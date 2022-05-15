10 зарубежных конструкций, которые продвинули наш автопром

Самые заметные прорывы в нашей автомобильной истории часто случались не без вмешательства иностранцев — ведь основы советской автоиндустрии были заложены с помощью импортных технологий.

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То, что советские конструкторы и стилисты очень часто заимствовали западные решения, давно не секрет. И правильно делали! Именно умение перенять передовой западный опыт (не впрямую, а творчески) помогал нашей промышленности развиваться.

Речь не только о покупке СССР западных лицензий или просто копировании узлов и дизайна, а об эпохальных, судьбоносных решениях, определивших советские технологии и конструкции на целые десятилетия.

Свою роль здесь сыграли крупнейшие компании Европы и США.

Ford

ГАЗ-А, он же Ford A.

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Благодаря сотрудничеству с американской автомобильной компанией и строительной фирмой Austin в Нижнем Новгороде (с 1932 г. — Горький) в короткие сроки построили огромный и, по тем временам, современный автозавод.

Правда, конструкции легкового Ford A и грузовика Ford AA уже в начале 1930-х не были передовыми. Но для эксплуатации в СССР именно простые и ремонтопригодные в полевых условиях автомобили оказались востребованными. Освоение и глубокий инженерный анализ фордовских моделей позволили в дальнейшем создать в Горьком собственную инженерную школу и оригинальные автомобили. Однако некоторые фордовские агрегаты, скажем, коробку передач Ford AА, с небольшими изменениями делали несколько десятилетий.

В основе конструкции автоматической коробки передач Волги и Чайки — агрегат Ford.

Фордовская конструкция стала основой и для первой в СССР серийной автоматической коробки передач для Волги ГАЗ-М21. Правда, массовым на Волге автомат не стал. Но модификацию этой коробки много лет ставили на Волги с 8-цилиндровыми моторами и Чайки ГАЗ-13 и ГАЗ-14.

За основу КИМ-10 взяли Ford Prefect.

Из-за уважения к фордовским технологиям образцом для первой советской массовой малолитражки КИМ-10 в конце 1930-х выбрали британский Ford. Правда, кузов Ford Prefect c рамой от модели Anglia заметно изменили. Но все агрегаты и узлы скопировали с фордовских. Получилась приличная машина, массовой выпуск которой, правда, помешала развернуть начавшаяся война.

Autocar

ЗИС-5 родился из грузовика Autocar.

Почти забытая нынче американская фирма оказала на советский автопром огромное влияние. Именно ее конструкция стала первой для кардинально реконструированного московского завода АМО, заложенного еще до революции и переименованного в 1931-м в ЗИС.

Правда, скоро американский образец Autocar CA модернизировали (по сцеплению, тормозам и коробке передач), превратив в легендарную трехтонку ЗИС-5. Но основа конструкции сохранялась очень долго. На Урале в Миассе вариации на тему ЗИС-5 выпускали вплоть до 1958-го.

А шестицилиндровый двигатель объемом 5,6 л — правда, неоднократно и очень существенного модернизированный — делали вплоть до 1993 года.

Chrysler

Шестицилиндровый двигатель ГАЗ — потомок мотора Dodge.

Третий по величине американский концерн повлиял, в первую очередь, на двигателестроение СССР. Мотор Dodge D5 конца 1930-х — нижнеклапанный рядный шестицилиндровый, рабочим объемом 3,48 л (82х110 мм) под именами ГАЗ-11, ГАЗ-51, ГАЗ-52 делали в Нижнем Новгороде вплоть до конца 1980-х.

Крайслеровские корни есть и в зиловском двигателе V8 объемом 6 л (100х95 мм). Этот мотор в версии мощностью 200 л.с. в 1958-м впервые поставили на ЗИЛ-111. А в 150-сильном варианте — на легендарный теперь и один из самых массовых за всю историю СССР грузовик ЗИЛ-130. Этот московский агрегат был близок к крайслеровскому V8 (100х92 мм) конца 1950-х.

