизонте не видно.

Как и в прошлый раз, в торговом зале представлена вся линейка. Причем теперь на каждой машине висит ценник. Но только я воодушевился, как краем глаза заметил ценник на внедорожнике Land Cruiser 300: 18 миллионов! А рядом стоял такой же, но за 20 млн. Я аж дар речи потерял.

Дрожащим голосом спрашиваю про RAV4. Такие есть в наличии. Среднюю комплектацию Комфорт с полным приводом и мотором 2.0 мне предложили за те же 5,3 млн рублей, что и месяц назад. Дорого! К тому же, в отличие от прошлого раза, спутниковую сигнализацию в подарок уже не посулили. Менеджер предложил версию победнее и с передним приводом — за 4,9 млн. Заодно дал понять, что машин на складе осталось с гулькин нос, ведь питерский завод остановился и непонятно, когда вновь заработает…

Цена на Land Cruiser 300 неподготовленного визитера может ошарашить: за 18 миллионов еще недавно Майбах можно было купить.

Nissan

Машин в зале меньше не стало, а ценники больше не прячут. Меня интересует Qashqai. Минимальная цена на него сейчас 2,8 млн, но в наличии таких нет.

Передний привод, 2-литровый мотор и разумно-достаточная комплектация SE предлагается за 3 «лимона», а богатая SE Top — за 3,15 млн. То есть цены по сравнению с прошлым разом стали ниже на двести тысяч. А вот на версию с полным приводом прайс все тот же: 3,7 млн!

И еще: в прошлый раз мне с ходу давали скидку в 200 тысяч за трейд-ин, а сейчас артачатся: сначала сдай свою машину на оценку, а там посмотрим.

Mazda

Менеджеры продемонстрировали завидную стабильность: ни один не поздоровался. Но ценники на машины повесили. В зале представлен весь модельный ряд и даже больше — в уголке стоял покинувший наш рынок СХ-30. Правда, оказался проданным.

Меня же интересует СХ-5. Простых версий в наличии не оказалось. Предтоповая модификация с полным приводом и 2-литровым мотором выставлена за 4,9 млн, топовая — за 5,1 млн рублей. Это на двести тысяч дороже, чем было в начале весны. Продавцы не предлагают скидки — в прошлый раз они были более гибкими.

Subaru

На этот раз продавцы неприветливы — а ведь я был единственным посетителем в салоне. Может, отчаялись? С таким прайсом им долго придется сидеть без дела: минимальная цена на Forester составляет все те же неподъемные 5,6 млн. А максимальная даже выросла: с 6,3 до 6,6 млн — совершенно неподъемная сумма!

И да, в этом же зале, через маленький коридор, стоит кроссовер Exeed TXL за 4,3 млн. К нему прилагалось предложение трейд-ин, дающее скидку 250 тысяч. Похоже, субаристов постепенно готовят к переходу на китайские машины…

Suzuki

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Демонстрационных образцов даже прибавилось, но представлены преимущественно Витары всех цветов и комплектаций. Ценник на них снизился: раньше была вилка 3–3,8 млн, теперь — 2,5–3 млн. Уже кое-что! А вот на Jimny прайс не изменился — предлагают за те же 4,4 млн.

Уходящий SX4 остался в последнем экземпляре (2,65 млн) — новое поколение в этом году, видимо, уже не привезут… А ведь на май были планы…

Mitsubishi

Здесь мне рады: подошли, поздоровались, предложили чай-кофе. В ходе ненавязчивой беседы менеджер выяснил мои приоритеты и предложил версию 2.0 с передним приводом за 3,3 млн и с полным за 3,5 млн (пообещал скинуть 100 тысяч при детальном интересе). Полностью упакованная машина обойдется в 3,8 млн. На фоне Тойоты и Субару — просто даром! А ведь до кризиса разница в цене между ними составляла тысяч двести, но никак не два миллиона.

Haval

Прогресс: менеджеры научились здороваться. Автомобили есть в наличии, а цены на минувший период чуть снизились. Так, если прежде богатый Jolion 4x2 предлагался за 3,2 млн, то теперь — за 3,08 млн. С полным приводом — на 100 тысяч рублей дороже.

При покупке страховых полисов и сдаче своей машины в трейд-ин дают скидку в 300 тысяч. По сравнению с месячной давностью — двукратная выгода.

