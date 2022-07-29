Моторное масло: где предел?

На рынке автомобильных масел — если не дефицит, то сокращение ассортимента. Чтобы выяснить, чем можно заменить привычные бренды, мы затеяли масштабный эксперимент.

Уже сегодня подделок среди моторных масел хватает, и нарваться на них всё проще. Хорошо еще, если попадется масло, просто недотягивающее до заявленного уровня качества по классификации SAE, API, ACEA или российской ААИ. Отработает в двигателе оно не так, как фирменное, но хоть как-то. А можно ведь напороться на такое, у которого иная вязкость, или на минералку вместо синтетики 0W-20 — тут мотор может «лечь», не дожив до следующей замены.

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На ассортимент до последнего времени было грех жаловаться. Варианты были на любой вкус и кошелек, от самых доступных и массовых до дорогих и эксклюзивных. Пока выбор в категории моторных масел относительно сохраняется. Практически для любой модели, хоть и с некоторым трудом, но еще можно купить привычный импортный бренд в нужной спецификации. Однако веры в оригинальное происхождение с каждым днем, говоря откровенно, всё меньше и меньше.

Есть и еще одна сложность — финансовая. Автолюбителям придется неприятно удивиться цене. По сравнению с февралем местами она выросла как минимум вдвое. Многие продавцы торгуют еще дороже, накручивая в три-четыре раза.

Конечно, не обходится без спекуляций. Но, поговорив с несколькими людьми из этой сферы, я перестал всё списывать на них. Оказывается, курс рубля при расчетах с дистрибьюторами безмерно далек от официального. Называли, к примеру, и 100 рублей за евро, и больше. Добавим сюда подорожавшую логистику, перебои с поставками (это дефицит, который тоже увеличивает цену). Поэтому распрощайтесь с иллюзиями: если сейчас за евро дают 60 рублей против докризисных 80, вовсе не обязательно масло должно стоить на четверть дешевле.

Кто остался?

Официально с российского рынка ушел только один производитель — Shell. Компания продала свою сеть АЗС и завод масел в Торжке отечественному Лукойлу. Тот не стал интегрировать их в свой бренд, а решил популяризовать финский Teboil. Бренд принадлежит российскому нефтяному гиганту с 2005 года. Масла под этой маркой и прежде производились и были представлены в нашей стране. Просто теперь их присутствие расширится.

Castrol об уходе не объявлял, однако поставок нет уже несколько месяцев. Была за этот период одна партия, чему все удивились, но она так и осталась исключением. А вот официальный сайт намекает, что бренд перестал работать с Россией. Исчез интернет-магазин, неактивен сервис подбора масла по автомобилю. И даже подлинность купленной канистры не проверить. Зачем наш рынок отключили от этой возможности? Чтобы подделывать первым делом бросились именно Castrol?

Французский концерн Total объявлял о прекращении инвестиций в совместные проекты, но это касается добычи и переработки нефти. Mobil первым из массовых брендов начал поступать в нашу страну по альтернативным каналам. В частности, ввозятся масла турецкого производства. Место розлива неважно: у крупных компаний соблюдаются глобальные стандарты качества. Liqui Moly и Motul поставляются, хотя и с перебоями. В Rolf говорят, что компания вне политики и уходить из России не планирует, Корейские ZIC и Kixx — тоже. Российские производители, разумеется, тоже с нами, причем на них теперь особые надежды.

По оригинальным европейским маслам автомобильных брендов ситуация разнится. Если у кого и есть поставки, они нерегулярные.

Чем заменить?

Большинство производителей заявляют срок хранения моторного масла в запечатанной таре в пять лет. Закупиться впрок можно, не пропадет. Но только из опасений, что привычный сорт полностью пропадет из продажи. Цены уже взлетели и назад откатываться не собираются, так что не переплатить (причем существенно) невозможно.

Самый очевидный вариант — переключиться на отечественные бренды. Лукойл выпускает самую широкую гамму «нулевок»: 0W-20, 0W-30 и 0W-40. В линейке Газпромнефти есть, например, масло вязкости 0W-20 и несколько — с топовым допуском SP по классификации API. Продукты с допуском SP также присутствуют у компании Синтек, которая предлагает широкую линейку масел от «нулевок» до более привычных и распространенных 5W-30 и 5W-40. И только Роснефть ограничивается минимальной вязкостью 5W-30, хотя и это масло соответствует актуальным классам международных спецификаций — например, SN по API.

Однако, пока для многих переход на масло с российским названием является поступком, на который нужно решиться. Есть и промежуточный вариант: можно начать заливать импортные масла, но не самых раскрученных брендов. Европейское качество, даже локализованное в России под чутким присмотром европейских специалистов, многих, наверняка также успокоит.

Тест всё покажет

Поверить написанному на этикетке готовы далеко не все. Мы взяли пять сортов синтетических моторных масел вязкостью 5W-30 с классом качества А3/B4 по ACEA: Castrol Magnatec, Motul 8100 X-cess, Total 9000 Energy, Shell Helix HX8 и пока не такое раскрученное, но тоже европейское — Rolf GT.

Для начала сдаем все пять купленных масел на экспертизу. Хотя магазин выбрали вызывающий доверие, лучше подстраховаться от вероятности залить в мотор подделку. Заодно анализ покажет соответствие смазок заявленным производителем характеристикам.

Затем в процессе эксплуатации возьмем еще по три пробы: на пробеге 4000, 8000 и 12 000 км. Они покажут динамику ухудшения рабочих характеристик и позволят сделать выводы о реальных эксплуатационных качествах масел и их сроке службы.

За подопытными машинами обратились в один из столичных таксопарков. Там и набор одинаковых моделей найдется, и требуемые 12 000 км они намотают за месяц с небольшим. Остановились на лифтбеках Skoda Octavia с атмосферником 1.6. Платформа, модель машины и мотора — одни из наиболее популярных в России.

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Чтобы получить по каждому сорту масла не одиночный результат, а статистическую выборку, пригодную для анализа, взяли 15 автомобилей. Каждый вид масла будет залит в три машины.

Пробег у Октавий — от 200 до 240 тысяч км (пара лет работы в такси). Посмотрим на взаимодействие масел с поездившими двигателями. Для немолодого российского парка это тоже ценный момент. А чтобы оценить состояние моторов, сдаем на экспертизу и слитое старое отечественное масло, которое залили в таксопарке при предыдущей замене.

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Тест уже идет полным ходом. Его результаты с развернутой трактовкой читайте в октябрьском номере «За рулем». Будет самое время поменять масло перед зимой — вот и выясним, что же заливать.

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