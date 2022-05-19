Размером с Tiguan, внутри - как Mercedes: тест нового китайского кроссовера

Выглядит здорово
Красив! И отделан славно! А дизайнерские заимствования у Мерседесов в интерьере еще надо разглядеть.
От прежних кроссоверов FAW — моделей Х40 и Х80 — дистанция огромная.
Но почему же высокому водителю так неудобно за рулем? Жалко, что ли, китайцам добавить регулировку руля по вылету, а подушку сиденья сделать попросторнее? Ведь на электронную приборку и пристойный адаптивный круиз-контроль не поскупились…
Могла быть лучше и обзорность — стойки лобового стекла широковаты, а левому зеркалу не хватает диапазона регулировки «от себя».
Из теплых опции — только подогрев сидений. На удивление климат-контроль однозонный (зато четыре автоматических стеклоподъемника): богатство отделки интерьера настраивает на более «роскошный» лад.
Едет хорошо
Полного привода нет. Но это типично для китайских производителей — кроме тех, кто зашел на российский рынок действительно серьезно. FAW пока многих наших реалий как будто не понимает — турбомотор 1.5 для России дефорсировали со 169 л.с. до… 160! Нет бы до налоговыгодных 150.
Клиренс — меньше, чем у Гранты, всего 160 мм. Но по ездовым настройкам это уже совершенно нормальный автомобиль. Мотор тяговит, 7-ступенчатый робот сговорчив, на руле — адекватная обратная связь. Не понравились разве что вяленькое троганье с места, если не давить газ, да жесткая подвеска. У многих корейских машин список минусов больше! Да и тот же Volkswagen Tiguan тоже далеко не мягкий на ходу.
Сзади комфортно
Катит Т77 нешумно, пассажирам на втором ряду удобно и по-китайски просторно. Однако не хватает центрального подлокотника, да и регулировки сиденья в этом классе есть у многих кроссоверов. У этого «китайца» — нет.
Багажник — на 330 с лишним литра (по нашим замерам), отделан хорошо, запасное колесо — докатка.
Правда, дверь надо тягать вручную — электропривода нет.
Берем или нет?
FAW Bestune Т77 стоит далеко за 2 млн рублей. Или даже ближе к 3 миллионам. Рекомендованные цены: от 1 819 000 до 2 052 000 рублей — мало кого волнуют (из дилеров). Машин в продаже мало.
А главное — чтобы они не пропали совсем, вместе с поставками запчастей и расходников. Тут FAW, какой бы прикольный кроссовер он ни создал (а это так), пока априори проигрывает массовым китайским маркам Geely, Chery, Haval.
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