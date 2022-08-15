Как зафиксировать пробег: лайфхак читателя «За рулем»

Простая «напоминалка», а способна продлить жизнь мотору!

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Езжу на седане Nissan Tiida 2011 года. Напоминание о замене моторного масла можно установить — оно появляется в комбинации приборов в первые секунды после запуска.

Но масло я меняю каждые 7000–8000 км, а воздушный фильтр ходит реально дольше. Пробег при замене воздушного фильтра не всегда упомнишь.

Я стал писать километраж на самом фильтре — и это очень помогает.

Г. Телелюхин, г. Краснодар

Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.

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Фото: Г. Телелюхин