Уверены, что безалкогольное пиво без спирта? Изготовители напитка утверждают обратное. А значит, риск лишиться прав сохраняется.

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Кто придумал безалкогольное пиво?

Родиной «нулевочки» считается Америка. В 1919 году в обход «сухого закона» производители алкоголя нашли способ перехитрить запрет на содержание спирта в напитках не более 1,28%.

После отмены «сухого закона» производство не прекратилось, а, наоборот, увеличилось. Спрос на безалкогольное пиво появился и в Европе.

Что содержится в безалкогольном пиве?

Основной состав таков:

вода;

этанол (спирт);

мальтоза;

дрожжи;

хмель;

ячменный или пшеничный солод.

В зависимости от марки производителя в напиток могут быть добавлены красители и ароматизаторы, а также фруктоза.

Как делают безалкогольное пиво?

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Практически так же, как и обычное. В связи с этим полностью удалить из состава напитка спирт не получается.

Процесс изготовления безалкогольного пива и алкогольного отличается только последним этапом, когда необходимо остановить процесс сбраживания. Для этого применяют фильтрацию дрожжей из общей массы продукта, охлаждение или пастеризацию.

Затем производится мембранная фильтрация, благодаря которой в безалкогольном пиве создается необходимый процент алкоголя.

Можно ли сесть за руль после безалкогольного пива?

Современное безалкогольное пиво содержит 0,5% спирта. Это объем чайной ложки. Даже в квасе содержание алкоголя больше.

После выпитой банки безалкогольного пива в крови будет около 0,04 промилле. Допустимой является норма 0,35 — это примерно 2–3 бутылки безалкогольного.

Если конвертировать 0,35 промилле в более крепкие напитки, то получится:

50 г водки;

200 г вина;

500 г крепкого пива.

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Нюанс в том, что если за прошедшие сутки вы принимали спиртосодержащие лекарства, употребляли в пищу варенье с признаками брожения или перезрелые бананы, а затем выпили безалкогольное пиво, то может наступить эффект опьянения. В этом случае, если вас остановит ГИБДД, к вам гарантированно уже возникнут вопросы. Придется пройти процедуру медосвидетельствования. Отказ от нее автоматически приводит к лишению прав.

Что говорят врачи?

Наркологи рекомендуют подождать 15 минут после выпитой банки безалкогольного пива и только потом садиться за руль. Если употребили несколько литров, то лучше отправляться в поездку через 2–3 часа, не раньше. А еще лучше вообще воздержаться перед поездкой от употребления любых спиртосодержащих напитков.

«За рулем» проводил интересный эксперимент и выяснил, как на способность управлять автомобилем влияют квас, ряженка, кефир и другие безалкогольные напитки. Смотрите на видео: