Сибирский мост-гигант: такой арки не найти во всем СНГ! — журнал За рулем

Сибирский мост-гигант: такой арки не найти во всем СНГ!

Бугринский мост через Обь еще и очень красивый. И инновационный.

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С инженерной точки зрения Бугринский мост через Обь в Новосибирске интересен, прежде всего, солидными размерами основной пролетной арки. Ее длина — аж 380 метров!

Прочность моста в свое время испытывали с помощью КАМАЗов, нагруженных песком. Их общая масса составила 600 тонн.

Количество полос для автомобильного движения — 6. 

Расчетный срок службы моста без специального обслуживания — 70 лет.

Сибирский мост-гигант: такой арки не найти во всем СНГ!

Посмотрим, что скажут в 2084 году…

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  • Мост через Иртыш, открытый в 2004 году в Ханты-Мансийске, обрел персональное имя — «Красный дракон».
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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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