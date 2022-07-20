Можно ли лишиться прав за самый обычный обгон: в разрешенном месте и без превышения скорости?
Вполне. Вот вам пример из жизни: по дороге едет трактор, обогнать который собирается водитель кроссовера. Идеальные условия для маневра. Нет, не подумайте, никакого сговора тракториста с ГИБДД и в помине нет. Водители сами загоняют себя в ловушку, начиная обгон там, где прерывистая линия разметки уже заканчивается. Причем многие искренне полагают, что нет ничего страшного в том, чтобы закончить обгон через сплошную линию разметки, ведь на встречку они выезжали через прерывистую. Это заблуждение.
Порой на дорогах можно увидеть даже дополнительные подсказки — стрелки (разметка 1.19), призывающие вернуться в правую полосу. Правда, такие стрелки есть не везде. Они обозначают, что скоро вы попадете на участок, где запрещено двигаться по встречной полосе. И не имеет значения, сколько метров вы проехали по встречке — парочку или 100.
Что делать, чтобы не лишиться прав?
Маневр должен быть завершен до сплошной разделительной. Если вы не успеваете закончить обгон, правильнее будет замедлиться и вернуться в полосу через прерывистую линию разметки позади трактора. В противном случае вы будете наказаны в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ (штраф 5000 рублей или лишение права управления на 4–6 месяцев).
Инспекторы ДПС хорошо знают особенности дорог, которые патрулируют, и знают, где, например, протяженность прерывистой разметки всего несколько десятков метров. Часто этого расстояния недостаточно для обгона с разрешенной в данном месте скоростью. В итоге водители, решившиеся на обгон, либо цепляют сплошную, либо сильно превышают скорость и опасно маневрируют при этом.
Участки дорог, на которых легко лишиться прав
Наши читатели рассказали о паре таких участков на Егорьевском шоссе (Московская область):
- В районе ж/д платформы «41 км», недалеко от поворота на Хрипань
- На участке между Аринино и Асташково (ближе к Аринино и АЗС Shell)
Ловушка или все-таки нет?
Как правило, автомобиль ДПС встает на обочине по направлению движения так, чтобы в камеру попадало самое начало сплошной линии разметки, и снимает проезжающие автомобили сзади. Как только в объектив попадет зазевавшийся обгоняющий, оказавшийся по ту сторону сплошной линии, экипаж спокойно снимается с места, догоняет нарушителя и останавливает. С одной стороны, водителей никто не заставляет обгонять на таких участках. С другой же, если особенности дороги не позволяют большинству водителей завершить маневр в пределах прерывистой линии разметки, значит обгон на этом участке целесообразно запретить. А вы с этим согласны?
Имейте в виду! Если вы считаете, что инспектор ГИБДД вышел за рамки полномочий, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.
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