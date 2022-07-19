Алла Брулетова про Гелендваген из детства

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Материалы по теме Обновленный Гелендваген ждем к концу 2022 года

Алла Брулетова — фотомодель, блогер

Когда невероятной красоты девушка рассказывает о брутальном внедорожнике, это завораживает, согласитесь?

Как бы банально это ни звучало, но самая любимая машина за всё время — это та, которая у меня сейчас: розовый Мерседес G-класса.

Может, по моему внешнему виду и не скажешь, но в детстве я больше всего любила играть в машинки. Помню, как на день рождения родители подарили мне игрушечный Гелендваген, и я целыми днями катала в нем своих кукол, обклеивала его наклейками, в общем, посвящала ему всё свободное время. В детстве я мечтала, что, когда вырасту, обязательно куплю себе такой же автомобиль, но только настоящий. И вот уже в сознательном возрасте мне удалось осуществить мечту маленькой Аллы, именно поэтому эта машина для меня очень дорога.

А еще эта машина отличается от всех тем, что она розовая. Помню, как однажды вечером я ехала домой на своей машине и меня остановил инспектор ГИБДД. Я тогда испугалась, подумала, что нарушила правила дорожного движения, а оказалось, что ДПСнику, который меня остановил, просто было интересно посмотреть, как выглядит владелец розового Гелендвагена. Мы с ним тогда мило поболтали, и я поехала дальше.

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Душевная история, не правда ли? Но еще интереснее машина. Мы пригласили Аллу в наш техцентр «За рулем», чтобы поподробнее расспросить о ее Гелендвагене, и сняли ее визит на видео. Скоро обязательно поделимся в наших соцсетях — подпишитесь, если еще не сделали этого. И на Аллочку тоже.

Кстати, а о какой машине вы мечтали в детстве?

* Instagram — соцсеть, признанная в России экстремистской