Образцом для силового агрегата ЗИЛ-111 стала конструкция Chrysler.

На ЗИЛ-111 — впервые для нашего завода — поставили и автоматическую коробку передач, конструкцию которой тоже заимствовали у крайслеровского агрегата 1952 года модели Power Flite.

Opel

Москвич-400 — переработанный Opel Kadett.

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Немецкая марка заняла в нашей истории очень важное место. Именно Opel Kadett на самом высоком правительственном уровне выбрали в качестве образца для первой послевоенной малолитражки Москвич-400.

Правда, опелевская конструкция 1938 года после войны была уже устаревшей. Почти сразу после начала производства и вплоть до 1956 года, когда Москвич-401 сняли с производства, его постоянно модернизировали, в том числе по двигателю и коробке передач.

В Москвиче-402 влияние Опеля было минимальным. Сохранился блок цилиндров с увеличенным объемом, а основной конструкции независимой пружинной передней подвески этого Москвича стала подвеска немецкого Opel Olympia Rekord, дебютировавшего в 1953-м.

Проектируя первый послевоенный легковой горьковский автомобиль ГАЗ-М20 Победа, инженеры советского завода тоже внимательно изучали Opel — передовой для конца 1930-х немецкий седан Kapitan. От него у Победы конструкция цельнометаллического несущего кузова (стилистика советской машины — оригинальная и для 1940-х вполне удачная) и передней независимой пружинной подвески.

FIAT

Грузовик АМО-Ф15, выпуск которого начали в 1924-м, — копия итальянского FIAT 15 Ter. Ф15 обычно называют первым советским автомобилем. Хотя первыми были Руссо-Балты, которые в небольших количествах делали в 1922-м в Москве под именем Промбронь.

Итальянскую конструкцию советский автопром унаследовал, правда, еще от эпохи братьев Рябушинских, которые и основали московский завод АМО в 1916-м.

Конструкцию кузова прототипа Москвич-444 — будущего ЗАЗ-965 — заимствовали у FIAT 600.

Следующий важный пункт истории итальянской марки в СССР — рождение Запорожца ЗАЗ-965. Пристально изучая множество зарубежных микролитражек, советские специалисты в качестве образца для кузова советской модели выбрали FIAT 600. Именно его признали самым совершенным с точки зрения технологии массового производства в СССР. Конструкцию отработали сначала на опытных образцах Москвич-444, а потом передали на Украину в Запорожье.

ВАЗ-2101 — сильно переработанный FIAT 124.

Наконец, огромный и современный завод в городе Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти) построили благодаря тесному сотрудничеству с FIAT. Конструкцию FIAT 124 наши инженеры очень серьезно переработали еще до начала серийного производства. Но важен был не только сам автомобиль, но и невиданных в СССР масштабов завод, и передовые западные технологии производства.

ВАЗ стал еще и толчком к освоению производства многих современных комплектующих — от резиновых изделий до карбюраторов Weber, которые под именем ДААЗ начали делать в Димитровграде.

Porsche

ВАЗ-2108 из коллекции Porsche, оставленный на память в Германии в заводском музее.

Немецкая фирма, известная знаменитыми спортивными и гоночными автомобилями, славится и мощнейшим инженерно-исследовательским подразделением. В нем и доводили до ума по двигателю, трансмиссии, тормозам и другим системам ВАЗ-2108. Кроме того, советские инженеры и испытатели, долго работавшие в Германии, обогатили свой опыт передовыми методиками.

Благодаря такому сотрудничеству «восьмерка» получилась очень удачным, современным и востребованным, в том числе и на Западе, автомобилем.

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Сотрудничество с ведущими иностранными компаниями, умение использовать передовой опыт, а иногда и просто закупать конструкции и технологии (так сделали, например, с тормозами для Москвича-2140 и Волги ГАЗ-3102, купив лицензию Girling) и позволял советскому автопрому делать сносные, а иногда и вполне конкурентоспособные автомобили.

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Фото: из архива «За рулем»