Citroen C4 из парка «За рулем»: сколько стоит кузовной ремонт

Citroen C4 Sedan, 1.6 Т (150 л.с.), А6
Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013-го
Пробег на момент отчета — 118 500 км
Каюсь: не углядел! Скорая помощь, шпарившая по встречной без сирены и мигалок, ударила Citroen в бок, когда я разворачивался в разрешенном месте. Хорошо, что по касательной.
Тем не менее: две двери, крыло, ветровое стекло, зеркало — под замену. Порог, передняя стойка — в ремонт. А еще сломана стойка передней подвески и что-то еще по мелочи — более детальный осмотр покажет.
Первоначальная сумма оценки ущерба страховой компанией — 87 тысяч рублей. Примерная сумма ремонта в проверенном сервисе и с учетом установки не новых кузовных деталей — в полтора раза больше.
Новые крыло и двери на 9‑летний автомобиль ставить бессмысленно: очень дорого, а срок поставки неизвестен.
А еще предстоит подразобрать автомобиль, чтобы оценить скрытые неисправности и откорректировать сумму ущерба.