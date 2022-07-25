Чем опасна вода вместо омывайки летом

Эксперт рассказал, что вода не обладает свойствами, подходящими для качественной очистки стекла. А скорее наоборот — может привести к неприятностям.

Когда столбик термометра устремляется вверх, спрос на омывающие жидкости начинает снижаться. Многие считают, что раз нет риска превращения жидкости в лед, то и тратиться на специальные составы незачем. Однако эксперт старейшего и самого авторитетного автомобильного издания — журнала «За рулем», Михаил Колодочкин объяснил, к чему может привести такое решение.

На самом деле обычная вода не так уж хорошо справляется со следами насекомых на стекле. А это значит, что нужного эффекта достигнуть просто не удастся. Стекло не получится очистить должным образом. Это первый минус такого способа.

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Однако многие находят простое решение проблемы. В воду добавляют различные моющие жидкости. Эффект от такой смеси более ощутимый. Но здесь появляется другая проблема. Вода с моющим средством начинает обильно пениться. И моторчик в баке может попросту не справиться с такой нагрузкой. К тому же средства, например для мытья посуды, могут оставлять на стекле пленку.

Но главная опасность использования воды, по мнению эксперта, заключается в примесях. Вода из-под крана не бывает полностью чистой. В ней содержатся соли и примеси, которые могут забивать форсунки.

Какие жидкости, кроме специализированных, можно применять для очистки стекла летом, эксперт подробно разобрал в свой статье.