«За рулем» в августе: как сэкономить миллион; за что конфискация; когда поедем 150 км/ч

«За рулем» № 8/2022 — это:
ЗР МОМЕНТ
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ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Ford Fusion; Nissan Pathfinder; Kia Sportage
- ТО своими силами: Лада Гранта
- Вторые руки: Toyota Camry
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На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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