Renault

Похоже, что прошедший в феврале резкий взлет цен обрушил покупательский интерес: в зале демонстрируются те же самые машины, что и в прошлый раз, их никто не приобрел. Kaptur 1.6 CVT за 2,36 млн, такая же Arkana — за 2,45 млн. Клиенты не могут принять новую реальность!





Ну а меня по-прежнему интересует Duster. С передним приводом и механикой его можно взять за 1,96 млн. В топ-версии с мотором 2.0 цена выросла на 100 тысяч рублей — до 2,5 млн, с дизелем — до 2,35 млн. Модификаций с турбомотором 1.3 все так же нет в наличии. И, видимо, уже не будет.

Kia

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Покупательский бум остался в прошлом, с клиентами теперь не густо. Зато вниманием не обделяют: меня прямо на входе взяли под опеку и детально проконсультировали.





Переднеприводный Seltos 1.6 АТ в средней комплектации предложили за 2,8 млн. С полным приводом обещали уложиться в 2,95 млн. Это аж на полмиллиона дешевле, чем было в начале весны.





Такой же расклад по Спортейджу. С передним можно взять за те же 2,8 млн. Выгодно, ведь это машина более высокого класса — с просторным салоном и мотором 2.0, но комплектация, правда, будет попроще (без сенсорного экрана). И все равно, по нынешним временам это очень хороший вариант. Особенно, если воспользоваться программой трейд-ин, под которую обещают скидку до 300 тысяч.

Skoda

Тут небольшое движение в сторону покупателей. Дорестайлинговый Kodiaq 2.0 TDI стал доступнее: 5,17 млн вместо 5,5. А вот обновленная версия с тем же силовым агрегатом подешевела не так заметно: 5,86 против прежних 5,89 млн. Скидка по трейд-ин — 500 тысяч.





Сэкономить можно, взяв бензиновую версию за 4,5 млн, но это все равно кусачая цена. Машины в наличии есть, но мало.





Прайсы на Шкоду слегка уменьшились, но итоговая сумма все равно остается запредельной.

Volkswagen

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Такого торга, как в прошлый раз (когда я «уронил» цену Тигуана почти на миллион), не получилось. Отвергнув выставочный Tiguan 1.4 Urban Sport за 4,9 млн, мне подобрали альтернативу за 4,5 млн. И скидка по трейд-ин оказалась не так привлекательна: 400 тысяч. Менеджер разводит руками: машин на складе почти не осталось, и дать хорошую скидку он никак не может.

УАЗ

Несмотря на объявленное в начале мая УАЗом чудовищное повышение цен, дилеры увеличили прайсы чисто символически. Патриот с автоматом продается за 3,2 млн, Пикап — за 3,05 млн рублей. Похоже, автосалоны просто подвинулись по марже: желающих отдавать 3,5 млн за УАЗ вряд ли получится найти.





Кто там ждал «Русский Prado»? Судя по цене, УАЗ уже его сделал!

Лада

Нивы Тревел в наличии как не было, так и нет. Трехдверная Нива Легенда чуть подешевела, но все равно почти вдвое дороже РРЦ — 1,53 млн. Гранта Кросс предлагается за 1,4 млн, Веста SW Кросс — за 1,65 млн, что тоже чуть ниже прайса начала весны. Ну а самое заметное снижение цены коснулось семиместного Ларгуса Кросс: сейчас он стоит 1,93 млн против не укладывающихся в голове 2,4 млн.

Как выгоднее купить





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Наблюдавшийся в конце февраля и начале марта ажиотаж спал. Клиентов стало меньше, цены устаканились. Несмотря на укрепление рубля, отката к прежним прайсам нет. Если у кого-то и есть удешевление, то лишь локальное. Принципиально ситуация не изменилась. И вряд ли изменится — по крайней мере, до того момента, когда автопроизводители вновь не начнут поставки.



И

обратит

е внимание на

вторич

ку

— сейчас на рынке много автомобилей с минимальным пробегом и возрастом от силы полгода. Их выставили на продажу те, кто успел урвать машины по прежней цене накануне подорожания. Такие варианты предлагают на 300–500 тысяч дешевле новых автомобилей. Присмотритесь повнимательнее — это хорошая возможность сэкономить.