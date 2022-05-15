10 зарубежных конструкций, которые продвинули наш автопром

То, что советские конструкторы и стилисты очень часто заимствовали западные решения, давно не секрет. И правильно делали! Именно умение перенять передовой западный опыт (не впрямую, а творчески) помогал нашей промышленности развиваться.
Речь не только о покупке СССР западных лицензий или просто копировании узлов и дизайна, а об эпохальных, судьбоносных решениях, определивших советские технологии и конструкции на целые десятилетия.
Свою роль здесь сыграли крупнейшие компании Европы и США.
Ford
Благодаря сотрудничеству с американской автомобильной компанией и строительной фирмой Austin в Нижнем Новгороде (с 1932 г. — Горький) в короткие сроки построили огромный и, по тем временам, современный автозавод.
Правда, конструкции легкового Ford A и грузовика Ford AA уже в начале 1930-х не были передовыми. Но для эксплуатации в СССР именно простые и ремонтопригодные в полевых условиях автомобили оказались востребованными. Освоение и глубокий инженерный анализ фордовских моделей позволили в дальнейшем создать в Горьком собственную инженерную школу и оригинальные автомобили. Однако некоторые фордовские агрегаты, скажем, коробку передач Ford AА, с небольшими изменениями делали несколько десятилетий.
Фордовская конструкция стала основой и для первой в СССР серийной автоматической коробки передач для Волги ГАЗ-М21. Правда, массовым на Волге автомат не стал. Но модификацию этой коробки много лет ставили на Волги с 8-цилиндровыми моторами и Чайки ГАЗ-13 и ГАЗ-14.
Из-за уважения к фордовским технологиям образцом для первой советской массовой малолитражки КИМ-10 в конце 1930-х выбрали британский Ford. Правда, кузов Ford Prefect c рамой от модели Anglia заметно изменили. Но все агрегаты и узлы скопировали с фордовских. Получилась приличная машина, массовой выпуск которой, правда, помешала развернуть начавшаяся война.
Autocar
Почти забытая нынче американская фирма оказала на советский автопром огромное влияние. Именно ее конструкция стала первой для кардинально реконструированного московского завода АМО, заложенного еще до революции и переименованного в 1931-м в ЗИС.
Правда, скоро американский образец Autocar CA модернизировали (по сцеплению, тормозам и коробке передач), превратив в легендарную трехтонку ЗИС-5. Но основа конструкции сохранялась очень долго. На Урале в Миассе вариации на тему ЗИС-5 выпускали вплоть до 1958-го.
А шестицилиндровый двигатель объемом 5,6 л — правда, неоднократно и очень существенного модернизированный — делали вплоть до 1993 года.
Chrysler
Третий по величине американский концерн повлиял, в первую очередь, на двигателестроение СССР. Мотор Dodge D5 конца 1930-х — нижнеклапанный рядный шестицилиндровый, рабочим объемом 3,48 л (82х110 мм) под именами ГАЗ-11, ГАЗ-51, ГАЗ-52 делали в Нижнем Новгороде вплоть до конца 1980-х.
Крайслеровские корни есть и в зиловском двигателе V8 объемом 6 л (100х95 мм). Этот мотор в версии мощностью 200 л.с. в 1958-м впервые поставили на ЗИЛ-111. А в 150-сильном варианте — на легендарный теперь и один из самых массовых за всю историю СССР грузовик ЗИЛ-130. Этот московский агрегат был близок к крайслеровскому V8 (100х92 мм) конца 1950-х.
На ЗИЛ-111 — впервые для нашего завода — поставили и автоматическую коробку передач, конструкцию которой тоже заимствовали у крайслеровского агрегата 1952 года модели Power Flite.
Opel
Немецкая марка заняла в нашей истории очень важное место. Именно Opel Kadett на самом высоком правительственном уровне выбрали в качестве образца для первой послевоенной малолитражки Москвич-400.
Правда, опелевская конструкция 1938 года после войны была уже устаревшей. Почти сразу после начала производства и вплоть до 1956 года, когда Москвич-401 сняли с производства, его постоянно модернизировали, в том числе по двигателю и коробке передач.
В Москвиче-402 влияние Опеля было минимальным. Сохранился блок цилиндров с увеличенным объемом, а основной конструкции независимой пружинной передней подвески этого Москвича стала подвеска немецкого Opel Olympia Rekord, дебютировавшего в 1953-м.
Проектируя первый послевоенный легковой горьковский автомобиль ГАЗ-М20 Победа, инженеры советского завода тоже внимательно изучали Opel — передовой для конца 1930-х немецкий седан Kapitan. От него у Победы конструкция цельнометаллического несущего кузова (стилистика советской машины — оригинальная и для 1940-х вполне удачная) и передней независимой пружинной подвески.
FIAT
Грузовик АМО-Ф15, выпуск которого начали в 1924-м, — копия итальянского FIAT 15 Ter. Ф15 обычно называют первым советским автомобилем. Хотя первыми были Руссо-Балты, которые в небольших количествах делали в 1922-м в Москве под именем Промбронь.
Итальянскую конструкцию советский автопром унаследовал, правда, еще от эпохи братьев Рябушинских, которые и основали московский завод АМО в 1916-м.
Следующий важный пункт истории итальянской марки в СССР — рождение Запорожца ЗАЗ-965. Пристально изучая множество зарубежных микролитражек, советские специалисты в качестве образца для кузова советской модели выбрали FIAT 600. Именно его признали самым совершенным с точки зрения технологии массового производства в СССР. Конструкцию отработали сначала на опытных образцах Москвич-444, а потом передали на Украину в Запорожье.
Наконец, огромный и современный завод в городе Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти) построили благодаря тесному сотрудничеству с FIAT. Конструкцию FIAT 124 наши инженеры очень серьезно переработали еще до начала серийного производства. Но важен был не только сам автомобиль, но и невиданных в СССР масштабов завод, и передовые западные технологии производства.
ВАЗ стал еще и толчком к освоению производства многих современных комплектующих — от резиновых изделий до карбюраторов Weber, которые под именем ДААЗ начали делать в Димитровграде.
Porsche
Немецкая фирма, известная знаменитыми спортивными и гоночными автомобилями, славится и мощнейшим инженерно-исследовательским подразделением. В нем и доводили до ума по двигателю, трансмиссии, тормозам и другим системам ВАЗ-2108. Кроме того, советские инженеры и испытатели, долго работавшие в Германии, обогатили свой опыт передовыми методиками.
Благодаря такому сотрудничеству «восьмерка» получилась очень удачным, современным и востребованным, в том числе и на Западе, автомобилем.
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Сотрудничество с ведущими иностранными компаниями, умение использовать передовой опыт, а иногда и просто закупать конструкции и технологии (так сделали, например, с тормозами для Москвича-2140 и Волги ГАЗ-3102, купив лицензию Girling) и позволял советскому автопрому делать сносные, а иногда и вполне конкурентоспособные автомобили.
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Фото: из архива «За рулем»