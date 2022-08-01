«За рулем» в августе: как сэкономить миллион; за что конфискация; когда поедем 150 км/ч

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«За рулем» № 8/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

Витрина данных ГИБДД — что это и для чего?

Электромобили Evolute и другие новинки российского рынка

Максималка 150 км/ч на наших дорогах — это реально?

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Аурус на водороде: мы поездили первыми! Все подробности устройства машины

Новинки китайского авторынка. Ждать ли у нас?

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Параллельный импорт: как это работает

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Средства индивидуальной мобильности: оцениваем разгон, торможение и управляемость!

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Везем б/у из Европы: Opel Insignia

Экспертиза «За рулем»: 15 термостатов для двигателей Renault и Nissan; двухтоновый сигнал вместо штатного; 14 шинных ремкомплектов

Как не убить вариатор в жару?

Как это устроено: привод ГРМ

Противоугонные системы: электроника на вахте

Моторное масло «премиум»: проверяем в лаборатории и в моторах такси!

ЗР РЕСУРС

Выбираем б/у: Ford Fusion; Nissan Pathfinder; Kia Sportage

ТО своими силами: Лада Гранта

Вторые руки: Toyota Camry

Новый Suzuki Jimny или подержанный Jeep Wrangler за те же деньги?

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На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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