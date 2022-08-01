Запчасти для каких машин подорожали больше других

Рейтинг цен составлялся по страховой корзине, в которую входят исключительно оригинальные запчасти.

Проанализировав цены на оригинальные запчасти для легковых машин по страховой корзине, специалисты Маркетингового агентства «НАПИ Инфо» составили рейтинг марок, ремонт которых подорожал больше всего с февраля по июль 2022 года.

Например, запчасти для автомобилей Lada стали дороже за это время на 33%, то есть ровно на треть. Но это далеко не самое большое подорожание, пишут «Известия». Рекордсменом стал бренд Haval, оригинальные запчасти которого, в среднем, стали стоить больше почти в два раза — на 93%.

Вторую строчку рейтинга заняли оригинальные запчасти для автомобилей другого китайского бренда — Geely. Их средняя стоимость увеличилась более чем в полтора раза — на 57,7%. То есть запчасти для Лад по росту цен занимают лишь третью строчку.

На четвертом месте — запчасти для автомобилей Kia, которые в период с февраля по июль стали дороже на 20,6%.

Если рассматривать только июль, то оказывается, что в прошедшем месяце оригинальные запчасти для машин Lada стали дешевле на 0,8%. Подорожание произошло только у Geely — на 8,2%. У других брендов средние цены на оригинальные запчасти не изменились.

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Как продлить жизнь инжекторных Lada? На этот вопрос есть простой ответ.

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