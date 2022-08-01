«За рулем» в августе: как сэкономить миллион; за что конфискация; когда поедем 150 км/ч — журнал За рулем

«За рулем» в августе: как сэкономить миллион; за что конфискация; когда поедем 150 км/ч

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 8/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Витрина данных ГИБДД — что это и для чего?
  • Электромобили Evolute и другие новинки российского рынка
  • Максималка 150 км/ч на наших дорогах — это реально?

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Аурус на водороде: мы поездили первыми! Все подробности устройства машины
  • Новинки китайского авторынка. Ждать ли у нас?

«За рулем» в августе: как сэкономить миллион; за что конфискация; когда поедем 150 км/ч

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ЗР АКТИВ

  • Параллельный импорт: как это работает
  • Автомобиль теперь могут конфисковать. За что?
  • Статистика ДТП: ездить становится безопаснее

Материалы по теме
Честные отзывы владельцев автомобилей

ЗР ТЕСТ

  • Кроссовер, универсал или лифтбек? Выбираем автомобиль для семьи
  • Средства индивидуальной мобильности: оцениваем разгон, торможение и управляемость!

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Везем б/у из Европы: Opel Insignia
  • Экспертиза «За рулем»: 15 термостатов для двигателей Renault и Nissan; двухтоновый сигнал вместо штатного; 14 шинных ремкомплектов
  • Как не убить вариатор в жару?
  • Как это устроено: привод ГРМ
  • Противоугонные системы: электроника на вахте
  • Моторное масло «премиум»: проверяем в лаборатории и в моторах такси!

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Ford Fusion; Nissan Pathfinder; Kia Sportage
  • ТО своими силами: Лада Гранта
  • Вторые руки: Toyota Camry
  • Новый Suzuki Jimny или подержанный Jeep Wrangler за те же деньги?
  • Вторичка: хорошие премиум-седаны за миллион рублей
  • Лада Ларгус из парка «За рулем» после 24 000 км

А также:

  • Опытный ГАЗ‑62: почти копия Доджа?
  • Mercedes-Benz W140 — большой авторитет из девяностых
  • ЗИЛ‑130, которого вы не знали. Все прототипы!

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!

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