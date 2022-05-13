6 кроссоверов за миллион, на которых не страшно выезжать на природу

Полный привод паркетников почти неприменим в городе, лишь при выезде за город польза от него есть. Мы составили рейтинг самых популярных из проходимых кроссоверов.

Проходимость и цены

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Весенний выезд в лес, да даже и на дачу, может быть сопряжен с преодолением сложных участков. Лужи неясной глубины, колеи, раскисший грунт? Значит, нужен кроссовер.

Но вот незадача: вариатор и электронная муфта не рассчитаны на преодоление скользких субстанций и плохо переносят пробуксовки. В грязи, песках, рыхлом снегу быстро начинается перегрев, ускоряющий износ ключевых узлов. Электроника, почуяв паленое, отключает систему полного привода. Оттого кроссоверы с автоматическим подключением задней оси посредством муфты и прозвали паркетниками.

Но среди них есть машины, приспособленные к бездорожью, — какие-то лучше, какие-то хуже. Это можно учитывать при выборе на вторичном рынке.

Цены вторички после бурного мартовского подъема в апреле двинулись назад: фиксируют падение на 10%. И оно будет продолжаться. Эксперты считают, что уровень цен вернется примерно к январскому состоянию. Надолго ли — непонятно, но сейчас, похоже, удачное время для покупки.

6 место: Nissan Juke

За миллион доступны полноприводные Джуки 9–11 лет с пробегами около 150 тысяч км. Сборка английская.

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Отличные углы въезда и съезда, клиренс 180 мм. Не вполне понятно, зачем это всё модели, позиционируемой как городская? Но что есть, то есть.

Полный привод у Джука сочетается только с турбомотором 1.6 (190 л.с.) и вариатором. Мотор без особых слабых мест, вариатор JF011E — пожалуй, самый стойкий из всей линейки Jatco. Но все равно в грязях ему неуютно, а в ремонте он чрезвычайно дорог.

В задней подвеске у полноприводной версии — многорычажка вместо упругой балки, что дарит хорошую управляемость. На асфальте.

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Полный привод на 22 см уменьшает высоту багажного отсека, который и без того крохотный — 251 л по заводским данным. Мангал, три складных стульчика и шашлык поместятся, более серьезная поклажа — нет.

Самым надежным и неприхотливым сочетанием агрегатов у Джука выглядит атмосферный 1.6 (117 л.с.) с механической коробкой. На легкой пересеченке и переднего привода вполне достаточно — продраться по корням, пересечь ручей. Но так сделает и Лада Гранта. А взобраться на косогор по влажной грунтовке, наверное, не получится.

5 место: Hyundai ix35

Миллиона хватит на машины 2012–2015 года выпуска, в том числе с пробегом менее 100 тысяч км, но таких предложений мало. Сборка корейская или европейская.

Машина с хорошей репутацией. Оснащена богато, багажник большой (590 л). Моторов два — двухлитровые бензиновый атмосферник (150 л.с.) или турбодизель (136 или 184 л.с.). Сочетаются с механикой либо классическим автоматом. Все главные агрегаты считаются благополучными и жизнестойкими.

Внедорожные способности не впечатляют. Есть кнопка 4WD LOCK — принудительная блокировка муфты для кратковременной езды по бездорожью. Как и у всех, вместо межосевого дифференциала — электронная имитация (граница автоматического отключения режима проходит по 30 км/ч).

Есть ассистент спуска с горы — полезная вещь, но только иногда. Свесы небольшие, но просвет легковой — 170 мм. Муфта перегревается быстро. Слабое место трансмиссии — хлипкое шлицевое соединение валов коробки передач и углового редуктора.

То есть машина вполне дачная, но для замесов совсем не годится, равно как и ее ближайший родственник — Kia Sportage с тем же набором агрегатов.

4 место: Toyota RAV4

Миллиона рублей хватит на покупку RAV4 III поколения 2007–2009 годов с пробегом около 200 тысяч км. Сборка японская.

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Очень надежная машина, высоко ценится на вторичке — десятилетние стоят 1,5 млн. Они на бездорожье не лучше, потому что с конца 2010-го вместо гидроавтомата ставят нежный вариатор. МКП с ресурсом 500 тысяч км — есть, но крайне редка. Автомат при хорошем уходе держится свыше 350 тысяч км — отличный показатель.

Подавляющее большинство машин — 4х4. Полный привод реализован по стандартной схеме: многодисковая муфта подключается автоматически, ее можно принудительно заблокировать на скоростях до 40 км/ч. Никаких сюрпризов, кроме того, что при частом использовании в сложных условиях муфта выходит из строя через 60–80 тысяч км (после рестайлинга ставили более крепкую).

