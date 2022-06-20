Как купить авто без переплат в 2022-м? Назван нестандартный способ

К аукционам в народе отношение скептическое. А что на самом деле? Оказалось, что свои «подводные камни» все же есть, но и сэкономить реально. К примеру, на покупке Kia в хорошей комплектации мы сберегли 350 000 рублей.

Несмотря на все сложности — остановки автозаводов, проблем с импортом и логистикой, в России на конец мая у дилеров и представительств числится около 120 тысяч новых легковых машин. Но цены выросли настолько, что и продажи упали в разы. Разбираемся, можно ли в такой ситуации найти адекватное ценовое предложение на желаемый автомобиль.

Какой автомобиль хотим купить?

Предположим, нам нужен универсал Kia Ceed SW в комплектации Prestige с мотором 1.6 литра и АКП. Согласно конфигуратору бренда, его рекомендованная цена — почти 2,5 млн рублей. Эту цифру и возьмем за основу.

Какова реальная цена у дилера?

Если заглянуть на классифайды, можно увидеть стоимость всего в 1,7 млн рублей! Повезло? Едва ли. Такие цены выставляют маркетологи для заманивания в автосалон, а реальная цена автомобиля тысяч на 900 выше — 2,6 млн руб. Если постараться, можно найти и за 2,5 млн рублей. Вроде бы неплохо — как рекомендованная цена.

А можно дешевле?

Да. Например, на онлайн-аукционе Carclick.ru На этой платформе уже работает около 400 официальных дилеров. Всё, что нужно, — зарегистрироваться, сформировать лот (заявку на авто), внести сбор платформы в размере 20 тысяч рублей — на это уйдет всего 10 минут и... заниматься своими делами, пока дилеры поторгуются. Если результат вас не устроит, сбор полностью возвратят. Вроде бы, никакого риска.

Что важно знать?

Формируя лот, вы можете выбрать марку, модель, комплектацию, цвет салона и кузова, комфортные для вас условия сделки: кто покупатель (физическое или юридическое лицо), как вы хотите расплачиваться — за наличный или безналичный расчет, брать в кредит или лизинг, с трейд-ином или без. Организаторы уверяют, что вам не станут впоследствии предлагать то, что вам не нужно, — это запрещено правилами аукциона. Вы сразу избавлены от привычного навязывания ненужных услуг и стрессовых переговоров, как это обычно происходит при визите в автосалон.

Мнение эксперта

Сергей Пиголкин, основатель и генеральный директор аукциона CarClick:

- Есть несколько советов, как сделать покупку на нашем аукционе еще более выгодной. Первый — если вам нравятся несколько комплектаций и цветов автомобиля, или цвет не принципиален - так и выбирайте. Второй — расширьте географию расположения автосалонов как минимум до 500 км от вашего города, а в идеале — до 1000 км. Третье — поставьте срок поставки автомобиля не в наличии, а до 7 дней. Всё это значительно увеличит количество предложений и повысит конкуренцию, а значит, экономия для покупателя будет еще больше.

А это безопасно?

Платформа серьезно относится к безопасности и допускает для работы только проверенных официальных дилеров, а сами торги анонимны. Ваши сведения никто не узнает и не передаст для последующих навязчивых звонков, как это любят делать некоторые маркетплейсы.

Сколько реально сэкономить?

В личном кабинете в режиме реального времени можно наблюдать за тем, как дилеры борются за возможность продать вам машину, снижая цену. За тот же Kia Ceed SW в исполнении Prestige, по итогам одного из аукционов, лучшим предложением стало — 2 млн 150 тысяч рублей! Это на 350 тысяч рублей меньше, чем можно найти при поиске автомобиля обычным способом. При этом не нужно тратить время на изучение сайтов и классифайдов, на звонки, поездки и переговоры. Здорово, когда технологии помогают экономить не только деньги, но и время.

По итогам торгов и после подтверждения от клиента платформа формирует протокол, по которому дилер в течение трех дней обязан продать автомобиль по предложенной цене и на указанных клиентом условиях.

В чем секрет?

Так почему же на аукционе цены настолько выгоднее, притом что торгуются там те же самые официальные дилеры?

«У них разная ситуация, — комментирует Сергей Пиголкин. — У кого-то много автомобилей, у кого-то их очень мало или совсем нет. Также сказывается разное финансовое состояние — кому-то срочно нужно погасить кредит или выплатить зарплату, соответственно, он готов снизить цену ради быстрой продажи. К тому же благодаря нашей системе автосалон не несет никаких затрат на рекламу и продажи, мы не берем с него комиссию, что также сказывается на стоимости автомобиля. Все это в совокупности позволяет более 86% аукционов делать выгодными и результативными как для покупателя, так и для дилерского сообщества».

Онлайн-аукцион CarClick — отличный способ купить новый автомобиль без переплат, потери времени и нервов. Попробуйте сами.