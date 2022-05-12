Ловушка ГИБДД (с лишением прав), в которую водители загоняют себя сами

Разберем типичную ситуацию: вернувшись с покупками на парковку у супермаркета, вы вдруг обнаруживаете, что на кузове вашей машины появилась вмятина, царапина или повреждено зеркало.
Виновника и след простыл, свидетелей нет. В этом случае оформить происшествие по европротоколу невозможно (неизвестен второй участник), и автовладельцу в обязательном порядке необходимо обратиться в правоохранительные органы. Об этом говорится в пункте 2.6.1 Правил дорожного движения. Многие в такой ситуации отправятся на стационарный пост ДПС или в ближайшее отделение ГИБДД, чтобы сообщить о случившемся. Однако там инспектор вам может сообщить, что виновником ДТП являетесь вы сами, к тому же оставили место аварии, а это грубое нарушение ПДД.
Как правильно себя вести в подобном случае и что грозит автовладельцу, если он все же покинул место ДТП и приехал в ГИБДД сам?
Мнение эксперта
Сергей Смирнов, юрист:
Перед тем как покинуть место аварии, необходимо записать фамилии и адреса очевидцев (если имеются), зафиксировать любыми возможными способами (фото и видеозапись) положение автомобиля на парковке, зафиксировать также привязку к какому-нибудь стационарному объекту (магазин, столб с указанием номера парковочного места и пр.). Обязательно сфотографировать и снять на видео повреждения автомобиля. И только после этого можно ехать в отдел ГИБДД (на пост ДПС или к указанному по телефону экипажу ДПС) для оформления происшествия.
При соблюдении подобного алгоритма претензий к водителю со стороны ГИБДД не будет, так как водитель действовал в соответствии с пунктом 2.6.1 ПДД.
Машину на стоянке повредил пешеход — это тоже ДТП?
По Правилам, дорожно-транспортным происшествием считается событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором был получен материальный ущерб. Другими словами, если припаркованный на стоянке гипермаркета автомобиль был поврежден, например, проходящим мимо покупателем с тележкой, то это уже не ДТП, а просто повреждение имущества. В этом случае обращаться или нет в правоохранительные органы решать самому автовладельцу.
Что, если я уже покинул место ДТП?
Если растерявшийся водитель уже покинул место происшествия и приехал в ГИБДД, то, формально, ему могут вменить невыполнение требования пункта 2.6.1 ПДД и лишить прав. С другой стороны, водитель ведь не скрылся, приехал для фиксации обстоятельств происшествия. Здесь все будет зависеть от конкретного инспектора, сотрудника ГИБДД. Вполне возможно, что наказывать в таком случае водителя не будут.
Единственное уточнение: должны быть фото на месте происшествия, чтобы можно было установить обстоятельства столкновения.
Не забудьте потребовать от инспектора запросить информацию о наличии камер на конкретном участке и запросить данные с них за определенное время. Это поможет вычислить виновника, а также установить обстоятельства ДТП.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»