Электроника настроена отлично. Можно ехать внатяг (режим «камень-грунт»), можно с пробуксовкой (режим «грязь-песок»). Просвет 191 мм — неплохо. Ход подвески большой. В штатном оснащении все брюхо прикрыто пластиковыми панелями. Свесы спереди и сзади великоваты. Но, в общем, в рамках «паркетного» класса внедорожные способности RAV4 — очень даже ничего.

3 место: Nissan Qashqai

За миллион доступны машины 2011–2013 годов. Встречаются с умеренным пробегом 80–100 тысяч км, но чаще около 150 тысяч км. Сборка — Санкт-Петербург.

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Выбор Кашкаев на вторичке огромен, но лишь шестая часть машин — с полным приводом. А из них лишь пятая часть — с механической коробкой. Все остальные — с вариатором, который до 150 тысяч км иногда не доживает. Так что после 100 тысяч самое время машину с вариатором продать. Гидроавтомата нет.

Полноприводная трансмиссия дружит только с мотором 2.0 (141 л.с.) — особых вопросов к нему нет. Геометрия кузова неплоха: 200 мм под днищем, угол въезда 29 градусов, съезда — 23 градуса.

Испытания показывают, что Qashqai успешно преодолевает различные типы препятствий, включая подъем на песчаный холм. Есть функция отключения ESP. Вариатор, кстати, внедорожные способности не портит — плохо то, что в тяжелых условиях эффективно портится он сам.

В числе прочих недостатков — не очень стойкие сайлентблоки и шаровые. Но хуже, что к быстрому износу склонен угловой редуктор. Это отчасти связано с небольшим объемом масла, которое к тому же подтекает через сальники и манжеты. Так что за всем этим хозяйством нужно тщательно следить.

2 место: Volkswagen Tiguan

За миллион рублей доступны Тигуаны 8–10 лет всех комбинаций «мотор-коробка». Пробеги большинства в диапазоне 100–150 тысяч км. Сборка немецкая (до 2016 года).

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Главные недостатки Тигуана первого поколения — бензиновые турбомоторы и роботы DSG. К 100 тысячам км у них нередко возникают проблемы. У моторов — с растяжением цепи ГРМ, нагаром и закоксовкой, у DSG — со слишком быстрым износом различных компонентов.

Двухлитровый мотор в целом более живуч, чем 1.4. А кроме них есть неплохой дизель 2.0. В версиях с автоматом Aisin или механической коробкой Tiguan вполне годен к несложным грязевым упражнениям.

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Принудительных блокировок нет, но внедорожные режимы трансмиссии хорошо имитируют блокировку дифференциала. Муфта Haldex надежна и довольно долго терпит пробуксовки.

В инструкции, впрочем, написано: «Не предназначен для путешествий экспедиционного характера». У Тигуана надежная и крепкая подвеска, но слегка подкачала геометрия. 185 мм под защитой двигателя (штатная — пластиковая) — не так уж много, а груженая машина просядет еще на сантиметр. Угол въезда 20° (с пакетом off-road — 26°) также не рекордный показатель. При регулярных грязевых замесах быстро выходит из строя подвесной подшипник кардана. И да: любой ремонт Тигуана — это дорого.

1 место: Renault Duster

Миллиона хватит на полноприводный Duster 5–6 лет, в том числе с пробегом менее 50 тысяч км. Сборка московская.

Большинство Дастеров — с полным приводом и механической коробкой. Автомат с 4х4 тоже дружит, но не славится высокой надежностью и долговечностью — высокие нагрузки ему противопоказаны.

Просвет 205 мм (по-честному!), отличные углы въезда и съезда (30 и 36 градусов), очень энергоемкая подвеска делают Duster королем бездорожья среди паркетников. Конечно, он уступает Ниве и Патриоту, но не провально и не во всем. Муфта с режимом принудительной блокировки достаточно крепкая, система стабилизации — отключаемая. Еще важнее, что гиперкороткая первая передача МКП успешно заменяет «понижайку» — удобно медленно ползти.

У автомата, к слову, все строго наоборот — первая передача слишком длинная.

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Если не смущает не слишком вместительный багажник (у 4х4 — 408 л) и очевидный аскетизм оснащения (может не быть кондиционера и много чего еще), то в варианте с МКП для езды по весям это действительно лучший паркетник. А тем более при столь умеренных ценах и недорогом содержании.

Важное дополнение

На параметры проходимости очень сильно влияют шины. Откровенно асфальтовые в некоторых условиях сделают беспомощным и настоящий полный привод. А зубастые с широкими канавками могут выгрести в довольно гиблых местах. Так что, выбирая кроссовер, выбирайте также и шины для него — исходя из задач, которые вы намерены решать.

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Фото: фирмы-производители