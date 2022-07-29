Опасная ловушка для водителей — 70% ошибаются — журнал За рулем

Опасная ловушка для водителей — 70% ошибаются

В такой ситуации не нарушит только тот, кто сможет быстро и хладнокровно оценить ситуацию. И, конечно, вспомнить и применить все нужные пункты ПДД.

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Прямо перед переездом сломался автопоезд. Какое из действий водителя легковой машины будет правомерным?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

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Как поступить водителю легковушки, чтобы не нарушить ПДД?

1. Сдать задним ходом
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2. Развернуться
(0%)
3. Объехать помеху по встречке
(0%)
4. Нет правильных вариантов
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5. Допускается любой вариант при соблюдении мер предосторожности
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