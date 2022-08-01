Запчасти для каких машин подорожали больше других — журнал За рулем

Запчасти для каких машин подорожали больше других

Рейтинг цен составлялся по страховой корзине, в которую входят исключительно оригинальные запчасти.

Материалы по теме
Почему отказывают «фирменные» тормоза (и как этого избежать)

Проанализировав цены на оригинальные запчасти для легковых машин по страховой корзине, специалисты Маркетингового агентства «НАПИ Инфо» составили рейтинг марок, ремонт которых подорожал больше всего с февраля по июль 2022 года.

Например, запчасти для автомобилей Lada стали дороже за это время на 33%, то есть ровно на треть. Но это далеко не самое большое подорожание, пишут «Известия». Рекордсменом стал бренд Haval, оригинальные запчасти которого, в среднем, стали стоить больше почти в два раза — на 93%.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Вторую строчку рейтинга заняли оригинальные запчасти для автомобилей другого китайского бренда — Geely. Их средняя стоимость увеличилась более чем в полтора раза — на 57,7%. То есть запчасти для Лад по росту цен занимают лишь третью строчку.

На четвертом месте — запчасти для автомобилей Kia, которые в период с февраля по июль стали дороже на 20,6%.

Материалы по теме
Запчасти — «неоригинал»: подсчитали, сколько можно сэкономить

Если рассматривать только июль, то оказывается, что в прошедшем месяце оригинальные запчасти для машин Lada стали дешевле на 0,8%. Подорожание произошло только у Geely — на 8,2%. У других брендов средние цены на оригинальные запчасти не изменились.

Напомним, что вы можете сэкономить на запчастях и расходниках, покупая проверенные экспертами «За рулем» аналоги в торговом доме издательства.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
200 сил и 7 мест — тест больших китайских кроссоверов
Безалкогольное пиво за рулем — что будет, если остановит ГИБДД?
Автобус Икарус 250 — тест и обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1116
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: