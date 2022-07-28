Volkswagen Crafter на недельном тесте у нашего читателя

Возможны 69 вариантов фургона… - машину можно собрать под потребности каждого.

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У вологодского предпринимателя Рината Аюпова — небольшой автопарк. Но машины там либо легковые, либо грузовые. А понадобилось нечто среднее — повозить сантехническое оборудование, не слишком тяжелое, но зато объемное. Что делать? Заказывать каждый раз грузовое такси? Из Москвы в Вологодскую область — слишком накладно. Пользоваться грузовым каршерингом? Чтобы завершить аренду, нужно всякий раз возвращаться в город.

Мы взяли ему на неделю Volkswagen Crafter. И вот на что он обратил в машине особое внимание.

Фургон? Грузовичок? Автодом?

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Люди, не знакомые с коммерческой техникой, даже не подозревают, сколько вариантов автомобиля предлагается под одним названием. Например, Volkswagen Crafter: короткая, длинная база и удлиненный кузов, три варианта высоты крыши, передний, полный (4Motion) или задний привод… Вдобавок четыре варианта форсировки двухлитрового турбодизеля EA288 Nutz (102, 109, 140 или 177 л.с.). Коробка передач на российском рынке только одна — 6-ступенчатая «механика». За рубежом же доступны и 8-ступенчатый «автомат» и «робот». И это — только сам фургон (Kasten). А ведь есть еще грузовичок Pritsche на той же базе. Больше того — у Volkswagen можно приобрести шасси, чтобы построить автодом или эвакуатор, например. А если считать только варианты фургона, их набирается 69!

В общем, эту машину можно собирать под себя, как конструктор. Нам лучше всего подошел Crafter 35 со средней базой, высокой крышей, полным приводом 4Motion и самой мощной версией дизеля — 177 л.с.

Места — вагон

Распахиваешь двери грузового отсека и застываешь в шоке. Вот это пространство! Кажется, сюда можно легко поместить микролитражку типа Оки.

Впечатляют и параметры. Даже самый маленький Crafter вмещает почти 10 кубометров! Наш — 11,3 м3. А есть еще варианты на 14,3 м3, 16 м3 и 16,3 м3! И самая большая версия Крафтера с объемом 18,3 м3! Представляете? Это же просто вагон.

Проем боковой сдвижной двери имеет ширину 1311 мм, а от пола до потолка в нашей машине 2196 мм: можно не только встать в полный рост, но и попрыгать. При этом погрузочная высота — всего 570 мм. Очень удобно.

Возникло подозрение, что ездить несколько раз, чтобы перевезти все необходимое, не придется. При грамотной укладке можно будет ограничиться одним рейсом.

Карман на полтора литра

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Говорят, немецкие водители — самые избалованные в мире. Если это о водителях фургонов Crafter, то поговорка точна. Кабина идеально подходит для того, чтобы находиться в ней по восемь часов ежедневно. Материалы для коммерческого автомобиля довольно хороши, качество исполнения на высшем уровне. Диапазон регулировок подойдет для любого роста и комплекции. Сиденья в меру жесткие, с четко выверенным профилем. Масса полочек, ящичков, ниш для мелочей. В дверные карманы влезают полуторалитровые бутылки с водой — где вы такое видели? Есть, конечно, и 12-вольтовая розетка, и USB-разъем. А еще в Crafter в левой половине пассажирского сиденья может быть оригинальный органайзер. Там же можно поставить 25-литровый холодильник, не только охлаждающий, но и даже подогревающий продукты до 60°С!

И во всех вариантах Crafter — шикарная обзорность вперед и по бокам. Мне кажется, лучше и быть не может.

Маневренность

Казалось бы, маневрировать на пятиметровом фургоне будет ужасно сложно. Ничего подобного — если у вас достаточный опыт вождения. Нужно только не торопиться и помнить о длинной базе автомобиля и том, что за машиной может оказаться препятствие. Как говорится, семь раз прицелься... Руль вращается очень легко (рулевая рейка электрическая), управляемые колеса поворачиваются на большие углы, так что и парковаться, и маневрировать в ограниченном пространстве можно без особых проблем. Хотя для безопасности лучше взять помощника, который будет с улицы подсказывать вам направление движения.

Впрочем, для Крафтера доступна и система автоматической парковки (парковочный автопилот). Ему достаточно парковочного «кармана» с запасом 1,5 метра к длине машины. Хотя опытному водителю этого тоже хватит. Естественно, в качестве опции на Crafter предлагается и камера заднего вида.

Динамичность и экономичность

Трудно сказать, насколько динамичны Крафтеры с другими вариантами форсировки (менее мощные), но этот — 177-сильный — не оставляет желать большего ни в городе, ни на трассе. Везде можно ездить наравне с легковушками и даже относительно легко опережать их при желании. Двигатель по-грузовому везет с самых низких оборотов, так что 6-ступенчатая коробка кажется даже избыточной. Передачи можно переключать через одну. Четкость работы привода коробки эталонная. Педали просто невесомые — даже сцепление. Работу с ними просто не замечаешь.

Данные о расходе топлива полноприводной версии со 177-сильным двигателем на сайте найти не удалось, заднеприводный вариант с такой же форсировкой в смешанном режиме должен расходовать 7,4 литра дизтоплива на 100 км — но, конечно, в идеальных условиях. У нас — в неидеальных, а реальных, с городом, пробками и горками, получилось в пределах 10–12 литров. Для такой махины с возможностью перевезти за раз полдома — просто подарок.

Проходимость

Ездить пришлось не только по асфальту, но и частично — на Вологодчине — по грунтовкам. И здесь Crafter просто поразил. Казалось бы, чисто асфальтовая машина, широченная, с внушительной базой, большими свесами, — на грунте ей должно быть тяжело. Но Crafter ни разу нигде не чиркнул, не буксанул — хотя понятно, что полный привод ему нужен не для бездорожья, а чтобы легче справляться с русской зимой и прочими сложными режимами движения.

А этот свет!

А еще у Crafter шикарные светодиодные фары. И хотя ночи сейчас не особенно темные, ездить с такими все равно приятнее, чем с тусклыми. Кроме того, для Крафтера можно заказать дополнительный пакет «Свет и обзор», который включает в себя автоматическое управление дальним светом фар, датчик дождя и функцию комфортного освещения на темной парковке.

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В переводе с английского Crafter — это ремесленник. По-нашему — трудяга, работяга. Всем тем ремесленникам, которые работают на Крафтерах, можно только позавидовать. Это великолепный инструмент, способный на любую работу.

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