Как избежать встречи с ГИБДД: 8 лайфхаков опытных водителей

Есть ряд неочевидных признаков, которые привлекают внимание сотрудников ДПС и провоцируют их остановить вас для проверки документов.

1. Вовремя выполняйте мелкий ремонт

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Машину с валящим из трубы дымом или паром из моторного отсека и другими явными признаками неисправности остановят наверняка. Но часто поводом для проверки становятся и более мелкие проблемы. Свежие вмятины на капоте, спущенное колесо вызывают интерес: а не уехал ли автомобиль с места ДТП? Не повредили ли его во время угона? Трещина на лобовом стекле — повод проверить водителя на ДТП с участием пешеходов.

Не обделены вниманием полицейских и владельцы старых «дедушкиных» моделей. На таких авто часто перемещаются жители ближнего зарубежья, не имеющие ни полиса ОСАГО, ни СТС; лица, имеющие пристрастие к алкоголю; мелкий криминалитет, готовый в любой момент бросить машину.

2. Чаще мойте автомобиль

Если кузов чище госномера, у сотрудника может возникнуть сомнение: а не специально ли его попытались скрыть? Если инспектор признает номера нечитаемыми, вам в лучшем случае грозит штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ), в худшем — штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Следите также, чтобы госномер был хорошо закреплен.

Кроме того, немытые авто любят проверять на угон — злоумышленники специально пачкают машину, чтобы «замаскировать» ее истинный цвет.

Особенно часто грязные авто останавливают во время рейдов «Чистый автомобиль».

3. Не повторяйте уловки пьяных водителей

Если водитель в прохладный пасмурный день сидит за рулем в солнцезащитных очках или опустил стекла, его, скорей всего, остановят. (Может, прячет покрасневшие от спиртного глаза? Или боится, что лобовое стекло запотеет?)

Не пропускают стражи порядка и тех, кто вечером едет с выключенными фарами — так часто поступают страдающие жестоким похмельем (когда фары выключены, горящие приборы в салоне «не режут» глаза).

4. Не выделяйтесь в потоке

Опытные инспекторы знают: водитель управляет автомобилем так, как себя чувствует. Водитель едет слишком медленно? Постоянно перестраивается, будто не может спокойно двигаться в своей полосе? То и дело притормаживает? Или, наоборот, мчит прямо, не обращая внимания на ямы, лужи и лежачих полицейских? Инспектор наверняка захочет проверить, трезв ли водитель и есть ли у него права.

Часто останавливают очень молодо выглядящих (а есть ли у него права?) и, наоборот возрастных водителей. Сидящих за рулем дорогого автомобиля в неопрятной, поношенной одежде и «солидных» водителей в бюджетных или стареньких авто.

5. Не старайтесь избежать встречи с ДПС

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Нервничающие водители начинают вести себя импульсивно: пытаются «спрятаться» за грузовиками; резко перестраиваются и даже сворачивают на неприметную проселочную дорогу, увидев экипаж ДПС. Такого остановят обязательно, даже если не планировали.

Кстати. Полицейские хорошо знают излюбленный прием водителей — уходить на крайнюю правую полосу, если экипаж ДПС стоит слева, или на среднюю полосу, если инспекторы стоят по обе стороны дороги. Помочь «спрятаться» этот маневр может лишь в том случае, если водитель выполняет его плавно и заранее.

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