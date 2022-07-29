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Прямо перед переездом сломался автопоезд. Какое из действий водителя легковой машины будет правомерным?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
|1. Сдать задним ходом
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|2. Развернуться
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|3. Объехать помеху по встречке
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|4. Нет правильных вариантов
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|5. Допускается любой вариант при соблюдении мер предосторожности
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