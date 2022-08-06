Citroen C4 из парка «За рулем»: сколько стоит кузовной ремонт

Авария обошлась 9-летнему автомобилю тяжело. Две двери, крыло, ветровое стекло, зеркало - под замену.

Citroen C4 Sedan, 1.6 Т (150 л.с.), А6

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013-го

Пробег на момент отчета — 118 500 км

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Каюсь: не углядел! Скорая помощь, шпарившая по встречной без сирены и мигалок, ударила Citroen в бок, когда я разворачивался в разрешенном месте. Хорошо, что по касательной.

Тем не менее: две двери, крыло, ветровое стекло, зеркало — под замену. Порог, передняя стойка — в ремонт. А еще сломана стойка передней подвески и что-то еще по мелочи — более детальный осмотр покажет.

Первоначальная сумма оценки ущерба страховой компанией — 87 тысяч рублей. Примерная сумма ремонта в проверенном сервисе и с учетом установки не новых кузовных деталей — в полтора раза больше.

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Новые крыло и двери на 9‑летний автомобиль ставить бессмысленно: очень дорого, а срок поставки неизвестен.

А еще предстоит подразобрать автомобиль, чтобы оценить скрытые неисправности и откорректировать сумму ущерба.

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