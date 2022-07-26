Эта копеечная деталь может убить мотор!

Читатель из Липецка обратился в редакцию «За рулем» с просьбой испытать вазовские крышки расширительного бачка системы охлаждения — замучился их менять!

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Мы проверили 10 крышек расширительных бачков, устанавливаемых на все автомобили ВАЗ, кроме Весты, XRAY, Ларгуса и «классики». Образцы приобретали по всей России с помощью дистанционного заказа.

Триединая задача

Пробка расширительного бачка не дает жидкости расплескиваться и загрязняться. Она же поддерживает повышенное давление в системе, когда жидкость от нагрева расширяется. А еще пробка при охлаждении системы должна позволять воздуху заходить в расширительный бачок, чтобы не образовывалось разрежение, приводящее к сжатию шлангов.

С первой задачей справилась бы и обычная затычка, но вот для поддержания высокого давления и предотвращения вакуумирования служат два клапана. Выпускной клапан контролирует повышенное давление в системе и должен открываться при 1,1 бара. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе ниже атмосферного на величину 0,03–0,13 бара.

Элементы пробки: 1 — держатель клапанов; 2 — впускной клапан; 3 — пружина впускного клапана; 4 — уплотнение выпускного клапана; 5 — выпускной клапан; 6 — пружина выпускного клапана; 7 — прокладка корпуса; 8 — корпус крышки.

Методика

Все пробки были проверены на соответствие геометрических размеров путем наворачивания на резьбовую горловину стандартного расширительного бачка, применяемого на автомобилях ВАЗ. Затем были измерены величины давления и разрежения, при которых срабатывали выпускной и впускной клапаны.

После этого образцы были подвергнуты «сушке». Этим термином мы называем размещение крышек в термической камере при 125 °C на 24 часа. Далее крышки опять прошли весь цикл испытаний.

Проверка давления открытия выпускного клапана на стенде. Давление в бачке больше 2 бар, но пробка не открывается. Ща рванет!

Участники

АРОКИ 332080, Димитровград Примерная цена 130 ₽

Пробка совсем не держит давление, а потому двигатель может вскипеть при небольшой нагрузке. Полный провал.

Auto Tech AT 1065–001 CR Примерная цена 260 ₽

Вначале пробка показала удовлетворительные результаты по давлению, но после сушки утратила правильные геометрические размеры и перестала наворачиваться на горловину бачка. Незачет.

АВТОВАЗ 2108-1311065-004 Примерная цена 110 ₽

Параметры по давлению пробка выдержала до сушки, а после нагрева клапан избыточного давления начал периодически залипать. Можно купить, если других не нашлось. Автоприбор 2108-1311065-01 Примерная цена 280 ₽

Пробка абсолютно термостабильна, но поддерживает недостаточное давление в системе. Это может привести к закипанию мотора под нагрузкой. Пробка для зимы? Лучше обойти стороной.

Прамо 21080, КНР Примерная цена 190 ₽

Поддерживает избыточное давление в системе всего 0,3 бара, что для современных моторов и нагрузок недопустимо. Не применять! ХПА 2108–1311065 Примерная цена 200 ₽

Вреда от этой пробки, кроме истраченных на покупку денег, не будет. Ее даже не удалось навернуть на горловину бачка. Полный провал.

ED Евродеталь, Ростов-на-Дону Примерная цена 180 ₽

Пробка способна поддерживать избыточное давление всего в 0,1 бара. Закипание двигателя неизбежно. Не покупать! Ganz GRF 10001, КНР Примерная цена 250 ₽

Создается впечатление, что пробку решили сделать абсолютно герметичной. Она выдержала избыточное давление более 2 бар. А выдержит ли система охлаждения? Зато после сушки пробка перестала наворачиваться на горловину бачка. Полный провал.

Безымянная Примерная цена 190 ₽

Пробка обеспечивает свободное сообщение бачка с атмосферой. Никакого смысла в таком изделии нет. Не покупать! Luzar Примерная цена 230 ₽

Пробка выдержала заводские требования с небольшими погрешностями в «сыром» состоянии и пришла в норму после сушки. Можно брать!

Результаты испытаний относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции в целом.

Результаты

Наш читатель не случайно забил тревогу: купить простейшую, казалось бы, деталь — действительно проблема. Из десятка проверенных нами крышек ставить на машины можно разве что две, да и те неидеальны. Несложное устройство, никаких тебе микропроцессоров или высоких технологий — в чем проблема обеспечить качество?

Алексей Хомяков, инженер-испытатель ООО «НПО Талис» КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА — В последнее время при испытаниях разнообразных автомобильных деталей мы получаем всё более пугающие результаты: качество запчастей стремительно падает! Больше половины представленных образцов крышек расширительного бачка выполняют функцию затычек, а одна не стравливает давление вообще, даже при превышении величины 2 бара.

Почему кипим?

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Рабочая температура моторов с годами растет — этого требует тенденция к увеличению КПД. Температура срабатывания электровентилятора на первых впрысковых ВАЗах была 99 °C, а на последующих моделях росла, дойдя до 105 °C. Это последствие экологических норм — у многих иномарок температуры еще выше.

При этом указанная температура измеряется в том месте, где стоит датчик. А в отдельных местах охлаждающая жидкость нагревается еще сильнее. Во избежание ее закипания повышают давление в системе охлаждения.

Современные антифризы закипают в условиях атмосферного давления при температурах около 108 °C. И только повышение давления в системе позволит увеличить ее хотя бы до 120–125 °C. При снижении атмосферного давления, например в горах, кипение начнется раньше — особенно при тяжелом режиме работы мотора: буксировка, крутые подъемы и прочее.

Почему современные моторы обречены на перегрев, рассказано тут.

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