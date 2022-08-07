Сибирский мост-гигант: такой арки не найти во всем СНГ!

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С инженерной точки зрения Бугринский мост через Обь в Новосибирске интересен, прежде всего, солидными размерами основной пролетной арки. Ее длина — аж 380 метров!
Прочность моста в свое время испытывали с помощью КАМАЗов, нагруженных песком. Их общая масса составила 600 тонн.
Количество полос для автомобильного движения — 6.
Расчетный срок службы моста без специального обслуживания — 70 лет.
Посмотрим, что скажут в 2084 году…
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- Мост через Иртыш, открытый в 2004 году в Ханты-Мансийске, обрел персональное имя — «Красный дракон».
- «За рулем» можно смотреть и в YouTube.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС