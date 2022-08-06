В последние годы жизни Волга изменилась даже больше, чем за предыдущие четверть века. Но некогда престижную модель, о которой мечтали, это не спасло.

Попасть в десятку

Волга ГАЗ-3110 стартовала в 1997 году.

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Конец 1990-х запомнился появлением двух «десяток»: ВАЗ-2110 и ГАЗ-3110. Обе вызвали большей интерес, на обе возлагали надежды, связанные с ожидаемым рывком нашего автопрома.

Основа кузова Волги сохранилась еще со времен дебюта ГАЗ-24 в 1968-м. Прежними остались не только платформа, но и крыша, двери. А заодно и характерная для Волги посадка водителя, прижатого к левой двери. Немало поездив на разных Волгах, в том числе на ГАЗ-31029 и ГАЗ-3110, именно в «десятке» с ее новыми массивными сиденьями так и не смог до конца избавиться от ощущения: сижу под углом к плоскости руля.

Но внешне ГАЗ-3110 выглядел современней и гармоничней, чем ГАЗ-31029. Который, кстати, даже на заводе многие считали неудачной моделью. Да и обновленный салон «десятки» выглядел неплохо.

Салон ГАЗ-3110 выгодно отличался от предыдущего.

Двигатели прогресса и регресса

На ГАЗ-3110 базовыми поначалу остались двигатели семейства ЗМЗ-402 в вариантах мощностью 90 л.с. (под 80-й бензин) и 100-сильный. Но постепенно эти моторы вытеснял новый шестнадцатиклапанный ЗМЗ-406.

Шестнадцатиклапанный ЗМЗ-406 под капотом Волги.

Поначалу к нему относились критически. И за дело! Ведь старые нижневальные двигатели ценили, в первую очередь за простоту, изученность до последний гайки и возможность отремонтировать в любом гараже. Отечественные автолюбители так привыкли к тому, что автомобиль постоянно ломается, что возможность вернуть его к жизни «на коленке» была едва ли не главной его добродетелью.

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Первые шестнадцатиклапанники мучили владельцев Волг. Вроде все «как у людей»: два вала, система впрыска, мощность 130 л.с. при рабочем объеме 2,3 л. Но датчики системы управления выходили из строя постоянно. Спасала постепенная (а если были деньги, то лучше поменять сразу после покупки) замена датчиков на импортные. Что я постепенно и сделал на редакционном ГАЗ-3110.

Сколько мы в те годы общались с разработчиками системы управления! Сколько материалов в журнал написали, советуя «волговодам» способы гаражной диагностики и ремонта! Постепенно двигатели стали работать надежней. Но осадочек остался.

Плюсы на минусы

Дисковые тормоза пошли Волгам на пользу. Причем еще на ГАЗ-31029 ставили модернизированные передние тормоза с плавающей скобой вместо первой конструкции, которая в начале 1980-х досталась лишь чиновничьему ГАЗ-3102.

Пятиступенчатая коробка передач — тоже неплохо. Особенно в дальних поездках. Но от легкости и четкости переключений, характерных для ГАЗ-24, не осталось и следа! Замена масла в коробке на импортное немного (но не кардинально!) улучшала ситуацию.

Потом, в 2003-м, коробку модернизировали — стало лучше. Но недавно, поездив на ГАЗ-24 1977 года, вспомнил, как это должно быть. И ведь было!

Первые усилители руля на Волгах безбожно подтекали. А иногда и внезапно отказывались работать. Хорошо, если без аварийных последствий.

Общий принцип отечественного автопрома тех лет: первые покупатели выполняли роль испытателей. Иногда в условиях, близких к экстремальным. Поэтому мудрые и опытные приобретать новые модели не спешили.

«Сарай» и «генерал»

Семиместный универсал ГАЗ-310221.

На базе ГАЗ-3110 продолжали выпускать универсал. ГАЗ-311022 — огромный и относительно недорогой, по прозвищу «сарай». Машина получилась забавная. Новые панель приборов и передние кресла создавали атмосферу, как и в стандартном седане. Но за спинками кресел все осталось, как в начале 1970-х: неудобные, жестковатые, зато складные сиденья. Ну, прямо самоходный музей!

На такой машине хорошо возить ящики с фруктами на рынок или доски на строящуюся дачу. Но для решений таких задач дешевле была вазовская «четверка», а эффективней — ГАЗель.

Поздний ГАЗ-3102 отличался от базовой модели лишь внешне.

С некогда престижным, недоступным простым гражданам, как его называли на заводе, «генеральским» ГАЗ-3102 произошла другая метаморфоза. После всех модернизаций автомобиль отличался от стандартной Волги только внешне. В госучреждения Волги брать перестали. И ГАЗ-3102 вдохновлял теперь лишь тех, кто ностальгировал по временам более голубого неба, мокрой воды и величественных (потому что недоступных) Волг.

Продолжение — на следующей странице.