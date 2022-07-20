На это попадается половина водителей, и если поблизости дежурит экипаж ДПС, то с правами придется попрощаться.

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Можно ли лишиться прав за самый обычный обгон: в разрешенном месте и без превышения скорости?

Вполне. Вот вам пример из жизни: по дороге едет трактор, обогнать который собирается водитель кроссовера. Идеальные условия для маневра. Нет, не подумайте, никакого сговора тракториста с ГИБДД и в помине нет. Водители сами загоняют себя в ловушку, начиная обгон там, где прерывистая линия разметки уже заканчивается. Причем многие искренне полагают, что нет ничего страшного в том, чтобы закончить обгон через сплошную линию разметки, ведь на встречку они выезжали через прерывистую. Это заблуждение.

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Порой на дорогах можно увидеть даже дополнительные подсказки — стрелки (разметка 1.19), призывающие вернуться в правую полосу. Правда, такие стрелки есть не везде. Они обозначают, что скоро вы попадете на участок, где запрещено двигаться по встречной полосе. И не имеет значения, сколько метров вы проехали по встречке — парочку или 100.

Что делать, чтобы не лишиться прав?

Маневр должен быть завершен до сплошной разделительной. Если вы не успеваете закончить обгон, правильнее будет замедлиться и вернуться в полосу через прерывистую линию разметки позади трактора. В противном случае вы будете наказаны в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ (штраф 5000 рублей или лишение права управления на 4–6 месяцев).

Инспекторы ДПС хорошо знают особенности дорог, которые патрулируют, и знают, где, например, протяженность прерывистой разметки всего несколько десятков метров. Часто этого расстояния недостаточно для обгона с разрешенной в данном месте скоростью. В итоге водители, решившиеся на обгон, либо цепляют сплошную, либо сильно превышают скорость и опасно маневрируют при этом.

Участки дорог, на которых легко лишиться прав

Наши читатели рассказали о паре таких участков на Егорьевском шоссе (Московская область):

В районе ж/д платформы «41 км», недалеко от поворота на Хрипань

На участке между Аринино и Асташково (ближе к Аринино и АЗС Shell )

Если вы знаете о таких проблемных участках дороги, организация движения которых провоцирует водителей на регулярные нарушения, расскажите о них нам по электронной почте: [email protected]

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Ловушка или все-таки нет?

Как правило, автомобиль ДПС встает на обочине по направлению движения так, чтобы в камеру попадало самое начало сплошной линии разметки, и снимает проезжающие автомобили сзади. Как только в объектив попадет зазевавшийся обгоняющий, оказавшийся по ту сторону сплошной линии, экипаж спокойно снимается с места, догоняет нарушителя и останавливает. С одной стороны, водителей никто не заставляет обгонять на таких участках. С другой же, если особенности дороги не позволяют большинству водителей завершить маневр в пределах прерывистой линии разметки, значит обгон на этом участке целесообразно запретить. А вы с этим согласны?