Эта копеечная деталь может убить мотор!

Мы проверили 10 крышек расширительных бачков, устанавливаемых на все автомобили ВАЗ, кроме Весты, XRAY, Ларгуса и «классики». Образцы приобретали по всей России с помощью дистанционного заказа.
Триединая задача
Пробка расширительного бачка не дает жидкости расплескиваться и загрязняться. Она же поддерживает повышенное давление в системе, когда жидкость от нагрева расширяется. А еще пробка при охлаждении системы должна позволять воздуху заходить в расширительный бачок, чтобы не образовывалось разрежение, приводящее к сжатию шлангов.
С первой задачей справилась бы и обычная затычка, но вот для поддержания высокого давления и предотвращения вакуумирования служат два клапана. Выпускной клапан контролирует повышенное давление в системе и должен открываться при 1,1 бара. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе ниже атмосферного на величину 0,03–0,13 бара.
Методика
Все пробки были проверены на соответствие геометрических размеров путем наворачивания на резьбовую горловину стандартного расширительного бачка, применяемого на автомобилях ВАЗ. Затем были измерены величины давления и разрежения, при которых срабатывали выпускной и впускной клапаны.
После этого образцы были подвергнуты «сушке». Этим термином мы называем размещение крышек в термической камере при 125 °C на 24 часа. Далее крышки опять прошли весь цикл испытаний.
Участники
| Примерная цена 130 ₽
Пробка совсем не держит давление, а потому двигатель может вскипеть при небольшой нагрузке. Полный провал.
| Примерная цена 260 ₽
Вначале пробка показала удовлетворительные результаты по давлению, но после сушки утратила правильные геометрические размеры и перестала наворачиваться на горловину бачка. Незачет.
| Примерная цена 110 ₽
Параметры по давлению пробка выдержала до сушки, а после нагрева клапан избыточного давления начал периодически залипать. Можно купить, если других не нашлось.
| Примерная цена 280 ₽
Пробка абсолютно термостабильна, но поддерживает недостаточное давление в системе. Это может привести к закипанию мотора под нагрузкой. Пробка для зимы? Лучше обойти стороной.
| Примерная цена 190 ₽
Поддерживает избыточное давление в системе всего 0,3 бара, что для современных моторов и нагрузок недопустимо. Не применять!
| Примерная цена 200 ₽
Вреда от этой пробки, кроме истраченных на покупку денег, не будет. Ее даже не удалось навернуть на горловину бачка. Полный провал.
| Примерная цена 180 ₽
Пробка способна поддерживать избыточное давление всего в 0,1 бара. Закипание двигателя неизбежно. Не покупать!
| Примерная цена 250 ₽
Создается впечатление, что пробку решили сделать абсолютно герметичной. Она выдержала избыточное давление более 2 бар. А выдержит ли система охлаждения? Зато после сушки пробка перестала наворачиваться на горловину бачка. Полный провал.
| Примерная цена 190 ₽
Пробка обеспечивает свободное сообщение бачка с атмосферой. Никакого смысла в таком изделии нет. Не покупать!
| Примерная цена 230 ₽
Пробка выдержала заводские требования с небольшими погрешностями в «сыром» состоянии и пришла в норму после сушки. Можно брать!
Результаты испытаний относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции в целом.
Результаты
Наш читатель не случайно забил тревогу: купить простейшую, казалось бы, деталь — действительно проблема. Из десятка проверенных нами крышек ставить на машины можно разве что две, да и те неидеальны. Несложное устройство, никаких тебе микропроцессоров или высоких технологий — в чем проблема обеспечить качество?
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Алексей Хомяков, инженер-испытатель ООО «НПО Талис»
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
— В последнее время при испытаниях разнообразных автомобильных деталей мы получаем всё более пугающие результаты: качество запчастей стремительно падает! Больше половины представленных образцов крышек расширительного бачка выполняют функцию затычек, а одна не стравливает давление вообще, даже при превышении величины 2 бара.
Почему кипим?
Рабочая температура моторов с годами растет — этого требует тенденция к увеличению КПД. Температура срабатывания электровентилятора на первых впрысковых ВАЗах была 99 °C, а на последующих моделях росла, дойдя до 105 °C. Это последствие экологических норм — у многих иномарок температуры еще выше.
При этом указанная температура измеряется в том месте, где стоит датчик. А в отдельных местах охлаждающая жидкость нагревается еще сильнее. Во избежание ее закипания повышают давление в системе охлаждения.
Современные антифризы закипают в условиях атмосферного давления при температурах около 108 °C. И только повышение давления в системе позволит увеличить ее хотя бы до 120–125 °C. При снижении атмосферного давления, например в горах, кипение начнется раньше — особенно при тяжелом режиме работы мотора: буксировка, крутые подъемы и прочее.